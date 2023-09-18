Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Путешествия arrow Укрзализныця кардинально изменила движение 12 поездов: какая причина arrow

Укрзализныця кардинально изменила движение 12 поездов: какая причина

18 сентября 2023 12:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Укрзализныця кардинально изменила движение 12 поездов: какая причина
Ремонтные работы на путях. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за ремонта пути Надворная — Делятин Укрзализныця изменила маршруты 12 поездов. Изменения будут действовать в определенные даты октября и ноября.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Читайте также:

Смена движения поездов УЗ

В ведомстве рассказали, что на октябрь и начало ноября запланированы ремонтные работы на пути Надворная — Делятин. В связи с этим изменится движения 12 поездов.

"Завершение этих работ в преддверии входа в зимний период перевозок позволит железнодорожникам обеспечить качество перевозок пассажиров в направлении гор", — говорится в сообщении.

Так, некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини. Это касается следующих рейсов:

поезд №6/5 Запорожье — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 15, 17, 23, 25, 29 и 31 октября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 16, 18, 24, 26, 30 октября и 1 ноября;

поезд №15/16 Харьков — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 16, 18, 22, 24 и 30 октября, и из Ивано-Франковска в Харьков 17, 19, 23, 25, 31 октября;

поезд №95/96 Киев — Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 15-18, 22-25, 29, 30 и 31 октября и 1 ноября, и из Ивано-Франковска в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

поезд №26/25 Одесса — Рахов будет курсировать в Черновцы 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и из Черновцов в Одессу 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

поезд №130/129 Кременчуг — Ворохта будет курсировать в Черновцы 16, 18, 22, 24, 30 октября, и из Черновцов в Кременчуг 17, 19, 23, 25, 31 октября;

поезд №55/56 Киев — Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и из Ивано-Франковска в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

поезд №357/358 Киев — Ворохта будет курсировать до станции Коломыя 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и из Коломыи в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября.

"Кроме этого, пригородный поезд №6441/6442 Коломыя — Деловое будет курсировать до станции Яремче и обратно 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября", — сообщают в Укрзализныце.

Смена движения региональных поездов

Кроме того, на время ремонта временно не будут курсировать следующие региональные поезда в следующие даты:

16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября отправлением из Львова и Рахова, поезд №809/810 Львов — Рахов;

в те же даты, поезда №753/754 и 755/756 Рахов — Валя-Вишеулуй в обоих направлениях;

16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября отправлением из Львова и 17-19, 23-26, 30, 31 октября и 1-3 ноября отправлением из Рахова, поезд №815/816 Львов — Рахов;

в тот же период временно не будут курсировать также пригородные поезда №6402/6401 и №6404/6403 Ивано-Франковск — Ворохта.

Напомним, уже этой осенью начнет курсировать новый ежедневный поезд Варшава — Рава-Русская. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда во Львов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Что точно не стоит делать во время войны — так это быть и красивым, и умным. Интервью с Гетманцевым

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз