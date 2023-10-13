"Контракт был, но я отказал": почему двойник Зеленского сбежал из России

Двойник Владимира Зеленского Умид Исабаев. Фото: google.com

Гражданин Узбекестана Умид Исабаев, очень похожий на Владимира Зеленского , скрылся из России. Там его пытались использовать в информационной войне против президента Украины.

Об этом он рассказал в интервью Главкому.

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С чего все началось

В 2019 году в интернете распространилась фотография, где якобы "президент Владимир Зеленский едет в метро". Однако впоследствии выяснилось, что на фотографии гражданин Узбекистана Умид Исабаев, внешне очень похожий на украинского лидера.

Фото двойника Зеленского в московском метро

После этого Исабаева начали приглашать на российские телеканалы и даже предложили сыграть роль Зеленского в фильме. Съемочная группа даже успела отправиться в Ялту, однако неожиданно двойник отказался от съемок.

"Это для меня стало неожиданным. Я не думал, что будет такой резонанс. Раньше мои хорошие друзья из Киева говорили о том, что я похож на Владимира Зеленского. Он тогда был актером, играл в фильмах. Это был где-то 2010-2011 гг." , — рассказал мужчина.

Переезд в Украину

В 2021 году Исабаев переехал в Украину, а обустроиться в Киеве ему якобы помогла компания "Квартал 95". Также, по словам Умида, помощь предоставил "один из народных депутатов или украинских чиновников", однако имени он не назвал.

"Из Москвы уехать – это было мое решение. Сделал это из уважения к Владимиру Зеленскому. Всю его историю знаю, в интернете видел. Я его начал любить, как своего брата, поэтому уехал из России. Уехал потому, что мне предложили сыграть его в фильме, даже контракт был, но я отказал", — сказал он.

Двойники президента Украины и России

Где сейчас находится двойник

С началом полной масштабной войны России против Украины Исабаев переехал в Германию через Польшу, считая, что ему угрожает опасность в Украине.

Он рассказал, что с выездом из Украины ему помог еще один двойник. Речь идет об очень похожем на северокорейском лидере Ким Чен Ине, австралийском музыкальном продюсере и комике со сценическим именем Говард Икс.

В интервью он поделился, что с началом войны Исабаева пытался завербовать российский продюсер для участия в пропагандистских проектах.

По словам Говарда Икса, сейчас Исабаев пытается получить вид на жительство в Германии, но немецкая сторона отказывает ему.

Ранее мы писали, что особенностью очередного заседания коалиции в формате Рамштайна стало присутствие лично Президента Украины Владимира Зеленского. На этот шаг Банковая пошла, вероятно, из-за начала войны в Израиле.