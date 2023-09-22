Можно смертельно заболеть: блогер раскрыл неожиданную опасность в общественных туалетах

Дейн Джонс предупреждает об опасности. Фото: Daily Mail

Популярный блогер Дэйн Джонс всколыхнул интернет после того, как рассказал о таинственных крошечных следах, которые часто можно увидеть на туалетной бумаге в общественных туалетах. Он пояснил, что дырочки сделаны потребителями наркотиков, которые вытирают таким образом иглы.

Об этом блогер сообщил на своей страничке в TikTok.

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Опасность дырочек в туалетной бумаге

В ролике, который просмотрели более 6,7 миллиона раз, Дейн делится фотографией туалетной бумаги с маленькими шпильками, убитыми сбоку.

Затем он использует зеленый экран, чтобы спроектировать свое лицо на изображение, выражая свои мысли.

"Помните, если вы используете эту туалетную бумагу, чтобы очистить себя, нужна только одна крошечная капля крови, чтобы попасть в ваш организм", — объяснил Дейн.

Он подчеркнул, что если это произойдет, то может привести к тяжелым заболеваниям.

"Вы можете легко заразиться вирусом на всю жизнь, таким как ВИЧ/СПИД, гепатит С и В", — предупредил блогер.

Парень призвал своих 7,9 миллиона подписчиков поделиться малоизвестной опасностью с семьей и друзьями, поскольку это "может спасти им жизнь".

Другие пользователи соцсетей написали много комментариев, чтобы поблагодарить его.

Пользователи благодарят Дэйна Джонса. Фото: Скриншот

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