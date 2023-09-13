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Экс-директор ЦРУ оплатил обучение в университете сыну погибшего Героя Украины

13 сентября 2023 13:56
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Экс-директор ЦРУ оплатил обучение в университете сыну погибшего Героя Украины
Генерал Дэвид Петреус, студент Арсен Сницар и генерал-майор Владислав Клочков. Фото: American University Kyiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус оплатил обучение в Американском университете сыну погибшего украинского Героя Олега Сницара – Арсена Сницара.

Об этом сообщили в American University Kyiv в Facebook.

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В ведомстве рассказывают, что на прошлой неделе в кампусе университета состоялась встреча студентов, друзей и партнеров университета с генералом Дэвидом Петреусом, ведущим мировым экспертом по глобальной безопасности и великим другом Украины, на которой генерал Петреус поделился мнениями об успехах Украины в военном противостоянии с Россией.

Генерал Петреус полностью оплатил стоимость обучения студента Арсена Сницара, а также стал его ментором.

"Мы благодарны генералу не только за его мнения, но и за щедрую поддержку стипендиального фонда для детей погибших Героев, созданного по инициативе президента AUK Дэна Райса", — говорится в сообщении.

Кроме того, во время этой встречи эксдиректором ЦРУ генерал-майор Владислав Клочков, начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ, передал Арсену "Крест храбрых", которым посмертно награжден его отец.

награда украинского студента
Награда Арсена Сницара "Крестом храбрых". Фото: American University Kyiv

Напомним, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами украинских спортсменов.

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