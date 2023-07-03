Як переселенці з Токмака чекають на деокупацію свого міста

Дорожній знак міста Токмак. Фото: google

Жителі тимчасових окупованих територій, які були вимушені виїхати зі своїх домівок, пильно стежать за контрнаступом ЗСУ. Один із таких людей — Олексій Ігнатенко з Токмака, який переїхав до Дніпра.

Історію переселенця Олексій Ігнатенко розповідає "УП".

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Олексій Ігнатенко — один з тих, хто був змушений виїхати з рідного міста через окупацію. Зараз він проживає у Дніпрі, його дружина і неповнолітній син — у Польщі, а старшу доньку й онука — вбила російська ракета.

Токмак окупували на другий день великої війни. В самому місті боїв, за словами Олексія, фактично й не було.

"Зайшла велика ворожа колона, може, 100 одиниць техніки, може, більше — ніхто не рахував. Біля мосту, через річку, стояли наші хлопчики. Не минуло і 20 хвилин — як їх усіх з однієї гармати розстріляли. Ото і вся війна, яку тоді бачило місто", — розповів він.

Чоловік також дуже хвилюється, бо не знає чи вдасться йому повернутись в рідне місто, оскільки майже всі будинки пообкрадали окупанти.

Російська ракета забрала життя доньки та онука

Олексій розповів, що коли разом із сім'єю переїхав у Дніпро, одразу ж через тиждень, 14 січня, туди влучила російська ракета і забрала життя його 27-річної доньки та півторарічного онука.

"Надії, що він живий (онук. — Ред.) — немає, хоч дитину досі не знайшли. Як мені пояснив слідчий, усі залишки тіл, які змогли там знайти, відвезли на окремий полігон. І там це все майже вручну "перебирають". Все відправляють на ДНК-тести. Поки нічого. Та я знаю їхній режим: у той час у малого був обідній сон, а донька завжди була разом з ним", — поділився чоловік.

Дочка Олексія з сином та чоловіком. Фото: УП

Чоловік зізнається, що йому важко, проте щиро сподівається на швидке звільнення рідного міста.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Львівська область готується приймати переселенців з Херсонської області.