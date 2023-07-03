Как переселенцы из Токмака ждут деоккупацию своего города

Дорожный знак города Токмака. Фото: google

Жители временных оккупированных территорий, вынужденных выехать из своих домов, пристально следят за контрнаступлением ВСУ. Один из таких людей — Алексей Игнатенко из Токмака, который переехал в Днепр.

Историю переселенца Алексей Игнатенко рассказывает "УП".

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Алексей Игнатенко — один из тех, кто был вынужден уехать из родного города из-за оккупации. Сейчас он проживает в Днепре, его жена и несовершеннолетний сын — в Польше, а старшую дочь и внука — убила российская ракета.

Токмак оккупировали во второй день великой войны. В самом городе боев, по словам Алексея, фактически не было.

"Зашла большая враждебная колонна, может, 100 единиц техники, может, больше — никто не считал. Возле моста, через реку, стояли наши мальчики. Не прошло и 20 минут — как их всех из одной пушки расстреляли. Вот и вся война, которую тогда видел город", — рассказал он.

Мужчина тоже очень волнуется, потому что не знает, удастся ли ему вернуться в родной город, поскольку почти все дома обворовали оккупанты.

Российская ракета унесла жизни дочери и внука

Алексей рассказал, что когда вместе с семьей переехал в Днепр, сразу же через неделю, 14 января, туда попала российская ракета и унесла жизнь его 27-летней дочери и полуторагодовалого внука.

"Надежды, что он жив (внук. — Ред.) — нет, хотя ребенка до сих пор не нашли. Как мне объяснил следователь, все остатки тел, которые смогли там найти, отвезли на отдельный полигон. И там это все почти вручную перебирают" "Все отправляют на ДНК-тесты. Пока ничего. Но я знаю их режим: в то время у малыша был обеденный сон, а дочь всегда была вместе с ним", — поделился мужчина.

Дочь Алексея с сыном и мужем. Фото: УП

Мужчина признается, что ему тяжело, однако искренне надеется на скорейшее освобождение родного города.

Напомним, что недавно стало известно, что Львовская область готовится принимать переселенцев из Херсонской области.