Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Історії з життя arrow Ексдиректор ЦРУ оплатив навчання в університеті сину загиблого Героя України arrow

Ексдиректор ЦРУ оплатив навчання в університеті сину загиблого Героя України

13 вересня 2023 13:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ексдиректор ЦРУ оплатив навчання в університеті сину загиблого Героя України
Генерал Девід Петреус, студент Арсен Сніцар та генерал-майор Владислав Клочков. Фото: American University Kyiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус оплатив навчання в Американському університеті сину загиблого українського Героя Олега Сніцара — Арсену Сніцару. 

Про це повідомили в American University Kyiv у Facebook.

Читайте також:

Оплата за навчання для сина Героя України

У відомстві розповідають, що минулого тижня в кампусі університету відбулася зустріч студентів, друзів та партнерів університету з генералом Девідом Петреусом, провідним світовим експертом з питань глобальної безпеки та великим другом України, на якій генерал Петреус поділився думками щодо успіхів України у воєнному протистоянні з Росією. 

Відтак, Генерал Петреус повністю оплатив вартість навчання студента Арсена Сніцара, а також став його ментором. 

"Ми вдячні генералу не лише за його думки, а й за щедру підтримку стипендійного фонду для дітей загиблих Героїв, створеного за ініціативи президента AUK Дена Райса", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, під час цієї зустрічі ексдиректором ЦРУ генерал-майор Владислав Клочков, начальник Головного управління морально психологічного забезпечення ЗСУ, передав Арсену "Хрест хоробрих", яким посмертно нагороджено його батька.

нагорода українського студента
Нагорода Арсена Сніцара "Хрестом хоробрих". Фото: American University Kyiv

Нагадаємо, 8 вересня Президент України Володимир Зеленський нагородив державними нагородами українських спортсменів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

"Україна поставить Росію на місце", — Яременко

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз