История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине
90 лет назад уэльский журналист Гарет Джонс посетил Украину и разоблачил преступный геноцид Сталина — Голодомор. О его рисковом путешествии снят художественный фильм "Цена правды". За свои публикации Джонс поплатился жизнью. Об очень важном вкладе Гарета Джонса в честную журналистику и обретение справедливости пишет почетный профессор журналистики Кардиффского университета Ричард Сэмбрук. Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.
Репортаж об Украине 90 лет назад: уэльский журналист, разоблачивший сталинский геноцид
Девяносто лет назад молодой уэльский журналист-расследователь разоблачил геноцид Советского Союза в Украине, попытку Сталина подавить растущий национализм. Голодомор, как стало известно, привел к гибели около 4 миллионов украинцев из-за искусственного голода.
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Свидетельства очевидцев Гарета Джонса, собранные со значительным риском, изначально были проигнорированы и отвергнуты в то время, когда многие на Западе поддерживали Сталина как потенциального союзника против растущей нацистской угрозы в начале 1930-х годов. Лишь позже, после того, как журналист был убит при невыясненных обстоятельствах, был признан полный масштаб произошедшего.
Джонс, лингвист и политический советник, до того как стать журналистом, стал героем художественного фильма, нескольких документальных лент и многочисленных биографий. Однако его достижения, содержащие уроки для современных репортеров, все еще малоизвестны.
Джонс родился в городе Барри на юге Уэльса в 1905 году. Его мать работала в Украине репетитором в семье Гьюзов, валлийских сталелитейных промышленников, основавших современный город Донецк.
Он имел талант к изучению языков и окончил Абериствитский университет с первым отличием по французскому языку, а впоследствии — Кембридж, получив еще одно первое отличие по французскому, немецкому и русскому языкам. В 1930 году он стал советником по иностранным делам члена парламента и бывшего премьер-министра Дэвида Ллойда Джорджа, параллельно развивая свою независимую журналистику.
В начале 1933 года Джонс находился в Германии, освещая приход Гитлера к власти. Он был там в день, когда Гитлера объявили канцлером, и улетел с ним и Геббельсом во Франкфурт, где делал репортаж для валлийской ежедневной газеты "Вестерн Мейл".
В марте 1933 года он в третий и последний раз посетил Советский Союз. Ранее он откровеннее других сообщал об экономическом кризисе и голоде, назревавших в СССР. На этот раз он уехал в Украину под прикрытием и записывал все, что видел:
"Я прошел через села и двенадцать колхозов. Отовсюду раздавались крики: "Нет хлеба. Мы умираем". Этот крик раздавался из всех уголков россии, из Волги, Сибири, Белой россии, Северного Кавказа и Средней Азии. Я шел через черноземный регион, потому что это когда-то была самая богатая сельскохозяйственная земля в россии, и потому что корреспондентам было запрещено туда ездить, чтобы увидеть своими глазами, что происходит."
Репортаж был осужден Советским Союзом, а также московским корреспондентом Уолтером Дюранти в газете "Нью-Йорк Таймс". Это был ранний пример криков о "фейковых новостей" для подрыва неудобной правды.
Джонс опроверг критику детальным анализом голода и его причин, но это не помогло. Ему запретили въезд в Советский Союз, и он вернулся в Уэльс, не имея возможности найти работу в крупных газетах, пока не встретился с американским пресс-магнатом Уильямом Рэндольфом Герстом. Герст купил замок Святого Доната в нескольких милях от дома Джонса в Барри и поддержал его, полностью опубликовав его статьи.
В следующем году он отправился в мировое турне, сосредоточившись на Азии. Он провел время в Японии, а затем уехал в Китай, после чего вместе с немецкой журналисткой отправился во Внутреннюю Монголию. Пара была похищена бандитами и взята в заложники.
Тело Джонса было обнаружено в августе 1935 года. Очевидно, его застрелили за день до 30-летия. Биографы указывают на косвенные доказательства того, что советские спецслужбы, НКВД, были причастны к его похищению и убийству как мести за его репортажи. Но конкретных доказательств этого нет.
Ллойд Джордж отдал ему почет в лондонской газете Evening Standard после известия о его смерти:
"Эта часть мира — котел противоречивых интриг, и те или иные заинтересованные стороны, вероятно, знали, что господин Гарет Джонс знал слишком многое о происходящем. Он имел страсть выяснять, что происходит в чужих краях, где есть проблемы, и в своих расследованиях не гнушался никаким риском. Я всегда боялся, что он рискует больше, чем нужно. Ничего не ускользало от его наблюдательности, и он не позволял никаким препятствиям свернуть его с курса, зная, что существует какой-то факт, который он может узнать. Он имел почти непоколебимый талант добираться до вещей, которые имели значение."
Сегодня, когда новое поколение журналистов освещает вторжение россии в Украину, история Джонса содержит ряд актуальных уроков. Даже несмотря на то, что мы завалены цифровыми медиа, ничто не может заменить репортажи очевидцев и репортеров, которые рискуют, чтобы увидеть то, что происходит, собственными глазами.
Попытки привлечь власть к ответственности часто наталкиваются на сопротивление, в том числе со стороны других СМИ, но крики о "фейковых новостях" должны быть подкреплены вескими доказательствами.
Журналистика может стать опасным занятием. Комитет защиты журналистов сообщил, что в прошлом году было убито 67 журналистов, в том числе 15 в Украине после вторжения россии в феврале 2022 года.
Несмотря на риски, международные репортажи сегодня столь же важны, как и в 1930-х годах, когда Гарет Джонс решил рассказать миру о том, что он видел.
Ричард Сембрук, почётный профессор журналистики, Кардиффский университет, Великобритания