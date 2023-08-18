Яблочный Спас 2023 — приметы, традиции и главные обряды христианского праздника

Семья отмечает большой праздник Яблочный Спас. Фото: shutterstock.com

Уже в эту субботу, 19 августа, украинцы будут отмечать большой и важный христианский праздник — Яблочный Спас или Преображение Господне. В Украине дата наполнена народными традициями, поверьями, древними обычаями и обрядами.

Рассказываем, как успешно отпраздновать Яблочный спас и что обязательно сделать, чтобы быть счастливым, здоровым и жить в изобилии весь год.

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Яблочный Спас — главные традиции праздника

Конечно, верующие начинали этот день с посещения храма и праздничного богослужения. Каждый христианин обращался с искренней молитвой к Господу. У Всевышнего можно просить хорошего урожая, здоровья для себя и близких, исцеления, сил, душевной гармонии, мудрости и стойкости. А кто просто благодарит за все, что имеет.

Главный цвет праздника белый, поэтому верующие старались одеться в светлый и красивый наряд. В церковь обязательно несли корзины со свежим урожаем яблок, других фруктов, трав и цветов. После церковной службы духовенство храмов освящает принесенные в церковь прихожанами праздничные корзины.

Священник освящает праздничные корзины на Яблочный Спас. Фото: google.com

Освященными яблоками угощали родных, друзей и соседей. Также увозили на кладбище, где оставляли фрукты на могилах родственников и даже на заброшенных пустых холмах.

Есть также поверье: если съесть освященное яблоко на Спаса и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Также считалось, что чем больше фруктов попробовать на Яблочный Спас — тем успешнее будет год.

Традиционным было давать подаяние нуждающимся, это может быть что угодно: освященное яблоко, монета или доброе слово. Никто из верующих не должен жадничать в праздник, а должен проявлять заботу и внимание к другим людям.

Праздничная корзина на Яблочный Спас. Фото: google.com

После церкви готовили вкусные блюда, сладкую выпечку с яблоками и грушами. Также эти фрукты заготавливали на зиму — сушили, делали компоты, варенье, повидло.

Также семья собиралась за праздничным столом, пробовали вкусные блюда и обсуждали семейные дела. Поскольку продолжается Успенский пост, то блюда чаще всего были постными. Однако в праздник разрешалось съесть рыбы и выпить немного вина.

Праздничный стол на Яблочный Спас. Фото: google.com

Народные обряды на Яблочный спас: что сделать, чтобы быть счастливым, здоровым и жить в достатке круглый год

Чтобы сохранить молодость и красоту, девушки и женщины в полночь на 19 августа кружили возле дерева яблони.

Также был еще один интересный обряд: необходимо было обязательно иметь хорошее настроение, самостоятельно сорвать с дерева яблоко, далее его необходимо было порезать на кусочки в чистое красивое блюдце, приговаривая:

"Твою молодость беру себе. Новую жизнь теперь начинаю".

Дальше кусочки следовало выставить на солнце. За день яблоки насытятся солнечной энергией. В конце дня сложите фрукты в тканевый мешочек или тряпочку, заверните и положите рядом с тем местом, где вы спите. Перед сном повторяйте те же слова, что и при нарезании яблок. Делайте это в течение двух недель, а после фрукты можно выбрасывать, но при этом обязательно поблагодарите матушку природу за помощь и благодать. Уже с первого дня можно почувствовать прилив энергии и душевный подъем сил.

Девушка собирает яблоки. Фото: pexels.com

А вот для привлечения в дом денег, перед праздником верующие ходили на рынок и покупали 13 яблок нового урожая. После освящения фруктов, 12 из них отдавали нуждающимся, а последнее съедали сами, приговаривая про себя:

"Потребности за упокой, богатству за здоровье. Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь".

Традиционным считалось очищение дома. Брали церковную свечу, красивое и большое яблоко. Плод нужно было разрезать пополам и вырезать сердцевину. В одну из половинок вставляется свеча, ее поджигают и проходят по дому, освящая каждый угол. Мысленно или шепотом следует произносить молитву. Когда обряд завершен, следует поблагодарить Всевышнего.

Хорошее садовое яблоко. Фото: google.com

Какие существуют гадания на второй Спас

Ни один большой праздник не обходился у наших предков без гаданий. Молодые женщины и девушки стремились узнать судьбу, характер будущего жениха и какой будет семейная жизнь.

На Яблочный Спас популярны были такие гадания:

ждать ли в этом году замужества — необходимо было выбрать самое красивое яблоко и срезать с него корку тонкой лентой. Если лента не оборвалась, счастливого события ждать скоро. Тогда необходимо бросить ленту левой рукой через плечо и попытаться рассмотреть узор, в котором можно узнать имя суженого или хотя бы букву, на которую оно начинается;

будут ли у девушки с парнем серьезные отношения — яблоку давали мужское имя и оставляли на всю ночь на улице. Утром смотрели, что произошло с яблоком:

- чистое и невредимое — ждать хороших и искренних отношений;

- плод клевали птицы — серьезных отношений ждать не следует;

- фрукт сильно поврежден — парень будет изменять;

- плод исчез — отношений не будет.

Урожай на Яблочный Спас. Фото: pexels.com

Какие существуют народные приметы в Яблочный Спас 19 августа

Если пришел Спас, пора прощаться с летом и встречать золотую осень.

Если на Спаса будет сухая и теплая погода, осень будет тоже теплая и без дождей.

Если на Спаса идет дождь, январь следующего года будет снежным, если жарко — январь морозный.

Если на праздник дует сильный ветер — зиму ждать суровую.

После второго Спаса дождь хлебогной.

Если антоновка уродила — в следующем году хлеб уродит.

Когда придет Спас, комарам лопнет бас, а когда придет Пречистая (28 августа) — заберет их нечистая.

Если много скворцов на деревьях — к холодному январю.

Пчелы роятся — к дождю.

Напомним, мы писали, что можно святить в церкви на Яблочный Спас 2023 года.

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