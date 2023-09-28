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Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

28 вересня 2023 17:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини
Народний депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк з дружиною Інною. Фото: report.if.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Народний депутат від "Слуги народу", власник титулу "Найсильніша людина планети" Василь Вірастюк розлучається з другою дружиною Інною, з якою у них народилося двоє синів. Печерський райсуд дав подружжю два місяці на примирення, аледружина Вірастюка вже стягує з обранця аліменти.

Про це йдеться в матеріалі "Главкома" "Розлучення по-депутатськи. Як політики під час війни ділять дітей та майно".

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Дружина Вірастюка хоче отримати аліменти

Зокрема, Інна Вірастюк зобов'язала нардепа щомісячно сплачувати по 40 тисяч грн аліментів на кожного з синів. Жінка аргументувала це тим, що з початком війни вимушено покинула Україну і кілька місяців прожила за кордоном. Внаслідок цього дружина Вірастюка стверджує, що у неї з чоловіком припинилися шлюбні стосунки, а сам Василь жодним чином не надавав підтримки неповнолітнім дітям.

Потреби у коштах синів Вірастюка, за оцінкою дружини, такі:

  • гуртки англійської мови, математики, лего-конструктор, танці — близько 10—15 тисяч грн на місяць;
  • харчування — близько 20 тисяч грн на місяць;
  • одяг і взуття  — близько 10 тисяч грн на місяць, "хлопці антропометрично вдалися в батька і швидко зростають".

Сюди ж позивачка також додала кишенькові витрати синів, у тому числі на походи до кінотеатру.

За підрахунками дружини Вірастюка, на щомісячне утримання двох їхніх синів потрібно близько 80 тисяч грн.

 

Судовий реєстр
Судовий позов Інни Вірастюк. Фото: Скриншот

Дружина Вірастюка надала копію суду електронної декларації за 2020 рік чоловіка-нардепа. Зокрема, там фігурувала цифра $300 тисяч — це були гроші Василя Вірастюка.

Однак у суді нардеп заперечив, мовляв, ці гроші давно закінчилися, їх витрачено на потреби сім’ї та на волонтерство.

Що говорить Василь Вірастюк

У вигляді контраргументу народний депутат приніс до суду довідку про зарплату народного депутата. Згідно з нею, у січні-квітні 2023 року він одержав 243,2 тисяч грн, з яких сплачено 43,7 тисяч грн податку і 3,6 тис. грн військового збору. Таким чином, "чиста" зарплата обранця становить понад 33 тисячі грн на місяць.

Вірастюк назвав заявлені дружиною 40 тисяч грн аліментів на одну дитину "завищено необґрунтованими". У підсумку суд присудив Вірастюку виплачувати щомісячно третину своїх доходів на утримання двох синів до досягнення ними повноліття.

Крім того, Інна Вірастюк через суд ділить сімейне майно. Зокрема, це дві квартири і чотири земельні ділянки загальною площею 0,44 га на Прикарпатті. Справа на початковому етапі розгляду.

Раніше ми повідомляли, бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі зірвався, а "стріли продовжують летіти". Жартом підтримати українського боксера вирішив Володар титулу "Найсильніша людина планети" Василь Вірастюк

Нагадуємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк потрапив у скандал, опублікувавши коментар до фотографії жіночих геніталій. Пізніше Вірастюк опублікував допис із пропозицією "написати йому побажання, як йому жити і що писати". 

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