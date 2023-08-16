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Криворожский полицейский спас женщину, которой стало плохо посреди улицы

16 августа 2023 16:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Криворожский полицейский спас женщину, которой стало плохо посреди улицы
Полицейский спасает женщину на АЗС Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Кривом Роге полицейский спас женщину, которой стало плохо прямо посреди улицы. Медики рассказали, что у женщины была клиническая смерть и милиционер спас ее жизнь.

Об этом сообщили пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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Как полицейский спас жизнь женщине

На одной из АЗС в Кривом Роге 8 августа женщине стало плохо. Однако поблизости был полицейский, услышавший, как прохожие зовут не помощь. Оказалось, что женщине стало плохо, и она упала в обморок.

Как впоследствии сообщили медики, у женщины была клиническая смерть и именно правильная и своевременная помощь полицейского спасла ее жизнь. Полицейский не растерялся, мгновенно среагировал на приезд медиков. Он сделал ей сердечно-легочную реанимацию.

Сейчас женщина находится в больнице. По словам медиков, действия полицейского были очень своевременны и спасли ей жизнь.

"Увидев без сознания женщину, я сразу подбежал к ней. Начал в первую очередь проверять давление, его уже не было. Женщина уже не дышала, поэтому я сразу начал делать сердечно-легочную реанимацию. Ведь время шло на минуты и я должен был ее спасти. После проведение неотложных действий женщина пришла в себя. Я был невероятно счастлив, когда она начала дышать", — рассказал старший лейтенант полиции.

Напомним, 16 августа российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. Так, в результате атаки Волчанска Чугуевского района были ранены трое полицейских.

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