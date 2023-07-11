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Клуб для п'яних вечірок чи секта? Як Клеопатра влаштувала незвичайний бізнес

11 липня 2023 21:20
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як Клеопатра відкрила власний клуб для п'яних вечірок — історичний факт
Клеопатра випробовує яд на ув'язнених. Фото: Ancient Origins
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Про царицю Єгипту Клеопатру, мабуть, чув кожен. Ця жінка мала неабиякий розум та проникливість, вивчала математику, астрономію, ораторське мистецтво та філософію. Вона прославилася вмінням вести політичні ігри та завойовувати серця чоловіків. Проте це далеко не всі її таланти. Як відомо з історичних джерел, єгипетська правителька влаштувала незвичайний бізнес — клуб для тих, хто любив випити та готовий поклонятися богу виноробства. 

Детальніше про цей цікавий та несподіваний історичний факт дізнавайтеся в нашому матеріалі. 

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Бізнес Клеопатри — секта чи клуб для п'яних вечірок?

Після трагічної смерті Юлія Цезаря, Клеопатра познайомилася з Марком Антонієм. Це було поворотною подією як в житті цариці, так і для римського полководця. 

Пара мала любовні стосунки та спільні захоплення. Одного разу вони вирішили заснувати свій власний клуб під назвою "Неповторна печінка", за іншими джерелами — "Союз неповторних".

 

Який спільний бізнес мали Клеопатра та Марк Антоній
Клеопатра та Марк Антоній. Фото: google.com

Це було доволі дивне місце, особливо для сучасної людини. У клубі збиралися товариші по чарці, наближені до трону цариці Єгипту, й всі вони обов'язково мали поклонятися богу виноробства Діонісу. 

Так, у тісному колі однодумців Клеопатра та Антоній влаштовували п'яні вечірки, промотуючи на гуляння нечувані гроші. Під час таких бенкетів влаштовували різноманітні ритуали та ігри. Що це було? Проста розвага для багатих чи релігійний культ? Сказати досить важко, адже свідчень з тих далеких часів зберіглося не так вже й багато. 

Проте це ще не всі цікавинки: після пиятики Клеопатра та Антоній любили перевдягатися в невибагливі вбрання і тинятися нічною Олександрією в пошуках розваг. Нерідко вони розігрували простих олександрійців.

 

Як Клеопатра заснувала власний клуб для п'яних вечірок
Зображення єгипетської цариці Клеопатри. Фото: google.com

За однією з легенд, цариця одного разу посперечалася з кавалером, що вона може витратити 10 мільйонів сестерцій за одну трапезу. Для порівняння, за один сестерцій можна було купити літр вина, за три сестерція придбати літр оливкової олії, а за 2500 сестерцій — раба.

На трапезі Клеопатра поводилася дуже скромно й з'їла небагато, а потім попросила своїх слуг принести чашку з оцтом. Хитра правителька зняла одну зі своїх сережок, вийняла перлину і кинула в чашу. Вона з усмішкою спостерігала, як та розчиняється. Після чого азартна жінка випила чашку оцту, тим самим довівши, що готова на все, аби виграти парі.

 

Раніше ми повідомляли, що науковці розкрили реальну причину смерті Клеопатри. 

Нагадаємо, ми писали, що група археологів виявила дивовижний тунель під стародавніми руїнами Тапосіріс-Магна, який може привести до відкриття загубленої гробниці Клеопатри VII.

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