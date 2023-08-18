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Щоб бути щасливим та здоровим увесь рік: традиції та обряди до Яблучного Спасу

18 серпня 2023 08:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яблучний Спас 2023 — прикмети, традиції та головні обряди християнського свята
Родина відзначає велике свято Яблучний Спас. Фото: shutterstock.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Вже у цю суботу, 19 серпня, українці будуть відзначати велике та важливе християнське свято — Яблучний Спас або Преображення Господнє. В Україні ця дата наповнена народними традиціями, повір'ями, стародавніми звичаями та обрядами. 

Розповідаємо, як вдало відсвяткувати Яблучний спас та що обов'язково зробити, щоб бути щасливим, здоровим й жити в достатку весь рік. 

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Яблучний Спас — головні традиції свята 

Звичайно, віряни починали цей день з відвідування храму та святкового богослужіння. Кожен християнин звертався зі щирою молитвою до Господа. У Всевишнього можна просити доброго врожаю, здоров'я собі та близьким, зцілення, сил, душевної гармонії, мудрості і стійкості. А хтось просто дякує за все, що має. 

Головний колір свята білий, тож віряни старалися вдягтися у світле та гарне вбрання. У церкву обов'язково несли кошики зі свіжим врожаєм яблук, іншої садовини, трав та квітів. Після церковної служби духовенство храмів освячує принесені до церкви парафіянами святкові кошики. 

 

Яблучний Спас 2023 — прикмети, традиції та головні обряди
Священник освячує святкові кошики на Яблучний Спас. Фото: google.com

Освяченими яблуками пригощали рідних, друзів та сусідів. Також відвозили на кладовище, де залишали фрукти на могилах родичів і навіть на занедбаних порожніх пагорбах.

Є також повір’я: якщо з’їсти освячене яблуко на Спаса і загадати бажання, воно обов’язково здійсниться.

Також вважалося, що чим більше фруктів спробувати на Яблучний Спас — тим успішнішим буде рік

Традиційним було давати милостиню нужденним, це може бути що завгодно: освячене яблуко, монета або добре слово. Ніхто з вірян не повинен скупитися у свято, а повинен проявляти турботу та увагу до інших людей.

 

Яблучний Спас — головні традиції свята
Святковий кошик на Яблучний Спас. Фото: google.com

Після церкви готували смачні страви, солодку випічку з яблуками та грушами. також ці фрукти заготовляли на зиму — сушили, робили компоти, варення, повидло. 

Також родина збиралася за святковим столом, куштували смачні страви та обговорювали сімейні справи. Оскільки триває Успенський піст, то страви найчастіше були пісними. Проте у свято дозволялося з'їсти риби та випити трохи вина. 

 

 

Як святкувати Яблучний Спас
Святковий стіл на Яблучний Спас. Фото: google.com

Народні обряди на Яблучний спас: що зробити, щоб бути щасливим, здоровим та жити в достатку цілий рік

Щоб зберегти молодість і красу дівчата і жінки опівночі на 19 серпня кружляли біля дерева яблуні. 

Також був ще один цікавий обряд: необхідно було обов'язково мати гарний настрій, самостійно зірвати з дерева яблуко, далі його необхідно було порізати на шматочки у чисте гарне блюдце, промовляючи: 

"Твою молодість беру собі. Нове життя тепер починаю".

Далі шматочки слід було виставити на сонці. За день яблука наситяться сонячною енергією. В кінці дня складіть фрукти в тканинний мішечок або ганчірочку, загорніть і покладіть поруч з тим місцем, де ви спите. Перед сном повторюйте ті ж слова, що і під час нарізання яблук. Робіть це протягом двох тижнів, а після фрукти можна викидати, але при цьому обов'язково подякуйте матінку природу за допомогу і благодать. Вже з першого дня можна буде відчути прилив енергії та душевний підйом сил.

 

Народні обряди на Яблучний спас: що зробити, щоб бути щасливим та молодим
Дівчина збирає яблука. Фото: pexels.com

А ось для залучення до будинку грошей, перед святом віряни ходили на ринок і купували 13 яблук нового врожаю. Після освячення фруктів, 12 з них віддавали нужденним, а останнє з'їдали самі, примовляючи про себе:

"Потребі за упокій, багатству за здоров'я. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа! Амінь".

Традиційним вважалося очищення будинку. Брали церковну свічку, гарне та велике яблуко. Плід необхідно було розрізати навпіл та вирізати серцевину. В одну з половинок вставляється свічка, її підпалюють і проходять будинком, освячуючи кожен кут. Подумки або пошепки слід вимовляти молитву. Коли обряд завершений, слід подякувати Всевишньому. 

 

Народні обряди на Яблучний спас: що зробити, щоб бути щасливим, здоровим та жити в достатку цілий рік
Гарне садове яблуко. Фото: google.com

Які існували ворожіння на другий Спас

Не одне велике свято не обходилося у наших пращурів без ворожінь. Молоді жінки та дівчата прагнули дізнатися долю, характер майбутнього нареченого та яким буде сімейне життя. 

На Яблучний Спас популярними були такі ворожіння: 

  • чи чекати цього року заміжжя — необхідно було обрати найгарніше яблуко та зрізати з нього скоринку тонкою стрічкою. Якщо стрічка не обірвалася, щасливої події чекати скоро. Тоді необхідно кинути стрічку лівою рукою через плече і постаратися розглянути візерунок, в якому можна дізнатися ім'я судженого або хоча б букву, на яку воно починається;
  • чи будуть у дівчини з хлопцем серйозні стосунки — яблуку давали чоловіче ім'я й залишали на всю ніч на вулиці. Вранці дивилися, що сталося з яблуком:

- чисте й неушкоджене — чекати гарних та щирих стосунків;
- плід клювали птиці — серйозних стосунків чекати не слід;
- фрукт сильно ушкоджений — хлопець буде зраджувати;
- плід зник — стосунків не буде. 

 

Які існували ворожіння на Яблучний Спас
Врожай на Яблучний Спас. Фото: pexels.com

Які існують народні прикмети у Яблучний Спас 19 серпня 

  • Якщо прийшов Спас, час прощатися з літом і зустрічати золоту осінь. 
  • Якщо на Спаса буде суха та тепла погода — осінь буде теж тепла та без дощів. 
  • Якщо на Спаса йде дощ, січень наступного року буде сніжний, якщо жарко — січень морозний.
  • Якщо на свято дме сильний вітер — зиму чекати сувору.
  • Після другого Спаса — дощ хлібогній.
  • Якщо антонівка вродила — наступного року хліб уродить.
  • Як прийде Спас, комарам урветься бас, а як прийде Пречиста (28 серпня) — забере їх нечиста.
  • Якщо багато шпаків на деревах — до холодного січня.
  • Бджоли рояться — до дощу.

 

Нагадаємо, ми писали, що можна святити в церкві на Яблучний Спас 2023. 

Також ми розповідали, скільки триватиме Успенський піст, як правильно харчуватися у цей період та яких важливих заборон дотримуватися. 

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