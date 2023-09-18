Укрзализныця кардинально изменила движение 12 поездов: какая причина

Ремонтные работы на путях. Фото: google

Из-за ремонта пути Надворная — Делятин Укрзализныця изменила маршруты 12 поездов. Изменения будут действовать в определенные даты октября и ноября.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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В ведомстве рассказали, что на октябрь и начало ноября запланированы ремонтные работы на пути Надворная — Делятин. В связи с этим изменится движения 12 поездов.

"Завершение этих работ в преддверии входа в зимний период перевозок позволит железнодорожникам обеспечить качество перевозок пассажиров в направлении гор", — говорится в сообщении.

Так, некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини. Это касается следующих рейсов:

поезд №6/5 Запорожье — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 15, 17, 23, 25, 29 и 31 октября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 16, 18, 24, 26, 30 октября и 1 ноября;

поезд №15/16 Харьков — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 16, 18, 22, 24 и 30 октября, и из Ивано-Франковска в Харьков 17, 19, 23, 25, 31 октября;

поезд №95/96 Киев — Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 15-18, 22-25, 29, 30 и 31 октября и 1 ноября, и из Ивано-Франковска в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

поезд №26/25 Одесса — Рахов будет курсировать в Черновцы 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и из Черновцов в Одессу 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

поезд №130/129 Кременчуг — Ворохта будет курсировать в Черновцы 16, 18, 22, 24, 30 октября, и из Черновцов в Кременчуг 17, 19, 23, 25, 31 октября;

поезд №55/56 Киев — Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и из Ивано-Франковска в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября;

поезд №357/358 Киев — Ворохта будет курсировать до станции Коломыя 15-18, 22-25, 29-31 октября и 1 ноября, и из Коломыи в Киев 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября.

"Кроме этого, пригородный поезд №6441/6442 Коломыя — Деловое будет курсировать до станции Яремче и обратно 16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября", — сообщают в Укрзализныце.

Смена движения региональных поездов

Кроме того, на время ремонта временно не будут курсировать следующие региональные поезда в следующие даты:

16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября отправлением из Львова и Рахова, поезд №809/810 Львов — Рахов;

в те же даты, поезда №753/754 и 755/756 Рахов — Валя-Вишеулуй в обоих направлениях;

16-19, 23-26, 30, 31 октября и 1 и 2 ноября отправлением из Львова и 17-19, 23-26, 30, 31 октября и 1-3 ноября отправлением из Рахова, поезд №815/816 Львов — Рахов;

в тот же период временно не будут курсировать также пригородные поезда №6402/6401 и №6404/6403 Ивано-Франковск — Ворохта.

Напомним, уже этой осенью начнет курсировать новый ежедневный поезд Варшава — Рава-Русская. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда во Львов.