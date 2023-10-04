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Літня жителька Харківщини проїхала 4 тисячі км, аби повернутися додому з Росії

4 жовтня 2023 10:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Літня жителька Харківщини проїхала 4 тисячі км, аби повернутися додому з Росії
Пані Віра, яка повернулася додому з РФ. Фото: BBC News Ukrainian
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

76-річна жителька села Дементіївка, що на Харківщині, проїхала чотири тисячі кілометрів, аби повернутися до рідної землі. Вона долала шлях через Латвію, Литву та Польщу, така дорога зайняла тиждень часу.

Про це розповіли видання Reuters і EPA.

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Як це сталося

Наразі пані Віра є єдиною мешканкою цього села, який знаходиться неподалік кордону з Росією. Дементіївка три рази переходила з рук в руки.

жителька Харківщини
Пані Віра. Фото: EPA

За словами жінки, вона бачила, як падали бомби, снаряди та фосфорні боєприпаси. Вже травні 2022 року вона отримала поранення внаслідок прильоту снаряду.

Пані Віра каже, що через "приліт" вікно і двері вилетіли, а земля "піднялася". Їй вдалося виповзти на вулицю, проте хто саме її знайшов, вже не пам'ятає.

Шлях додому

Прийшла до свідомості вона в бєлгородській лікарні. Там жінка була впродовж місяця, за цей час місцеве керівництво готувало їй документи для табору біженців. 

"Я сказала, що нікуди не піду, сяду тут у Бєлгороді на лавці біля вокзалу. Але потім мене знайшла невістка і за допомогою волонтерів мене забрали", — зазначила пані Віра.

жителька Харківщини
Пані Віра. Фото: EPA

Проте виїхати напряму було неможливо, тому жінка подолала чотири тисячі кілометрів, їдучи різними країнами, а саме через Латвію, Литву та Польщу.

Єдина жителька села

Під час контрнаступу українські військові звільнили частину Харківської області. Наразі жінка живе у своєму селі сама. Декілька жителів цього ж населеного пункту досі перебувають у Росії, проте вона не знає, де саме.

Найближче поселення з людьми є за 11 кілометрів, але жінка каже, що нічого не боїться. 

жителька Харківщини
Пані Віра. Фото: EPA

Внаслідок обстрілу її будинок згорів, тому жінка живе в тимчасовій оселі, займається вирощуванням овочів та мріє завести козу.

жителька Харківщини
Пані Віра. Фото: EPA

Крім того, вона доглядає за меморіалом п'яти захисникам України, які віддали своє життя у цьому селі під час боїв з окупантами.

жителька Харківщини
Пані Віра. Фото: EPA

Нагадаємо, раніше військовий Андрій Коновалов розповів, як повернувся до цивільного життя після ампутації.

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