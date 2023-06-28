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Емоції зашкалюють: у мережі показали, як 30-річна шимпанзе вперше побачила небо

28 червня 2023 14:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Емоції зашкалюють: у мережі показали, як 30-річна шимпанзе вперше побачила небо
Шимпанзе, сидячи на природі. Фото: Wikipedia
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Нью-Йорку 29-річна шимпанзе Ваніла вперше побачила небо. У мережі з'явилося зворушливе відео цього моменту.

Про це пише Dailymail.

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Відеоролик показує, як Ванілла сильно радіє разом з самцем Дуайтом, наважуючись вийти на відкрите повітря. Емоції захлиснули шимпанзе, коли примат виходить за межі 5-футової клітини або вольєру.

Провівши до двох років в експериментальній лабораторії у Нью-Йорку, Ванілла жила у вольєрі. Ванілла не бачила неба через обгороджений дах. Згодом її перевезли до притулку "Chimp Rescue" у Форт-Пірс (Флорида).

Рятувальники "Chimp Rescue" описують Ваніллу як незалежну, допитливу та інтелектуальну. Шимпанзе мешкає одному з 12 островів, розділених невеликими водними протоками. Це дозволяє заповіднику надати кожному шимпанзе свою власну ігрову зону просто неба.

Нагадаємо, що досліди, проведені командою вчених із США та Європи, вказують на здатність шимпанзе прогнозувати різні можливості та адаптувати свою поведінку відповідно до цих припущень. Шимпанзе — другий вид після людини, у якої було виявлено таку розумову здатність.

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