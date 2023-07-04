День незалежності США 2023: історія свята та традиції

Американці відзначають День незалежності. Фото: freepik.com

Щороку 4 липня Сполучені Штати Америки відзначають День незалежності. Сьогодні американці святкують уже 247-у річницю незалежності. Це свято у США було засноване на честь ухвалення Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року.

Новини.LIVE нагадують, що це за свято та які є традиції, пов'язані з його святкуванням.

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Що це за свято

4 липня 1776 року було ухвалено Декларацію незалежності США. Це день гордості для американців та привід вчергове нагадати про той шлях, який США пройшли за свою історію.

Декларацію незалежності підписали 56 представників із 13 штатів східного узбережжя Америки, які проголосили незалежність від Британської імперії і перестали бути її колоніями.

Основному автору Декларації, Томасу Джефферсону на момент підписання було 33 роки, а наймолодшим підписантом був Томас Лінч (молодший) з Південної Кароліни, якому було 27 років. А найстаршим підписантом був Бенджамін Франклін – йому було 70 років.

Декларація незалежності США

Та навіть після проголошення незалежності, протистояння з Британською імперією тривало аж до 1783 року, коли була підписана Паризька угода. Саме вона остаточно визнала незалежність Сполучених штатів та поклала край війні.

Перші святкування цього дня розпочались майже одразу після проголошення Декларації. Вони відзначались публічними читаннями цього документу та військовими парадами.

Як святкують 4 липня у США

Одними з перших організовані святкування 4 липня відбулися у Філадельфії в 1777 році. Значна частина елементів святкування у цьому штаті згодом стали традицією для всієї країни. Зокрема, серед традицій, започаткованих на святкуваннях в Філадельфії, є вшановування кольорів прапора, військовий парад, а також феєрверки. Також у Філадельфії перейняли традицію проголошувати тости до Дня незалежності — по одному тосту за кожний штат.

Святкування Дня незалежності США. Фото: freepik.com

У це свято прийнято прикрашати двори американськими прапорами та влаштовувати пікніки чи барбекю. Також у цей день американці влаштовують пляжні вечірки або прогулянки на яхті.

Святкування у американців також супроводжують калорійними закусками. Зокрема, у цей святковий день жителі США з’їдають понад 150 млн хот-догів.

Особливості святкування Дня незалежності США у 2023 році

У 2023 році деякі міста США вирішили відмовитися від феєрверків у зв'язку з небезпекою виникнення пожеж та екологічних проблем. Традиційні феєрверки планують замінити на світлове шоу з використанням екологічно безпечних дронів.

Зокрема, Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, випробує альтернативний спосіб святкування Дня незалежності США з першим в історії шоу безпілотників. Таке рішення влади є доцільним, адже щоліта штат Юта найбільше у країні потерпає від лісових пожеж.

Святкування Дня незалежності США. Фото: pixabay.com

Також у сусідньому штаті Колорадо, де також триває сезон лісових пожеж, місто Боулдер ухвалило рішення про використання безпілотників на заміну феєрверкам.

Провести свята з більш екологічними світловими шоу із дронами вирішили і низка міст у штаті Каліфорнія.

"Безпілотники можна використовувати багаторазово, а з феєрверками виникає дим, сміття. Шум викликає стрес у собак і людей з посттравматичним стресовим розладом, а у Сан-Дієго багато військових", — сказав власник каліфорнійської компанії з виробництва дронів "Drone Studios" Джефф Стейн.

За словами Стейна, пікселі дронів, які освітлюватимуть місцевість, імітуватимуть феєрверки. Таким чином вони демонструватимуть повітряну анімацію та розповідатимуть історії за допомогою анімованої графіки.

Як США підтримують Україну

Сьогодні США, які є прикладом демократичних цінностей, залишаються одним із головних стратегічних союзників України. США надають Україні як військові, так і фінансову та дипломатичну підтримку. Ця держава також підтримує Україну і на рівні міжнародних організацій.

Військова техніка надана Україні від США. Фото: Пентагон

Після початку повномасштабного вторгнення Росія підтримка США стала ще важливішою для України. Варто зазначити, що США ухвалили закон про ленд-ліз, який сьогодні має вирішальне стратегічне значення для перемоги України над агресором. Американський президент Джо Байден та інші політики знову і знову заявляють, що США будуть надавати Україні підтримку стільки, скільки буде необхідно для перемоги над Росією.

За офіційними даним, загальний обсяг військової допомоги США для України з початку повномасштабного вторгнення становить майже 40 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Президент Джо Байден вирішує щодо питання про постачання Україні далекобійних ракетних систем ATACMS. Проте такого рішення він ще не ухвалив.

Також раніше Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ексвіцепрезидентом Сполучених Штатів Америки сенатором Майком Пенсом, який перший раз від початку повномасштабної війни відвідав Україну. За словами глави держави, наша країна відчуває потужну підтримку від американського народу, Президента США Джо Байдена, Конгресу й обох партій.