Как Клеопатра открыла собственный клуб для пьяных вечеринок — исторический факт

Клеопатра испытывает яд на заключенных. Фото: Ancient Origins

О царице Египта Клеопатре, должно быть, слышал каждый. Эта женщина обладала незаурядным умом и проницательностью, изучала математику, астрономию, ораторское искусство и философию. Она прославилась умением вести политические игры и завоевывать сердца мужчин. Однако это далеко не все ее таланты. Как известно из исторических источников, египетская правительница устроила необычный бизнес — клуб для тех, кто любил выпить и готов поклоняться богу виноделия.

Подробнее об этом интересном и неожиданном историческом факте узнайте в нашем материале.

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После трагической смерти Юлия Цезаря Клеопатра познакомилась с Марком Антонием. Это было поворотным событием как в жизни царицы, так и для римского полководца.

Пара имела любовные отношения и общие увлечения. Однажды они решили основать свой собственный клуб под названием "Неповторимая печень", по другим источникам — "Союз неповторимых".

Клеопатра и Марк Антоний. Фото: google.com

Это было довольно странное место, особенно для современного человека. В клубе собирались собутыльники, приближенные к трону царицы Египта и все они обязательно должны были поклоняться богу виноделия Дионису.

Так в тесном кругу единомышленников Клеопатра и Антоний устраивали пьяные вечеринки, проматывая на гулянье баснословные деньги. Во время таких банкетов устраивали различные ритуалы и игры. Что это было? Простое развлечение для богатых или религиозный культ? Сказать довольно трудно, ведь свидетельств с тех далеких времен сохранилось не так уж много.

Однако это еще не все, после бурного веселья Клеопатра и Антоний любили переодеваться в скромные наряды и бродить по ночной Александрии в поисках развлечений. Нередко они разыгрывали простых александрийцев.

Изображение египетской царицы Клеопатры. Фото: google.com

По одной из легенд царица однажды поспорила с кавалером, что она может потратить 10 миллионов сестерций за одну трапезу. Для сравнения, за одну сестерцию можно было купить литр вина, за три сестерции приобрести литр оливкового масла, а за 2500 сестерций — раба.

На трапезе Клеопатра вела себя очень скромно и съела немного, а потом попросила своих слуг принести чашку с уксусом. Хитрая правительница сняла одну из своих сережек, вынула жемчужину и бросила в чашу. Она с улыбкой наблюдала, как украшение растворяется. После чего азартная женщина выпила чашку уксуса, тем самым доказав, что готова на все, чтобы выиграть пари.

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