День независимости США 2023: история праздника и традиции

Американцы отмечают День Независимости. Фото: freepik.com

Каждый год 4 июля Соединенные Штаты Америки отмечают День независимости. Сегодня американцы празднуют уже 247-ю годовщину независимости. Этот праздник в США основан на честь принятия Декларации независимости США от Соединенного Королевства Великобритании, подписанной 4 июля 1776 года.

Новини.LIVE напоминают, что это за праздник и какие традиции, связанные с его празднованием.

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Что это за праздник

4 июля 1776 года была принята Декларация независимости США. Это день гордости для американцев и повод в очередной раз напомнить о том пути, который США прошли за свою историю.

Декларацию независимости подписали 56 представителей из 13 штатов восточного побережья Америки, которые провозгласили независимость от Британской империи и перестали быть колониями.

Основному автору Декларации Томасу Джефферсону на момент подписания было 33 года, а самым младшим подписантом был Томас Линч (младший) из Южной Каролины, которому было 27 лет. А старшим подписантом был Бенджамин Франклин — ему было 70 лет.

Декларация независимости США

И даже после провозглашения независимости, противостояние с Британской империей продолжалось вплоть до 1783 года, когда было подписано Парижское соглашение. Именно оно окончательно признала независимость Соединенных Штатов и положило конец войне.

Первые празднования этого дня начались почти сразу после провозглашения Декларации. Они отличались публичными чтениями этого документа и военными парадами.

Как празднуют 4 июля в США

Одними из первых организованных празднований 4 июля состоялись в Филадельфии в 1777 году. Значительная часть элементов празднования в этом штате стала традицией для всей страны. В частности, среди традиций, начатых на празднованиях в Филадельфии, есть чествование цветов флага, военный парад, а также фейерверки. Также у Филадельфии переняли традицию провозглашать тосты ко Дню независимости — по одному тосту за каждый штат.

Празднование Дня независимости США. Фото: freepik.com

В этот праздник принято украшать дворы американскими флагами и устраивать пикники или барбекю. Также в этот день американцы устраивают пляжные вечеринки или прогулки на яхте.

Празднование у американцев также сопровождают калорийными закусками. В частности, в этот праздничный день жители США съедают более 150 млн хот-догов.

Особенности празднования Дня независимости США в 2023 году

В 2023 году некоторые города США решили отказаться от фейерверков в связи с опасностью возникновения пожаров и экологических проблем. Традиционные фейерверки планируют заменить световым шоу с использованием экологически безопасных дронов.

В частности, Солт-Лейк-Сити, штат Юта, опробует альтернативный способ празднования Дня независимости США с первым в истории шоу беспилотников. Такое решение власти целесообразно, ведь каждое лето штат Юта больше всех в стране страдает от лесных пожаров.

Празднование Дня независимости США. Фото: pixabay.com

Также в соседнем штате Колорадо, где также сезон лесных пожаров, город Боулдер принял решение об использовании беспилотников на замену фейерверкам.

Провести праздники с более экологичными световыми шоу с дронами решили и ряд городов в штате Калифорния.

"Беспилотники можно использовать многократно, а с фейерверками появляется дым, мусор. Шум вызывает стресс у собак и людей с посттравматическим стрессовым расстройством, а у Сан-Диего много военных", — сказал владелец калифорнийской компании по производству дронов "Drone Studios" Джефф Стейн.

По словам Стейна, пиксели дронов, которые будут освещать местность, будут имитировать фейерверки. Таким образом, они будут демонстрировать воздушную анимацию и рассказывать истории с помощью анимированной графики.

Как США поддерживают Украину

Сегодня США, являющиеся примером демократических ценностей, остаются одним из главных стратегических союзников Украины. США оказывают Украине как военную, так и финансовую и дипломатическую поддержку. Это государство также поддерживает Украину и на уровне международных организаций.

Военная техника предоставлена Украине от США. Фото: Пентагон

После начала полномасштабного вторжения России поддержка США стала еще более важной для Украины. Стоит отметить, что США приняли закон о ленд-лизе, который сегодня имеет решающее стратегическое значение для победы Украины над агрессором. Американский президент Джо Байден и другие политики снова и снова заявляют, что США будут оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется для победы над Россией.

По официальным данным, общий объем военной помощи США для Украины с начала полномасштабного вторжения составляет около 40 миллиардов долларов.

Напомним, ранее руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Президент Джо Байден решает по вопросу о поставках Украине дальнобойных ракетных систем ATACMS. Однако такое решение он еще не принял.

Также ранее Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-вице-президентом Соединенных Штатов Америки сенатором Майком Пенсом, который впервые с начала полномасштабной войны посетил Украину. По словам главы государства, наша страна получает мощную поддержку от американского народа, президента США Джо Байдена, Конгресса и обеих партий.