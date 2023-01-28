Стивен Кинг призвал путина уйти в отставку

Автор книг ужасов Стивен Кинг

Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг призвал рф остановить войну. Также писатель попросил президента рф владимира путина уйти в отставку.

Об этом Стивен Кинг написал в своем Twitter.

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"Ради Бога, россия, останови эту бессмысленную войну в Украине. Прекратите бомбить безоружных мирных жителей. Путин должен уйти в отставку", — написал король книг ужасов.

Примечательно, ранее автор публично осудил вторжение рф в Украину. Он назвал ракетные удары по гражданским объектам в Украине террористическими атаками и заявил, что больше не будет заключать контракты с российскими издательствами

Напомним, что в оккупированном Мариуполе сегодня, 28 января, утром раздался громкий взрыв. Его слышали в районе заводов "Азовмаш" и имени Ильича. После взрыва в Мариуполе в большей части города исчезло электричество, также отсутствует электроснабжение во многих селениях приморской части Мариупольского района.

Также сообщалось, что российские оккупационные войска из Мариуполя передвигаются на запад в район Бердянска. Также оккупанты начали строить оборонительные укрепления в районе села Розовка Запорожской области.