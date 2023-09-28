Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк с женой Инной. Фото: report.if.ua

Народный депутат от "Слуги народа", владелец титула "Самый сильный человек планеты" Василий Вирастюк расстается со второй женой Инной, с которой у них родилось двое сыновей. Печерский райсуд дал супругам два месяца на примирение, но жена Вирастюка уже взимает с избранника алименты.

Об этом говорится в материале "Главкома" "Развод по-депутатски. Как политики во время войны делят детей и имущество".

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Жена Вирастюка хочет получить алименты

В частности, Инна Вирастюк обязала нардепа ежемесячно платить по 40 тысяч грн. алиментов на каждого из сыновей. Женщина аргументировала это тем, что с началом войны вынужденно покинула Украину и несколько месяцев прожила за границей. В результате жена Вирастюка утверждает, что у нее с мужем прекратились брачные отношения, а сам Василий никоим образом не оказывал поддержки несовершеннолетним детям.

Потребности в средствах сыновей Вирастюка, по оценке жены, таковы:

кружки английского языка, математики, лего-конструктор, танцы — около 10—15 тысяч грн в месяц:

питание — около 20 тысяч грн в месяц;

одежда и обувь — около 10 тысяч грн в месяц, "ребята антропометрически удались у отца и быстро растут".

Сюда же истица также добавила карманные расходы сыновей, в том числе на походы в кинотеатр.

По подсчетам жены Вирастюка, на ежемесячное содержание двух их сыновей нужно около 80 тысяч гривен.

Судебный иск Инны Вирастюк. Фото: Скриншот

Супруга Вирастюка предоставила копию суда электронной декларации за 2020 год мужа-нардепа. В частности, там фигурировала цифра $300 тысяч — это были деньги Василия Вирастюка.

Однако в суде нардеп возразил, мол, эти деньги давно закончились, они потрачены на нужды семьи и на волонтерство.

Что говорит Василий Вирастюк

В виде контраргумента народный депутат принес в суд справку о зарплате народного депутата. Согласно ей, в январе-апреле 2023 года он получил 243,2 тысячи грн, из которых уплачено 43,7 тысячи грн налога и 3,6 тыс. грн военного сбора. Таким образом, "чистая" зарплата избранника составляет более 33 тысяч гривен в месяц.

Вирастюк назвал заявленные женой 40 тысяч грн алиментов на одного ребенка "завышенно необоснованными". В результате суд присудил Вирастюку выплачивать ежемесячно треть своих доходов на содержание двух сыновей до достижения ими совершеннолетия.

Кроме того, Инна Вирастюк через суд разделяет семейное имущество. В частности, это две квартиры и четыре земельных участка общей площадью 0,44 га в Прикарпатье. Дело на начальном этапе разбирательства.

Ранее мы сообщали, бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сорвался, а "стрелы продолжают лететь". В шутку поддержать украинского боксера решил Обладатель титула "Самый сильный человек планеты" Василий Вирастюк.

Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк попал в скандал, опубликовав комментарий к фотографии женских гениталий. Позже Вирастюк опубликовал сообщение с предложением "написать ему пожелание, как ему жить и что писать".