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Эмоции зашкаливают: в сети показали, как 30-летняя шимпанзе впервые увидела небо

28 июня 2023 14:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Эмоции зашкаливают: в сети показали, как 30-летняя шимпанзе впервые увидела небо
Шимпанзе сидит на природе. Фото: Wikipedia
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Нью-Йорке 29-летня шимпанзе Ванилла впервые увидела небо. В сети появилось трогательное видео этого момента.

Об этом пишет Dailymail.

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Видеоролик показывает, как Ванилла сильно радуется вместе с самцом Дуайтом, решаясь выйти на открытый воздух. Эмоции захлестнули шимпанзе, когда 29-летний примат выходит за пределы 5-футовой клетки или вольера.

Проведя до двух лет в экспериментальной лаборатории в Нью-Йорке, Ванилла жила в вольере. Ванилла не видела неба из-за огороженной крыши. Потом ее перевезли в приют "Chimp Rescue" в Форт-Пирс (Флорида).

Спасатели "Chimp Rescue" описывают Ваниллу как независимую, любознательную и интеллектуальную. Шимпанзе обитает на одном из 12 островов, разделенных небольшими водными протоками. Это позволяет заповеднику предоставить каждому шимпанзе свою собственную игровую зону под открытым небом.

Напомним, что опыты, проведенные командой ученых из США и Европы, указывают на способность шимпанзе прогнозировать различные возможности и адаптировать свое поведение в соответствии с этими предположениями. Шимпанзе — второй вид после человека, у которого была обнаружена такая умственная способность.

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