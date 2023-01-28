Стівен Кінг закликав путі піти у відставку

Стівен Кінг закликав рф зупинити війну, а путіну піти у відставку
Всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг закликав рф зупинити війну. Також письменник попросив президента рф володимира путіна піти у відставку.
Про це Стівен Кінг написав у своєму Twitter.
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Заява письменника
"Заради Бога, росія, зупини цю безглузду війну в Україні. Припиніть бомбити беззбройних мирних жителів. Путін має піти у відставку", — написав король книг жахів.
Цікаво, що раніше автор публічно засудив вторгнення рф в Україну. Він назвав ракетні удари по цивільних об'єктах в Україні терористичними атаками та заявив, що більше не укладатиме контрактів із російськими видавництвами
Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі сьогодні, 28 січня, вранці пролунав гучний вибух. Його чули в районі заводів "Азовмаш" та імені Ілліча. Після вибуху у Маріуполі у більшій частині міста зникла електрика, також відсутнє електропостачання у багатьох селищах приморської частини Маріупольського району.
Також повідомлялося, що російські окупаційні війська з Маріуполя пересуваються на захід у район Бердянська. Також окупанти почали зводити оборонні укріплення в районі села Розівка Запорізької області.