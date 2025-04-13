Как открыть бизнес на острове Бали — истории украинцев

Сообщество украинцев на Бали. Фото: Дмитрий Поддубный

Полномасштабное российское вторжение, постоянные обстрелы и отключения электроэнергии заставляют многих украинцев искать варианты временного пребывания и работы в других странах. Одним из таких вариантов стал Бали — популярный остров в Индонезии, который давно привлекает путешественников, в частности благодаря климату.

Но действительно ли жизнь в "раю" является легкой и беззаботной, узнавала журналистка Новини.LIVE Юлия Войнар.

Реклама

Читайте также:

Украинское сообщество на "острове богов"

На сегодня на острове Бали проживает несколько тысяч украинцев. Это количество значительно возросло после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Здесь, в Индонезии, за более чем 10 000 километров от родных домов, наши соотечественники не только адаптируются к новой среде, но и развивают бизнес, запускают собственные бренды и находят новые пути для профессионального и личного роста.

Сейчас на Бали также формируется активное украинское сообщество. С момента полномасштабного российского вторжения, украинцы, оказавшиеся на острове, начали объединяться, создавать культурные и социальные инициативы, а также искать возможности для интеграции в местную среду.

До 2022 года украинское сообщество на Бали существовало в основном виртуально и было представлено лишь несколькими группами в соцсетях. Однако после начала полномасштабного вторжения все изменилось, рассказал основатель и лидер украинского сообщества на Бали Дмитрий Поддубный:

"На момент, когда все началось, сообщество состояло из примерно 150-200 человек, которые пытались помогать Украине отсюда. Мы организовывали волонтерские инициативы, распространяли QR-коды для донатов, сотрудничали с местными. Делали все возможное. Сегодня количество активных участников сообщества достигает сотен, а в соцсетях за новостями следят тысячи украинцев".

Дмитрий Поддубный. Фото: личное

Среди главных задач сообщества — рассказывать об Украине, подчеркивать ее уникальность и принципиальное отличие от России, — отмечает Дмитрий. Бали еще до начала полномасштабного вторжения был одним из самых любимых мест отдыха россиян, а после мобилизации в РФ интерес увеличился. Сейчас, по словам Поддубного, соотношение россиян к украинцам на острове 8:1. Из-за значительной территориальной удаленности Индонезии и ее нейтральной позиции в международных конфликтах, многие балийцы думают, что война уже закончилась, потому что об этом не говорят в новостях.

"Россия им предлагает туристов. Сейчас очень дешево из Москвы, из Санкт-Петербурга сюда можно прилететь. Россия сейчас вкладывает деньги в новую столицу, которую строят в Индонезии. Россия там предлагает атомную электростанцию строить, студентов на обучение у себя принимать. То есть, Россия пытается максимально здесь зацепиться. Индонезийцы этим пользуются. Индонезия — это мусульманская страна, и они на стороне Палестины, против Америки из-за того, что Америка поддерживает Израиль. И война России против Украины здесь тоже подается как война Штатов. Поэтому многие люди из-за того, что они мусульмане, поддерживают Палестину, и поэтому не поддерживают Украину.

Наше сообщество пытается помогать Украине не только донатами, но и быть мягкой силой здесь на месте, формировать имидж Украины. Наша задача — показать, что Украина — это независимое, сильное и уникальное государство", — подчеркивает основатель и лидер украинского сообщества на Бали Дмитрий Поддубный.

Украинское сообщество на Бали. Фото: Дмитрий Поддубный

Украинцы на Бали уже приняли участие в одном из самых известных культурных мероприятий в Индонезии — Bali Art Festival, который ежегодно собирает гостей со всего мира. Танцевали гопак, играли на бандуре, пели песни, подавали паляницу, рассказывали об украинской кухне и традициях.

Кроме того, украинцы создали первую на острове украинскую библиотеку, которая уже насчитывает более 200 книг. Сборники привозят туристы, присылает посольство, или покупают за донаты.

Украинское сообщество также активно помогает местным жителям. Это способствует укреплению отношений с местными властями и обществом. К примеру, украинцы организовали ремонт в балийском детском приюте.

Сообщество существует исключительно за счет волонтерских средств. Сейчас в планах оформить общественную организацию юридически.

280 выходных в год

Временного приюта и финансовой поддержки, как, скажем, в Европе, Великобритании и США, для украинцев в Индонезии, в частности на Бали, нет. По прибытии на остров надо получить визу, действующую в течение 30 дней, а затем ее продлить. Найти официальную работу почти невозможно, а нелегальная карается депортацией. Запрещено без разрешения работать даже фотографом или преподавателем по йоге. Работать онлайн по закону без рабочей визы тоже нельзя.

"Здесь очень много ограничений. Они очень рады туристам, очень рады инвесторам, то есть людям, которые приедут, оставят деньги и улетят. Или оставят деньги и будут платить зарплаты местным. Но они не очень будут рады тому, чтобы какой-то бизнес сюда перебрался и привез своих рабочих — это им не интересно, они очень за это переживают", — отмечает Дмитрий Поддубный.

Учитывая все строгие требования и правила, ведет свой строительный бизнес на острове украинская предпринимательница Марина Белобровская. Женщина приехала на Бали в марте 2023 года. Один из партнеров предложил принять участие в проекте, поэтому, имея аналогичный опыт работы в Украине, Марина согласилась.

Начала активно учить местный язык, работала утром по индонезийскому времени, а вечером по украинскому — продолжала удаленно вести проекты на родине. С тех пор на Бали стартовали три строительных объекта: небольшой комплекс вилл, бутик-отель на 29 номеров и большой отель на 84 номера с инфраструктурой и украинскими франшизами в сфере спорта и красоты. Один из объектов уже готовят к вводу в эксплуатацию, второй — на завершающей стадии, третий — только стартовал. Все три проекта разрабатывались украинскими архитекторами в тандеме с местными инженерами.

Работа в Индонезии оказалась непростой. Кроме культурных различий, пришлось адаптироваться к большому количеству праздников и специфике местного рынка.

"У них другое измерение времени. Сложно из-за того, что здесь очень большое количество праздников, выходных — 280 в год, потому что они празднуют праздники всех основных 4-5 конфессий, которые здесь государственно признаны. Иногда, когда надо получить какую-то бумажку, например, разрешение на выезд бригады на объект, тебе говорят: "у нас церемония", "у нас праздник", "у нас выходной", и весь график сыпется. И это, наверное, одна из самых сложных историй. Вторая — это, конечно, язык и культура", — вспоминает соосновательница Big Waves Development Марина Белобровская.

Соосновательница Big Waves Development Марина Белобровская. Фото: личное

Предпринимательница отметила еще и то, что на Бали иностранцы могут быть только инвесторами, а не занимать какую-то должность. А еще сделать какое-то замечание работникам на объекте можно только через местного менеджера, иначе это воспринимается как личное оскорбление.

"Я здесь только как основатель компании, и если мне что-то не нравится, как выполняется на стройке, я приезжаю на объект, смотрю, фотографирую, снимаю видео, потом вызываю проектного менеджера, рассказываю, что так нельзя, показываю, как следует делать, потом тот вызывает прораба, рассказывает ему, и уже потом делают так, как надо мне. Таким образом не ущемляется их достоинство, и они не чувствуют, что иностранец там что-то им рассказывает, как надо делать", — объясняет Марина.

Перечень вакансий, кем могут работать украинцы в Индонезии, очень ограничен, отмечает Марина Белобровская. Если хочешь взять на работу иностранца, то должен иметь пропорцию соотношения к определенной должности количества местных оформленных. Например, чтобы нанять украинца на должность сотрудника отдела маркетинга, надо иметь местных офисных сотрудников не менее десяти.

Из плюсов предпринимательница называет отсутствие зимы, что позволяет строить объекты круглый год.

Сначала молитва, потом работа

Мария Федорович живет на Бали уже больше шести лет — переехала из Украины еще до пандемии и полномасштабного вторжения. Приехала на отдых, а через неделю решила остаться.

Ранее она работала моделью в азиатских странах. Как-то внимание девушки привлекли украшения с жемчугом, заметила, как эффектно они смотрятся на женщинах, и захотела приобрести что-то для себя. Однако ничего, что бы пришлось по душе, не нашла.

Так появилась идея изучить ювелирный рынок Бали: какие есть фабрики, ювелиры, и что они могут предложить. Затем Мария создала бренд KOHANA, который с декабря 2022 года начал продавать украшения. Все изготавливается на Бали. Дизайн Мария создает сама, а местные ювелиры реализуют идеи.

Украшения украинского бренда на Бали. Фото: KOHANA

Украшения украинского бренда на Бали. Фото: KOHANA

Украшения украинского бренда на Бали. Фото: KOHANA

Украшения украинского бренда на Бали. Фото: KOHANA 1 / 4

Открыть бизнес на Бали, рассказывает предпринимательница, для нее было несложно. Есть агентства, которые за определенную плату оформляют документы, и все происходит достаточно быстро. Однако вести бизнес в стране с другим законодательством оказалось непросто. Необходимо иметь бухгалтера, поскольку самостоятельно разобраться с налоговыми декларациями почти невозможно, при этом работа бухгалтера и отчетность стоят дороже, чем налоги, которые заплатишь, отмечает Мария и добавляет, что балийский подход к работе также имеет свои особенности:

"Они достаточно медленно работают. Для них важна религия. Религиозные церемонии — это очень уважительная причина, по которой работать вообще не будут целый день. А еще балийцы не ориентированы на деньги, они больше ценят хорошие отношения. Если с вами в дружеских отношениях, то готовы для вас делать многое: и быстрее сдать работу, и предложить хорошую цену. Но могут также с тобой не работать, если не понравится как с ними разговаривали".

Покупателями украшений KOHANA в основном являются эксперты и туристы, среди них много австралийцев, поскольку страна расположена неподалеку, рассказывает владелица бренда. Украшения продаются в местных магазинах и отелях, а еще есть представительство на острове Гили-Траванган.

Островом свободы и трансформации называет Бали еще одна украинка, основательница еще одного ювелирного бренда ELEMENTS Юлия Тарнавчик. Женщина рассказывает: остров будто заставил ее остановиться, почувствовать себя, разобраться с собственными мыслями. В тихом пространстве посреди природы, говорит, открыла для себя новую грань жизни.

Работа в сфере финансов, с документами и цифрами, которая всегда была основной деятельностью Юлии, уже не приносила такого удовольствия, как раньше, поэтому она давно задумывалась о чем-то творческом. Именно на Бали в жизни Юлии появилось серебро.

"На Бали ты всегда в купальнике, в шортах, платьях, тебе здесь не нужна никакая зимняя одежда. Хочется себя как-то украсить. И основное украшение здесь — это ювелирка. Здесь впервые я обратила внимание именно на серебро, потому что в своей жизни до этого я всегда носила белое золото. Начала изучать, что такое серебро, насколько это энергетически сильный металл, сколько всего он в себе несет, как он забирает наш негатив, и отдает хорошую энергию, украшения из серебра можно сделать талисманом", — рассказывает Юлия.

1 / 4

Начало бизнеса было сложным. Финансовые возможности были ограничены: все сбережения составляли лишь три тысячи долларов. Однако женщина начала работать над созданием собственного бренда украшений. Искала ювелиров, придумывала дизайны, изучала рынок. Впоследствии все начало складываться. Привыкла и к местному ритму жизни:

"Особенностей здесь очень много. Такие факторы, как климат, влияют на менталитет — балийцы очень расслаблены. У нас в Украине холодные зимы, нам нужно себя обеспечить, чтобы было тепло, чтобы было что есть. А здесь такого нет. У них всегда растет манго на дереве, у них круглый год растет рис, у них есть океан, у них есть рыба. С голоду они не умрут, не замерзнут, снегом их не засыплет. Поэтому они всю жизнь расслаблены."

По словам Юлии Тарнавчик, все, начиная от банковской сферы и заканчивая управлением бизнесом, требует колоссального терпения. Чтобы отправить простую транзакцию, может потребоваться до 15 минут из-за сложного и устаревшего интерфейса банковских систем. С трудностями приходится сталкиваться даже в вопросах мобильной связи: SIM-карты нужно менять каждые три месяца или платить значительные суммы за их продление, в зависимости от стоимости телефона это обходится в 300-400 долларов.

По словам Юлии, бюрократии на Бали больше, чем в Европе, а уровень коррупции достаточно высок. Однако, из положительных аспектов ведения бизнеса на острове женщина называет искренность и доброжелательность местных жителей. Они всегда готовы помочь, никогда не обманывают и работают с отдачей.

Сладкая жизнь без сахара

Семья Рады Никитенко проживает на Бали уже 6 лет и именно здесь они начали уникальный бизнес — производство шоколада на основе кероба. Идея возникла из личных потребностей основательницы, которая искала здоровые сладости для своих детей. Оказалось, что на острове нет альтернативных продуктов без сахара.

Кероб — это натуральный порошок, напоминающий какао по вкусу, но более сладкий и не содержит теобромина и кофеина. Благодаря этому он идеально подходит для детей, беременных женщин и тех, кто следит за здоровьем.

1 / 2

Первые 200 плиток шоколада, изготовленные вручную, раскупили всего за неделю. Это стало сигналом к масштабному производству. Со временем линейку полезных сладостей расширили другими вкусами, включая варианты на кокосовом сахаре и натуральных подсластителях. А потом предприниматели решили развивать еще одно направление — производство протеиновых батончиков и гранолы, поскольку на Бали также не хватало качественных спортивных перекусов.

Самыми большими вызовами стали бюрократические процессы, которые могут длиться месяцами. Особенно длительный процесс — это согласование с супермаркетами, рассказывает Рада:

"Когда приходишь договариваться, тебе назначают встречу через две недели. А тогда оказывается, что у человека, с которым запланирована встреча, выходной. Переносят на следующую неделю, а оказывается, что у того человека отпуск. Потом приходишь снова — он заболел. И так можно было потратить целый год, пытаясь уладить дела только с одним супермаркетом".

По словам предпринимательницы, основными покупателями полезной и вкусной продукции стали туристы и люди, которые придерживаются здорового образа жизни. В Индонезии местное население предпочитает дешевые продукты, поэтому шоколад из кероба и протеиновые батончики среди местных не пользуются не слишком большой популярностью.

1 / 3

"Преимущественно индонезийцы потребляют очень дешевые продукты, и это касается даже состоятельных слоев населения. Их потребительская корзина отличается чрезвычайной дешевизной. Основу рациона составляют хлебобулочные изделия и рис. Поэтому уровень заболеваемости диабетом среди них очень высокий, ведь они мало заботятся о здоровье и питаются неразборчиво. Поэтому, к сожалению, они не являются нашей целевой аудиторией", — говорит Никитенко.

На сегодня продукция уже представлена в большинстве супермаркетов и эко-магазинов Бали, а также в Джакарте. В ближайших планах — выход на рынки других регионов Индонезии, а затем и соседних стран, в частности США. Учитывая низкую конкуренцию в сфере здоровых перекусов в Индонезии, предприниматели видят значительный потенциал для развития.

Покорили балийские волны

Юлия и Руслан Кулиш впервые посетили Бали в 2018 году, до этого два года украинцы работали в школе серфинга в Индии. Пораженные красотой Индонезийского острова и идеальными условиями для серфинга, супруги поняли, что это место их мечты.

Индия, хотя и имела определенные возможности для серфинга, не могла предложить таких условий для быстрого развития, как Индонезия. Поэтому решили переехать на Бали, и в 2019 году начать собственный бизнес.

Школа серфинга на Бали. Фото: Ocean Spirit

"В Украине волны бывают около 30 дней в году, в основном зимой, когда Черное море штормит. Бали и Индонезия в целом — это рай для серферов. Здесь есть волны 350 дней в году, волны для очень разного уровня. В один и тот же день человек может впервые вставать на доску на одном пляже, а профессиональный серфер с мировым именем катать на сложных волнах на другом пляже. Теплая вода индийского океана — это большой бонус", — объясняет Юлия.

Серфинг на Бали. Фото: Ocean Spirit

Ocean Spirit — первая украинская школа серфинга на Бали. Здесь проводят занятия для всех уровней, организовывают серф-трипы как по Индонезии, так и в другие страны мира. Ученики школы занимают призовые места на украинских соревнованиях и входят в сборную Украины по серфингу.

"Я очень рада, что все больше украинцев открывают для себя серфинг. Появляется все больше детей-серферов. Это молодой вид спорта, и я уверена, что украинцы еще покажут себя на мировой арене. Мы же пока прокладываем дорожку для следующих поколений", — говорит Юлия.

Женщина признается, что открытие собственного дела стало для нее первым опытом в предпринимательстве. До этого она работала наемным работником в Украине, поэтому многие аспекты ведения бизнеса были для нее новыми.

По словам Юлии, есть специфика работы с локальными партнерами и работниками, ведь у них совсем другая ментальность, традиции, к которым нужно приспосабливаться. Например, на Бали есть праздник, когда ничего не работает — День Тишины. Тогда закрывают даже аэропорт. Есть праздник, когда балийцы проводят свои церемонии у воды и просят серферов не мешать. Поэтому в такие периоды школа организовывает серф-трипы на другие острова.

Серфинг на Бали. Фото: Ocean Spirit

В 2024 году школа организовала фестиваль культуры серфинга BRAVE WAVE — украинский Чемпионат, тренировочный лагерь для атлетов и мастер-классы для серферов разного уровня перед соревнованиями.

Кроме развития собственного дела, Юлия и Руслан активно поддерживают Украину. Они донатят на ВСУ, а с начала полномасштабной войны волонтерили — от координации помощи людям до поиска обмундирования для военных.

"Наши семьи остаются в Украине, поэтому все события, тревоги и отключения света мы переживаем вместе с ними", — говорит Юлия.

Украинские предприниматели на Бали доказали, что даже в отдаленных уголках мира можно создавать успешные бизнесы, развивать новые ниши и находить свою аудиторию. Они продолжают работать не только над расширением собственного бизнеса, но и над популяризацией Украины в мире.