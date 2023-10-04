Пожилая жительница Харьковской области проехала 4 тысячи км, чтобы вернуться домой из России

Жительница села Вера, которая вернулась домой с РФ. Фото: BBC News Russian

76-летняя жительница села Дементиевка Харьковской области проехала четыре тысячи километров, чтобы вернуться на родную землю. Она проделывала путь через Латвию, Литву и Польшу, такая дорога заняла неделю времени.

Об этом рассказали издания Reuters и EPA.

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Как это произошло

Сейчас Вера является единственной жительницей этого села, который находится недалеко от границы с Россией. Дементиевка трижды переходила из рук в руки.

Жительница Дементиевки Вера. Фото: EPA

По словам женщины, она видела, как падали бомбы, снаряды и фосфорные боеприпасы. Уже в мае 2022 года она получила ранения в результате прилета снаряда.

Вера говорит, что из-за "прилета" окно и дверь вылетели, а земля "поднялась". Ей удалось выползти на улицу, однако кто ее нашел, уже не помнит.

Путь домой

Пришла в себя она в белгородской больнице. Там женщина была на протяжении месяца, за это время местное руководство готовило ей документы для лагеря беженцев.

"Я сказала, что никуда не уйду, сяду здесь в Белгороде на скамейке у вокзала. Но потом меня нашла невестка и с помощью волонтеров меня забрали", — отметила Вера.

Жительница Дементиевки Вера. Фото: EPA

Однако выехать напрямую было невозможно, поэтому женщина преодолела четыре тысячи километров, проезжая по разным странам, а именно через Латвию, Литву и Польшу.

Единственная жительница села

Во время контрнаступления украинские военные освободили часть Харьковской области. Женщина живет в своем селе сама. Несколько жителей этого же населенного пункта по-прежнему находятся в России, однако она не знает, где именно.

Ближайшее поселение с людьми находится в 11 километрах, но женщина говорит, что ничего не боится.

Жительница Дементиевки Вера. Фото: EPA

В результате обстрела ее дом сгорел, поэтому женщина живет во временном доме, занимается выращиванием овощей и мечтает завести козу.

Жительница Дементиевки Вера. Фото: EPA

Кроме того, она ухаживает за мемориалом пяти защитникам Украины, отдавшим свою жизнь в этой деревне во время боев с оккупантами.

Жительница Дементиевки Вера. Фото: EPA

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