Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Гарет Джонс — журналіст з Уельсу, що поплатився життям за правду про Голодомор

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

90 років тому уельський журналіст Гарет Джонс відвідав Україну і викрив злочинний геноцид Сталіна — Голодомор. Про його ризикову подорож знято художній фільм "Ціна правди". За свої публікації Джонс поплатився життям. Про дуже важливий внесок Гарета Джонса у чесну журналістику і здобуття справедливості пише почесний професор журналістики Кардіффського університету Річард Сембрук. Оригінал його статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Кадр із фільму "Ціна правди"

Репортаж про Україну 90 років тому: уельський журналіст, який викрив сталінський геноцид

Дев'яносто років тому молодий уельський журналіст-розслідувач викрив геноцид Радянського Союзу в Україні, спробу Сталіна придушити зростаючий націоналізм. Голодомор, як стало відомо, призвів до загибелі близько 4 мільйонів українців через штучний голод.

Свідчення очевидців Гарета Джонса, зібрані зі значним ризиком, спочатку були проігноровані і відкинуті в той час, коли багато хто на Заході підтримував Сталіна як потенційного союзника проти зростаючої нацистської загрози на початку 1930-х років. Лише пізніше, після того, як журналіста було вбито за нез'ясованих обставин, було визнано повний масштаб того, що сталося.

Джонс, лінгвіст і політичний радник, перед тим як стати журналістом, став героєм художнього фільму, кількох документальних стрічок і численних біографій. Проте його досягнення, які містять уроки для сучасних репортерів, усе ще маловідомі.

Гарет Джонс

Джонс народився в місті Баррі на півдні Уельсу в 1905 році. Його мати працювала в Україні репетитором у родині Г'юзів, валлійських сталеливарних промисловців, які заснували сучасне місто Донецьк.

Він мав талант до вивчення мов і закінчив Аберіствітський університет з першою відзнакою з французької мови, а згодом — Кембридж, отримавши ще одну першу відзнаку з французької, німецької та російської мов. У 1930 році він став радником із закордонних справ члена парламенту і колишнього прем'єр-міністра Девіда Ллойд Джорджа, паралельно розвиваючи свою незалежну журналістику.

На початку 1933 року Джонс перебував у Німеччині, висвітлюючи прихід Гітлера до влади. Він був там у день, коли Гітлера оголосили канцлером, і полетів з ним і Геббельсом до Франкфурта, де робив репортаж для валлійської щоденної газети "Вестерн Мейл".

Гарет Джонс

У березні 1933 року він втретє і востаннє відвідав Радянський Союз. Раніше він відвертіше за інших повідомляв про економічну кризу та голод, що назрівали в СРСР. Цього разу він поїхав в Україну під прикриттям і занотовував усе, що бачив:

"Я пройшов через села і дванадцять колгоспів. Звідусіль лунали крики: "Немає хліба. Ми вмираємо". Цей крик лунав з усіх куточків росії, з Волги, Сибіру, Білої росії, Північного Кавказу та Середньої Азії. Я йшов через чорноземний регіон, тому що це колись була найбагатша сільськогосподарська земля в росії, і тому що кореспондентам було заборонено туди їздити, щоб побачити на власні очі, що відбувається."

Жертви голоду на вулицях Харкова, 1933 рік. Фото: Alexander Wienerberger / Wikimedia commons

Репортаж був засуджений Радянським Союзом, а також московським кореспондентом Волтером Дюранті в газеті "Нью-Йорк Таймс". Це був ранній приклад криків рпо "фейкові новини" для підриву незручної правди.

Джонс спростував критику детальним аналізом голоду та його причин, але це не допомогло. Йому заборонили в'їзд до Радянського Союзу, і він повернувся до Уельсу, не маючи змоги знайти роботу у великих газетах, доки не зустрівся з американським прес-магнатом Вільямом Рендольфом Герстом. Герст купив замок Святого Доната за кілька миль від будинку Джонса в Баррі і підтримав його, повністю опублікувавши його статті.

Наступного року він вирушив у світове турне, зосередившись на Азії. Він провів час у Японії, а потім поїхав до Китаю, після чого разом з німецькою журналісткою вирушив до Внутрішньої Монголії. Пара була викрадена бандитами і взята в заручники.

Тіло Джонса було знайдено в серпні 1935 року. Очевидно, його застрелили за день до його 30-річчя. Біографи вказують на непрямі докази того, що радянські спецслужби, НКВС, були причетні до його викрадення і вбивства як помсти за його репортажі. Але конкретних доказів цього немає.

Гарет Джонс

Ллойд Джордж віддав йому шану в лондонській газеті Evening Standard після звістки про його смерть:

"Ця частина світу — котел суперечливих інтриг, і ті чи інші зацікавлені сторони, ймовірно, знали, що пан Гарет Джонс знав занадто багато про те, що відбувається. Він мав пристрасть з'ясовувати, що відбувається в чужих краях, де є проблеми, і в своїх розслідуваннях не гребував жодним ризиком. Я завжди боявся, що він ризикує більше, ніж потрібно. Ніщо не вислизало від його спостережливості, і він не дозволяв жодним перешкодам звернути його з курсу, коли вважав, що існує якийсь факт, який він може дізнатись. Він мав майже непохитний талант добиратися до речей, які мали значення."

Мемориальна дошка на честь Гарета Джонса

Сьогодні, коли нове покоління журналістів висвітлює вторгнення росії в Україну, історія Джонса містить низку актуальних уроків. Навіть попри те, що ми завалені цифровими медіа, ніщо не може замінити репортажі очевидців і репортерів, які ризикують, щоб побачити те, що відбувається, на власні очі.

Спроби притягнути владу до відповідальності часто наштовхуються на опір, в тому числі з боку інших ЗМІ, але крики про "фейкові новини" мають бути підкріплені вагомими доказами.

Журналістика може бути небезпечним заняттям. Комітет захисту журналістів повідомив, що минулого року було вбито 67 журналістів, у тому числі 15 в Україні після вторгнення росії в лютому 2022 року.

Незважаючи на ризики, міжнародні репортажі сьогодні так само важливі, як і в 1930-х роках, коли Гарет Джонс вирішив розповісти світові про те, що він бачив.

Річард Сембрук, почесний професор журналістики, Кардіффський університет, Велика Британія