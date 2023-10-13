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"Контракт був, але я відмовив": чому двійник Зеленського втік з Росії

13 жовтня 2023 19:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
"Контракт був, але я відмовив": чому двійник Зеленського втік з Росії
Двійник Володимира Зеленського Умід Ісабаєв. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Громадянин Узбекестану Умід Ісабаєв, який дуже схожий на Володимира Зеленського, втік з Росії. Там його намагалися використати в інформаційній війні проти Президента України. 

Про це він розповів в інтерв'ю Главкому.

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З чого все почалося

У 2019 році в інтернеті поширилась фотографія де нібито "президент Володимир Зеленський їде в метро". Проте згодом з'ясувалося, що на світлині громадянин Узбекистану Умід Ісабаєв, який зовні дуже схожий на українського лідера. 

двійник Володимира Зеленського
Фото двійника Зеленського у московському метро 

Після того Ісабаєва почали запрошували на російські телеканали та навіть запропонували зіграти роль Зеленського у фільмі. Знімальна група навіть встигла вирушити до Ялти, проте несподівано двійник відмовився від зйомок.

"Це для мене стало несподіваним. Я не думав, що буде такий резонанс. Раніше мої хороші друзі з Києва говорили про те, що я схожий на Володимира Зеленського. Він тоді був актором, грав у фільмах. Це був десь 2010-2011 рр", — розповів чоловік.

Переїзд до України

У 2021 році Ісабаєв переїхав до України, а облаштуватися у Києві йому нібито допомогла компанія "Квартал 95".  Також, за словами Уміда, допомогу надав "один із народних депутатів чи українських чиновників", проте імені він не назвав. 

"З Москви виїхати – це було моє рішення. Зробив це з поваги до Володимира Зеленського. Усю його історію знаю, в інтернеті бачив. Я його почав любити, як свого брата, тому поїхав із Росії. Поїхав тому, що мені запропонували зіграти його у фільмі, навіть контракт був, але я відмовив", — сказав він.

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Двійники президента України та Росії

Де зараз знаходиться двійник

З початком повної масштабної війни Росії проти України Ісабаєв переїхав до Німеччини через Польщу, бо вважав, що йому загрожує небезпека в Україні.

Він розповів, що з виїздом з України йому допоміг ще один двійник. Йдеться про дуже схожого на північнокорейського лідера Кім Чен Ина, австралійського музичного продюсера та коміка зі сценічним іменем Говард Ікс.

В інтерв'ю він поділився, що з початком великої війни Ісабаєва намагався завербувати російський продюсер для участі в пропагандистських проєктах.

За словами Говарда Ікса, зараз Ісабаєв намагається отримати дозвіл на проживання в Німеччині, але німецька сторона відмовляє йому.

Раніше ми писали, що особливістю чергового засідання коаліції у форматі Рамштайн стала присутність особисто Президента України Володимира Зеленського. На цей крок Банкова пішла, імовірно, через початок війни в Ізраїлі. 

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