Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини
Народний депутат від "Слуги народу", власник титулу "Найсильніша людина планети" Василь Вірастюк розлучається з другою дружиною Інною, з якою у них народилося двоє синів. Печерський райсуд дав подружжю два місяці на примирення, аледружина Вірастюка вже стягує з обранця аліменти.
Про це йдеться в матеріалі "Главкома" "Розлучення по-депутатськи. Як політики під час війни ділять дітей та майно".
Дружина Вірастюка хоче отримати аліменти
Зокрема, Інна Вірастюк зобов'язала нардепа щомісячно сплачувати по 40 тисяч грн аліментів на кожного з синів. Жінка аргументувала це тим, що з початком війни вимушено покинула Україну і кілька місяців прожила за кордоном. Внаслідок цього дружина Вірастюка стверджує, що у неї з чоловіком припинилися шлюбні стосунки, а сам Василь жодним чином не надавав підтримки неповнолітнім дітям.
Потреби у коштах синів Вірастюка, за оцінкою дружини, такі:
- гуртки англійської мови, математики, лего-конструктор, танці — близько 10—15 тисяч грн на місяць;
- харчування — близько 20 тисяч грн на місяць;
- одяг і взуття — близько 10 тисяч грн на місяць, "хлопці антропометрично вдалися в батька і швидко зростають".
Сюди ж позивачка також додала кишенькові витрати синів, у тому числі на походи до кінотеатру.
За підрахунками дружини Вірастюка, на щомісячне утримання двох їхніх синів потрібно близько 80 тисяч грн.
Дружина Вірастюка надала копію суду електронної декларації за 2020 рік чоловіка-нардепа. Зокрема, там фігурувала цифра $300 тисяч — це були гроші Василя Вірастюка.
Однак у суді нардеп заперечив, мовляв, ці гроші давно закінчилися, їх витрачено на потреби сім’ї та на волонтерство.
Що говорить Василь Вірастюк
У вигляді контраргументу народний депутат приніс до суду довідку про зарплату народного депутата. Згідно з нею, у січні-квітні 2023 року він одержав 243,2 тисяч грн, з яких сплачено 43,7 тисяч грн податку і 3,6 тис. грн військового збору. Таким чином, "чиста" зарплата обранця становить понад 33 тисячі грн на місяць.
Вірастюк назвав заявлені дружиною 40 тисяч грн аліментів на одну дитину "завищено необґрунтованими". У підсумку суд присудив Вірастюку виплачувати щомісячно третину своїх доходів на утримання двох синів до досягнення ними повноліття.
Крім того, Інна Вірастюк через суд ділить сімейне майно. Зокрема, це дві квартири і чотири земельні ділянки загальною площею 0,44 га на Прикарпатті. Справа на початковому етапі розгляду.
Раніше ми повідомляли, бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі зірвався, а "стріли продовжують летіти". Жартом підтримати українського боксера вирішив Володар титулу "Найсильніша людина планети" Василь Вірастюк.
Нагадуємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк потрапив у скандал, опублікувавши коментар до фотографії жіночих геніталій. Пізніше Вірастюк опублікував допис із пропозицією "написати йому побажання, як йому жити і що писати".