Яблучний Спас 2023 — прикмети, традиції та головні обряди християнського свята

Родина відзначає велике свято Яблучний Спас. Фото: shutterstock.com

Вже у цю суботу, 19 серпня, українці будуть відзначати велике та важливе християнське свято — Яблучний Спас або Преображення Господнє. В Україні ця дата наповнена народними традиціями, повір'ями, стародавніми звичаями та обрядами.

Розповідаємо, як вдало відсвяткувати Яблучний спас та що обов'язково зробити, щоб бути щасливим, здоровим й жити в достатку весь рік.

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Яблучний Спас — головні традиції свята

Звичайно, віряни починали цей день з відвідування храму та святкового богослужіння. Кожен християнин звертався зі щирою молитвою до Господа. У Всевишнього можна просити доброго врожаю, здоров'я собі та близьким, зцілення, сил, душевної гармонії, мудрості і стійкості. А хтось просто дякує за все, що має.

Головний колір свята білий, тож віряни старалися вдягтися у світле та гарне вбрання. У церкву обов'язково несли кошики зі свіжим врожаєм яблук, іншої садовини, трав та квітів. Після церковної служби духовенство храмів освячує принесені до церкви парафіянами святкові кошики.

Священник освячує святкові кошики на Яблучний Спас. Фото: google.com

Освяченими яблуками пригощали рідних, друзів та сусідів. Також відвозили на кладовище, де залишали фрукти на могилах родичів і навіть на занедбаних порожніх пагорбах.

Є також повір’я: якщо з’їсти освячене яблуко на Спаса і загадати бажання, воно обов’язково здійсниться.

Також вважалося, що чим більше фруктів спробувати на Яблучний Спас — тим успішнішим буде рік.

Традиційним було давати милостиню нужденним, це може бути що завгодно: освячене яблуко, монета або добре слово. Ніхто з вірян не повинен скупитися у свято, а повинен проявляти турботу та увагу до інших людей.

Святковий кошик на Яблучний Спас. Фото: google.com

Після церкви готували смачні страви, солодку випічку з яблуками та грушами. також ці фрукти заготовляли на зиму — сушили, робили компоти, варення, повидло.

Також родина збиралася за святковим столом, куштували смачні страви та обговорювали сімейні справи. Оскільки триває Успенський піст, то страви найчастіше були пісними. Проте у свято дозволялося з'їсти риби та випити трохи вина.

Святковий стіл на Яблучний Спас. Фото: google.com

Народні обряди на Яблучний спас: що зробити, щоб бути щасливим, здоровим та жити в достатку цілий рік

Щоб зберегти молодість і красу дівчата і жінки опівночі на 19 серпня кружляли біля дерева яблуні.

Також був ще один цікавий обряд: необхідно було обов'язково мати гарний настрій, самостійно зірвати з дерева яблуко, далі його необхідно було порізати на шматочки у чисте гарне блюдце, промовляючи:

"Твою молодість беру собі. Нове життя тепер починаю".

Далі шматочки слід було виставити на сонці. За день яблука наситяться сонячною енергією. В кінці дня складіть фрукти в тканинний мішечок або ганчірочку, загорніть і покладіть поруч з тим місцем, де ви спите. Перед сном повторюйте ті ж слова, що і під час нарізання яблук. Робіть це протягом двох тижнів, а після фрукти можна викидати, але при цьому обов'язково подякуйте матінку природу за допомогу і благодать. Вже з першого дня можна буде відчути прилив енергії та душевний підйом сил.

Дівчина збирає яблука. Фото: pexels.com

А ось для залучення до будинку грошей, перед святом віряни ходили на ринок і купували 13 яблук нового врожаю. Після освячення фруктів, 12 з них віддавали нужденним, а останнє з'їдали самі, примовляючи про себе:

"Потребі за упокій, багатству за здоров'я. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа! Амінь".

Традиційним вважалося очищення будинку. Брали церковну свічку, гарне та велике яблуко. Плід необхідно було розрізати навпіл та вирізати серцевину. В одну з половинок вставляється свічка, її підпалюють і проходять будинком, освячуючи кожен кут. Подумки або пошепки слід вимовляти молитву. Коли обряд завершений, слід подякувати Всевишньому.

Гарне садове яблуко. Фото: google.com

Які існували ворожіння на другий Спас

Не одне велике свято не обходилося у наших пращурів без ворожінь. Молоді жінки та дівчата прагнули дізнатися долю, характер майбутнього нареченого та яким буде сімейне життя.

На Яблучний Спас популярними були такі ворожіння:

чи чекати цього року заміжжя — необхідно було обрати найгарніше яблуко та зрізати з нього скоринку тонкою стрічкою. Якщо стрічка не обірвалася, щасливої події чекати скоро. Тоді необхідно кинути стрічку лівою рукою через плече і постаратися розглянути візерунок, в якому можна дізнатися ім'я судженого або хоча б букву, на яку воно починається;

чи будуть у дівчини з хлопцем серйозні стосунки — яблуку давали чоловіче ім'я й залишали на всю ніч на вулиці. Вранці дивилися, що сталося з яблуком:

- чисте й неушкоджене — чекати гарних та щирих стосунків;

- плід клювали птиці — серйозних стосунків чекати не слід;

- фрукт сильно ушкоджений — хлопець буде зраджувати;

- плід зник — стосунків не буде.

Врожай на Яблучний Спас. Фото: pexels.com

Які існують народні прикмети у Яблучний Спас 19 серпня

Якщо прийшов Спас, час прощатися з літом і зустрічати золоту осінь.

Якщо на Спаса буде суха та тепла погода — осінь буде теж тепла та без дощів.

Якщо на Спаса йде дощ, січень наступного року буде сніжний, якщо жарко — січень морозний.

Якщо на свято дме сильний вітер — зиму чекати сувору.

Після другого Спаса — дощ хлібогній.

Якщо антонівка вродила — наступного року хліб уродить.

Як прийде Спас, комарам урветься бас, а як прийде Пречиста (28 серпня) — забере їх нечиста.

Якщо багато шпаків на деревах — до холодного січня.

Бджоли рояться — до дощу.

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