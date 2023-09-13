Экс-директор ЦРУ оплатил обучение в университете сыну погибшего Героя Украины
Бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус оплатил обучение в Американском университете сыну погибшего украинского Героя Олега Сницара – Арсена Сницара.
Об этом сообщили в American University Kyiv в Facebook.
Оплата за обучение для сына Героя Украины
В ведомстве рассказывают, что на прошлой неделе в кампусе университета состоялась встреча студентов, друзей и партнеров университета с генералом Дэвидом Петреусом, ведущим мировым экспертом по глобальной безопасности и великим другом Украины, на которой генерал Петреус поделился мнениями об успехах Украины в военном противостоянии с Россией.
Генерал Петреус полностью оплатил стоимость обучения студента Арсена Сницара, а также стал его ментором.
"Мы благодарны генералу не только за его мнения, но и за щедрую поддержку стипендиального фонда для детей погибших Героев, созданного по инициативе президента AUK Дэна Райса", — говорится в сообщении.
Кроме того, во время этой встречи эксдиректором ЦРУ генерал-майор Владислав Клочков, начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ, передал Арсену "Крест храбрых", которым посмертно награжден его отец.
Напомним, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами украинских спортсменов.