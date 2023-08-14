Как украинские защитники празднуют Медовый Спас на фронте: фото
Каждый год 14 августа в Украине празднуют Медовый Спас или Маковия. Украинские военные на фронте тоже придерживались традиций и почтили его как символ крепости и единства.
Об этом сообщила прес-служба 53 бригады имени Владимира Мономаха.
Медовый Спас на фронте
"Сегодня хотим поделиться с вами одной из самых патриотических и важнейших традиций, которой придерживаются наши воины во время войны с российскими захватчиками. Праздник Медового Спаса, или Маковия, имеет особое значение для защитников, они чествуют его как символ крепости и единства", — говорится в сообщении.
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Медовый спас на фронте. Фото: facebook.com/53brigade
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Медовый спас на фронте. Фото: facebook.com/53brigade
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Медовый спас на фронте. Фото: facebook.com/53brigade
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Медовый спас на фронте. Фото: facebook.com/53brigade
Подчеркивается, что Медовый Спас стал символом внутренней силы и стойкости наших воинов, которые в трудные времена войны обнаруживают сходство с пчелами — всегда готовы работать на защиту своей Родины и никогда не отступать.
"Пусть наши Герои всегда остаются обогретыми под крыльями неба и чувствуют поддержку всей Украины", — подчеркнули в 53-й бригаде.
Напомним, ранее мы писали о сути Медового Спаса, его главных традициях и запретах. Как отпраздновать, что нужно освящать в церкви, сколько можно съесть меда и как сделать настоящий букет-оберег.