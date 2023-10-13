"Контракт був, але я відмовив": чому двійник Зеленського втік з Росії
Громадянин Узбекестану Умід Ісабаєв, який дуже схожий на Володимира Зеленського, втік з Росії. Там його намагалися використати в інформаційній війні проти Президента України.
Про це він розповів в інтерв'ю Главкому.
З чого все почалося
У 2019 році в інтернеті поширилась фотографія де нібито "президент Володимир Зеленський їде в метро". Проте згодом з'ясувалося, що на світлині громадянин Узбекистану Умід Ісабаєв, який зовні дуже схожий на українського лідера.
Після того Ісабаєва почали запрошували на російські телеканали та навіть запропонували зіграти роль Зеленського у фільмі. Знімальна група навіть встигла вирушити до Ялти, проте несподівано двійник відмовився від зйомок.
"Це для мене стало несподіваним. Я не думав, що буде такий резонанс. Раніше мої хороші друзі з Києва говорили про те, що я схожий на Володимира Зеленського. Він тоді був актором, грав у фільмах. Це був десь 2010-2011 рр", — розповів чоловік.
Переїзд до України
У 2021 році Ісабаєв переїхав до України, а облаштуватися у Києві йому нібито допомогла компанія "Квартал 95". Також, за словами Уміда, допомогу надав "один із народних депутатів чи українських чиновників", проте імені він не назвав.
"З Москви виїхати – це було моє рішення. Зробив це з поваги до Володимира Зеленського. Усю його історію знаю, в інтернеті бачив. Я його почав любити, як свого брата, тому поїхав із Росії. Поїхав тому, що мені запропонували зіграти його у фільмі, навіть контракт був, але я відмовив", — сказав він.
Де зараз знаходиться двійник
З початком повної масштабної війни Росії проти України Ісабаєв переїхав до Німеччини через Польщу, бо вважав, що йому загрожує небезпека в Україні.
Він розповів, що з виїздом з України йому допоміг ще один двійник. Йдеться про дуже схожого на північнокорейського лідера Кім Чен Ина, австралійського музичного продюсера та коміка зі сценічним іменем Говард Ікс.
В інтерв'ю він поділився, що з початком великої війни Ісабаєва намагався завербувати російський продюсер для участі в пропагандистських проєктах.
За словами Говарда Ікса, зараз Ісабаєв намагається отримати дозвіл на проживання в Німеччині, але німецька сторона відмовляє йому.
Раніше ми писали, що особливістю чергового засідання коаліції у форматі Рамштайн стала присутність особисто Президента України Володимира Зеленського. На цей крок Банкова пішла, імовірно, через початок війни в Ізраїлі.
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