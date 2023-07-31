День подруги — 1 серпня — особливості, традиції та оригінальні привітання

Веселі подруги фотографуються на камеру. Фото: Shutterstock

1 серпня у всьому світі відзначається День подруги - неофіційне, але важливе та веселе свято. У цю дату вітати прийнято лише друзів жіночої статі. Подруга - це та людина, яка виручить у біді та підтримає. Без неї наше життя було б набагато нудніше.

День подруги – історія свята

День подруги зародився в США і поступово поширився по світу. В останні роки він набув популярності в Україні. У це свято своїх подруг вітають не тільки жінки, а й чоловіки. Адже всупереч стереотипам, дружба між різними статями може бути дуже міцною.

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Кращий спосіб відзначити цей день – запросити подругу в гості або в кафе і подякувати за роки дружби. Можна також сходити разом в кіно, боулінг або просто прогулятися по парку. Загалом, веселіться на повну, адже свято випадає на вихідний.

Що таке дружба – коментар психолога

Відомий український психолог Наталія Холоденко розповіла, якою вона бачить справжню дружбу.

Люди в близькому оточенні повинні поєднуватися за ідеями, цінностями, якістю мислення. Не можна дружити від жалості або почуття провини. Вибирайте людей, ставте цілі з ким ви хочете познайомитися, витримуйте паузу, якщо відносини руйнують. Шукайте особистостей вищої якості крою та стилю! Чому важливо відсікати скигліїв, заздрісників, невдах, якщо ти хочеш жити благополучно? Тому, що вони самі здалися завчасно. Погодилися, змирилися, дозволили собі розслабитися і почати тонути в стані безнадії. Не давайте підтримку тому і тим, хто зрікся віри в себе! Нехай дорослішають і знаходять свою силу.

Привітання з Днем подруги у віршах і прозі

Дружба жіноча різною буває,

Хтось роками дружить, а хто – то відразу втрачає,

А наша дружба міцніша у світі,

Наші долі в одну назавжди оповиті.

З Днем подруги, мила, тебе я вітаю,

Від щирого серця тобі я бажаю,

Радості, щастя, здоровою бути,

І дружбу нашу святу зберегти й не забути.

***

З Днем подруги щиро вітаю,

Щастя й радості, звісно, бажаю.

Бажаю достатку і море любові,

Щоб всьго у тебе було доволі.

Здоров’я і сили щоб не полишали,

Щоб квіти оселю твою прикрашали,

Щоб в небі безхмарному сяяло сонце

І щиро всміхалось тобі у віконце.

***

Обіймаю міцно-міцно,

Наливаю в келих щастя...

Будь красива і кохана,

Про що мрієш — хай все вдасться.

Я з Днем подруги вітаю,

Подруго моя чудова,

Келих високо здіймаю,

Щоби ти була здорова!

***

Дорога і улюблена подруга, прийми мої привітання! Спасибі тобі за твою щиру дружбу, за веселі дні і підтримку! Нехай все те добро і підтримка, які ти випромінюєш, повернуться до тебе в стократному розмірі.

***

Мила подруга! Я не можу уявити своє життя без тебе. Вітаю тебе з Днем подруги! Нехай все те добро і підтримка, які ти випромінюєш, повернуться до тебе в стократному розмірі!

***

Вітаю з Днем подруги! Будь здорова і щаслива! Міцно обіймаю тебе і цілую! Бажаю гармонії в житті! Нехай збуваються твої потаємні мрії і бажання, нехай життя наповнюється натхненням, відмінним настроєм і найяскравішими і прекрасними подіями!