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Криворізький поліцейський врятував жінку, якій стало зле посеред вулиці

16 серпня 2023 16:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Криворізький поліцейський врятував жінку, якій стало зле посеред вулиці
Поліцейський рятує жінку на АЗС. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Кривому Розі поліцейський врятував жінку, якій стало зле просто посеред вулиці. Медики розповіли, що в жінки була клінічна смерть і правоохоронець врятував її життя. 

Про це повідомили пресслужба поліції Дніпропетровської області.  

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Як поліцейський врятував життя жінці

На одній із АЗС у Кривому Розі 8 серпня жінці стало погано. Проте поблизу був поліцейський, який почув, як перехожі кличуть не поміч. Виявилось, що жінці стало зле і вона втратила свідомість.

Як згодом повідомили медики, у жінки була клінічна смерть і саме правильна та вчасна допомога поліцейського врятувала її життя. Поліцейський не розгубився, миттєво зреагував до приїзду медиків. Він зробив їй серцево-легеневу реанімацію.

Зараз жінка перебуває у лікарні. Зі слів медиків, дії поліцейського були дуже вчасні та врятували їй життя. 

"Побачивши непритомну жінку, я одразу підбіг до неї. Почав першочергово перевіряти тиск, його вже не було. Жінка вже не дихала, тому я одразу почав робити серцево-легеневу реанімацію. Адже, час йшов на хвилини і я повинен був її врятувати. Після проведення невідкладних дій жінка прийшла до тями. Я був неймовірно щасливий, коли вона почала дихати", — розповів старший лейтенант поліції. 

Нагадаємо, 16 серпня російські окупанти обстріляли Харківську область. Так, внаслідок атаки Вовчанська Чугуївського району було поранено трьох поліцейських.

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