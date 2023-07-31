День подруги - 1 августа - особенности, традиции и оригинальные поздравления

Веселые подруги фотографируются на камеру. Фото: Shutterstock

1 августа во всем мире отмечается День подруги – неофициальный, но важный и веселый праздник. В эту дату приветствовать принято только друзей женского пола. Подруга – это тот человек, который выручит в беде и поддержит. Без нее наша жизнь была бы гораздо скучнее.

День подруги – история праздника

День подруги зародился в США и постепенно распространился по миру. В последние годы он приобрел популярность в Украине. В этот праздник своих подруг поздравляют не только женщины, но мужчины. Ведь вопреки стереотипам, дружба между разными полами может быть очень крепкой.

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Лучший способ отметить этот день – пригласить подругу в гости или в кафе и поблагодарить за годы дружбы. Можно также сходить вместе в кино, боулинг или просто прогуляться по парку. В общем, веселитесь по полной, ведь праздник выпадает на выходной.

Что такое дружба – комментарий психолога

Известный украинский психолог Наталья Холоденко рассказала, как она видит настоящую дружбу.

Люди в близком окружении должны сочетаться по идеям, ценностям, качеству мышления. Нельзя дружить от жалости или чувства вины. Выбирайте людей, ставьте цели, с кем вы хотите познакомиться, выдерживайте паузу, если отношения разрушают. Ищите личностей высшего качества кроя и стиля! Почему важно отсекать нытиков, завистников, неудачников, если ты хочешь жить благополучно? Потому что они сами сдались раньше времени. Согласились, смирились, позволили себе расслабиться и начать тонуть в безнадежном состоянии. Не давайте поддержку тому и тем, кто отрекся от веры в себя! Пусть взрослеют и обретают свою силу.

Поздравления с Днем подруги в стихах и прозе

Дружба женская разной бывает,

Кто-то годами дружит, а кто – то сразу теряет,

А наша дружба крепче в мире,

Наши судьбы в одну навсегда окуты.

С Днем подруги, милая, тебя я поздравляю,

От всего сердца тебе я желаю,

Радости, счастья, здоровой быть,

И дружбу нашу святую сохранить и не забыть.

***

С Днем подруги искренне поздравляю,

Счастья и радости, конечно, желаю.

Желаю изобилия и море любви,

Чтобы всего у тебя было достаточно.

Здоровья и силы чтобы не оставляли,

Чтобы цветы жилище твое украшали,

Чтобы в небе безоблачном сияло солнце

И искренне улыбалось тебе в окошко.

***

Обнимаю крепко-крепко,

Наливаю в бокал счастья...

Будь красива и любима,

О чем мечтаешь – пусть все удастся.

Я с Днем подруги поздравляю,

Подруга моя замечательная,

Бокал высоко поднимаю,

Чтоб ты была здорова!

***

Дорогая и любимая подруга, прими мои поздравления! Спасибо тебе за твою искреннюю дружбу, за веселые дни и поддержку! Пусть все то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере.

***

Милая подруга! Я не могу представить свою жизнь без тебя. Поздравляю тебя с Днем подруги! Пусть все то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере!

***

Поздравляю с Днем подруги! Будь здорова и счастлива! Крепко обнимаю тебя и целую! Желаю гармонии в жизни! Пусть сбываются твои сокровенные мечты и желания, пусть жизнь наполняется вдохновением, отличным настроением и самыми яркими и прекрасными событиями!