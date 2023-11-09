Директор "Борисполя" рассказал, как быстро аэропорт возобновит работу после окончания войны

Пассажиры в аэропорту "Борисполь". Фото: из соцсетей

Аэропорт "Борисполь" имеет все необходимые ресурсы и заработает в ближайшие сроки после окончания войны. Эффективное сотрудничество между украинскими аэропортами и авиационными институтами станет решающим фактором для быстрого и успешного возобновления операционной готовности аэропортов.

Об этом рассказал генеральный директор аэропорта Борисполь Алексей Дубревский в интервью ТСН.

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По словам Дубревского, возобновление работы аэропорта "Борисполь" после завершения войны возможно относительно быстро, поскольку аэродром имеет все необходимые ресурсы и готовность для эффективного возобновления своей деятельности, обслуживания пассажиров и самолетов в кратчайшие сроки после завершения войны. Однако для этого необходимо сотрудничество и консолидированная поддержка всех специалистов авиационной отрасли — как международных, так и украинских.

Он также рассказал, что уже немало авиаперевозчиков, которые готовы сразу же вернуться к полетам.

"Некоторые авиакомпании, такие как Ryanair, LOT, Turkish Airlines, Air Baltic, SkyUp, Lufthansa и другие, уже публично заявляют о своих намерениях вернуться на украинский рынок авиаперевозок. Это свидетельствует о потенциальной готовности возобновить полеты в Украину и способствовать развитию авиационного сектора страны. После окончания войны аэропорт "Борисполь" будет иметь значительный потенциал для развития и возобновления полетов", — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно мы писали, что аэропорт "Борисполь" в Киеве уже готовят к работе и он заработает всего через месяц после окончания войны.