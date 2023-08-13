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Латиський співак Маркус Ріва допоміг доставити в Україну автомобілі для ЗСУ

13 серпня 2023 18:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Латиський співак Маркус Ріва допоміг доставити в Україну автомобілі для ЗСУ
Маркус Ріва на капоті автомобіля, який передав для ЗСУ. Фото: Instagram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Співак Маркус Ріва приєднався до колони допомоги, сформованої організацією NAFO. Він подолав 29 годин шляху від Талліна до Києва, щоб доставити автомобілі для ЗСУ.

Про це співак повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Загалом бригадам української армії Ріва передав 14 автомобілів, які будуть використовуватися ЗСУ під час бойових дій проти військ агресора.

"В Україні ще триває війна і вони щодня воюють проти держави терористів! Тому ми також не повинні зволікати з наданням допомоги, адже для України і для всіх нас дуже важливо жити у вільному, мирному світі — без війни, без жертв і без агресії!" — написав співак.

Співак також додав, що найбільше його мотивують сльози вдячності на очах українців. Він зворушений тим, як реагують на його зусилля.

Раніше ми розповідали, що співак Маркус Ріва заспівав українською та презентував новий кліп.

Нагадуємо, лідер гурту Metallica провідав поранених українських бійців, які лікуються в США.

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