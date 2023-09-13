Ексдиректор ЦРУ оплатив навчання в університеті сину загиблого Героя України

Генерал Девід Петреус, студент Арсен Сніцар та генерал-майор Владислав Клочков. Фото: American University Kyiv

Колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус оплатив навчання в Американському університеті сину загиблого українського Героя Олега Сніцара — Арсену Сніцару.

Про це повідомили в American University Kyiv у Facebook.

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У відомстві розповідають, що минулого тижня в кампусі університету відбулася зустріч студентів, друзів та партнерів університету з генералом Девідом Петреусом, провідним світовим експертом з питань глобальної безпеки та великим другом України, на якій генерал Петреус поділився думками щодо успіхів України у воєнному протистоянні з Росією.

Відтак, Генерал Петреус повністю оплатив вартість навчання студента Арсена Сніцара, а також став його ментором.

"Ми вдячні генералу не лише за його думки, а й за щедру підтримку стипендійного фонду для дітей загиблих Героїв, створеного за ініціативи президента AUK Дена Райса", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, під час цієї зустрічі ексдиректором ЦРУ генерал-майор Владислав Клочков, начальник Головного управління морально психологічного забезпечення ЗСУ, передав Арсену "Хрест хоробрих", яким посмертно нагороджено його батька.

Нагорода Арсена Сніцара "Хрестом хоробрих". Фото: American University Kyiv

Нагадаємо, 8 вересня Президент України Володимир Зеленський нагородив державними нагородами українських спортсменів.