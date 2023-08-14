Як українські захисники святкують Медовий Спас на фронті: фото

Медовий Спас на фронті. Фото: facebook.com/53brigade

Кожного року 14 серпня в Україні святкують Медовий Спас або Маковія. Українські військові на фронті теж дотримались традицій та вшанували його як символ міцності та єдності.

Про це повідомила пресслужба 53 бригади імені Володимира Мономаха.

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Медовий Спас на фронті

"Сьогодні хочемо поділитися з вами однією з найпатріотичніших та найважливіших традицій, якої дотримуються наші воїни під час війни з російськими загарбниками. Свято Медового Спасу, або Маковія, має особливе значення для захисників, вони вшановують його як символ міцності та єдності", — йдеться у повідомленні.

Медовий Спас на фронті. Фото: facebook.com/53brigade

Медовий Спас на фронті. Фото: facebook.com/53brigade

Медовий Спас на фронті. Фото: facebook.com/53brigade

Медовий Спас на фронті. Фото: facebook.com/53brigade 1 / 4

Наголошується, що Медовий Спас став символом внутрішньої сили та стійкості наших воїнів, які у важкі часи війни виявляють схожість з бджолами — завжди готові тяжко працювати на захист своєї Батьківщини та ніколи не відступати.

"Нехай наші Герої завжди залишаються обігрітими під крилами неба та відчувають підтримку всієї України", — підкреслили в 53 бригаді.

Нагадаємо, раніше ми писали про суть Медового Спаса, його головні традиції та заборони. Як відсвяткувати, що слід освячувати в церкві, скільки можна з'їсти меду та як зробити справжній букет-оберіг.