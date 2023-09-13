Ексдиректор ЦРУ оплатив навчання в університеті сину загиблого Героя України
Колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус оплатив навчання в Американському університеті сину загиблого українського Героя Олега Сніцара — Арсену Сніцару.
Про це повідомили в American University Kyiv у Facebook.
Оплата за навчання для сина Героя України
У відомстві розповідають, що минулого тижня в кампусі університету відбулася зустріч студентів, друзів та партнерів університету з генералом Девідом Петреусом, провідним світовим експертом з питань глобальної безпеки та великим другом України, на якій генерал Петреус поділився думками щодо успіхів України у воєнному протистоянні з Росією.
Відтак, Генерал Петреус повністю оплатив вартість навчання студента Арсена Сніцара, а також став його ментором.
"Ми вдячні генералу не лише за його думки, а й за щедру підтримку стипендійного фонду для дітей загиблих Героїв, створеного за ініціативи президента AUK Дена Райса", — йдеться у повідомленні.
Окрім того, під час цієї зустрічі ексдиректором ЦРУ генерал-майор Владислав Клочков, начальник Головного управління морально психологічного забезпечення ЗСУ, передав Арсену "Хрест хоробрих", яким посмертно нагороджено його батька.
Нагадаємо, 8 вересня Президент України Володимир Зеленський нагородив державними нагородами українських спортсменів.