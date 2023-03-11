История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине

Гарет Джонс — журналист из Уэльса, поплатившийся жизнью за правду о Голодоморе

Мария Кагал Редактор международного отдела

90 лет назад уэльский журналист Гарет Джонс посетил Украину и разоблачил преступный геноцид Сталина — Голодомор. О его рисковом путешествии снят художественный фильм "Цена правды". За свои публикации Джонс поплатился жизнью. Об очень важном вкладе Гарета Джонса в честную журналистику и обретение справедливости пишет почетный профессор журналистики Кардиффского университета Ричард Сэмбрук. Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Кадр із фільму "Ціна правди"

Репортаж об Украине 90 лет назад: уэльский журналист, разоблачивший сталинский геноцид

Девяносто лет назад молодой уэльский журналист-расследователь разоблачил геноцид Советского Союза в Украине, попытку Сталина подавить растущий национализм. Голодомор, как стало известно, привел к гибели около 4 миллионов украинцев из-за искусственного голода.

Свидетельства очевидцев Гарета Джонса, собранные со значительным риском, изначально были проигнорированы и отвергнуты в то время, когда многие на Западе поддерживали Сталина как потенциального союзника против растущей нацистской угрозы в начале 1930-х годов. Лишь позже, после того, как журналист был убит при невыясненных обстоятельствах, был признан полный масштаб произошедшего.

Джонс, лингвист и политический советник, до того как стать журналистом, стал героем художественного фильма, нескольких документальных лент и многочисленных биографий. Однако его достижения, содержащие уроки для современных репортеров, все еще малоизвестны.

Гарет Джонс

Джонс родился в городе Барри на юге Уэльса в 1905 году. Его мать работала в Украине репетитором в семье Гьюзов, валлийских сталелитейных промышленников, основавших современный город Донецк.

Он имел талант к изучению языков и окончил Абериствитский университет с первым отличием по французскому языку, а впоследствии — Кембридж, получив еще одно первое отличие по французскому, немецкому и русскому языкам. В 1930 году он стал советником по иностранным делам члена парламента и бывшего премьер-министра Дэвида Ллойда Джорджа, параллельно развивая свою независимую журналистику.

В начале 1933 года Джонс находился в Германии, освещая приход Гитлера к власти. Он был там в день, когда Гитлера объявили канцлером, и улетел с ним и Геббельсом во Франкфурт, где делал репортаж для валлийской ежедневной газеты "Вестерн Мейл".

Гарет Джонс

В марте 1933 года он в третий и последний раз посетил Советский Союз. Ранее он откровеннее других сообщал об экономическом кризисе и голоде, назревавших в СССР. На этот раз он уехал в Украину под прикрытием и записывал все, что видел:

"Я прошел через села и двенадцать колхозов. Отовсюду раздавались крики: "Нет хлеба. Мы умираем". Этот крик раздавался из всех уголков россии, из Волги, Сибири, Белой россии, Северного Кавказа и Средней Азии. Я шел через черноземный регион, потому что это когда-то была самая богатая сельскохозяйственная земля в россии, и потому что корреспондентам было запрещено туда ездить, чтобы увидеть своими глазами, что происходит."

Жертвы голода на улицах Харькова, 1933 год. Фото: Alexander Wienerberger / Wikimedia commons

Репортаж был осужден Советским Союзом, а также московским корреспондентом Уолтером Дюранти в газете "Нью-Йорк Таймс". Это был ранний пример криков о "фейковых новостей" для подрыва неудобной правды.

Джонс опроверг критику детальным анализом голода и его причин, но это не помогло. Ему запретили въезд в Советский Союз, и он вернулся в Уэльс, не имея возможности найти работу в крупных газетах, пока не встретился с американским пресс-магнатом Уильямом Рэндольфом Герстом. Герст купил замок Святого Доната в нескольких милях от дома Джонса в Барри и поддержал его, полностью опубликовав его статьи.

В следующем году он отправился в мировое турне, сосредоточившись на Азии. Он провел время в Японии, а затем уехал в Китай, после чего вместе с немецкой журналисткой отправился во Внутреннюю Монголию. Пара была похищена бандитами и взята в заложники.

Гарет Джонс

Тело Джонса было обнаружено в августе 1935 года. Очевидно, его застрелили за день до 30-летия. Биографы указывают на косвенные доказательства того, что советские спецслужбы, НКВД, были причастны к его похищению и убийству как мести за его репортажи. Но конкретных доказательств этого нет.

Ллойд Джордж отдал ему почет в лондонской газете Evening Standard после известия о его смерти:

"Эта часть мира — котел противоречивых интриг, и те или иные заинтересованные стороны, вероятно, знали, что господин Гарет Джонс знал слишком многое о происходящем. Он имел страсть выяснять, что происходит в чужих краях, где есть проблемы, и в своих расследованиях не гнушался никаким риском. Я всегда боялся, что он рискует больше, чем нужно. Ничего не ускользало от его наблюдательности, и он не позволял никаким препятствиям свернуть его с курса, зная, что существует какой-то факт, который он может узнать. Он имел почти непоколебимый талант добираться до вещей, которые имели значение."

Мемориальная доска в честь Гарета Джонса

Сегодня, когда новое поколение журналистов освещает вторжение россии в Украину, история Джонса содержит ряд актуальных уроков. Даже несмотря на то, что мы завалены цифровыми медиа, ничто не может заменить репортажи очевидцев и репортеров, которые рискуют, чтобы увидеть то, что происходит, собственными глазами.

Попытки привлечь власть к ответственности часто наталкиваются на сопротивление, в том числе со стороны других СМИ, но крики о "фейковых новостях" должны быть подкреплены вескими доказательствами.

Журналистика может стать опасным занятием. Комитет защиты журналистов сообщил, что в прошлом году было убито 67 журналистов, в том числе 15 в Украине после вторжения россии в феврале 2022 года.

Несмотря на риски, международные репортажи сегодня столь же важны, как и в 1930-х годах, когда Гарет Джонс решил рассказать миру о том, что он видел.

Ричард Сембрук, почётный профессор журналистики, Кардиффский университет, Великобритания