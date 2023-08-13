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Латышский певец Маркус Рива помог доставить в Украину автомобили для ВСУ

13 августа 2023 18:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Латышский певец Маркус Рива помог доставить в Украину автомобили для ВСУ
Маркус Рива на капоте переданного ВСУ автомобиля. Фото: Instagram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Певец Маркус Рива присоединился к колонне помощи, сформированной организацией NAFO. Он проделал 29 часов пути от Таллина в Киев, чтобы доставить автомобили для ВСУ.

Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.

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В общей сложности бригадам украинской армии Рива передал 14 автомобилей, которые будут использоваться ВСУ во время боевых действий против войск агрессора.

"В Украине еще идет война и они ежедневно воюют против государства террористов! Поэтому мы также не должны медлить с оказанием помощи, ведь для Украины и для всех нас очень важно жить в свободном, мирном мире — без войны, без жертв и без агрессии!" — написал певец.

Певец также добавил, что больше всего его мотивируют слезы благодарности на глазах украинцев. Он тронут тем, как реагируют на его усилия.

Ранее мы рассказывали, что певец Маркус Рива спел на украинском и презентовал новый клип.

Напомним, лидер группы Metallica навестил раненых украинских бойцов, которые лечатся в США.

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