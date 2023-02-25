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"Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

25 февраля 2023 12:00
voynar.jpeg - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)
В Польше открыли ресторан "Крым" под украинским флагом напротив посольства россии
Ресторан "Крым" напротив российского посольства в Варшаве
voynar.jpeg - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)

Эльмира и Эрнест вынуждены были покинуть родной Крым в 2014 году по политическим мотивам. Эрнеста как общественного активиста и журналиста начали преследовать и разыскивать так называемые правоохранительные органы оккупированного полуострова.

В настоящее время бывшие крымчане живут в Польше и недавно открыли ресторан крымскотатарской кухни прямо напротив посольства россии в Варшаве. Своей историей Эрнест эксклюзивно поделился с Новини.LIVE.

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Ресторан "Крим"

— Эрнест, открыть ресторан "Крым" под украинским флагом напротив российского посольства — это гениальная идея. Как вам это удалось?

— Как только я узнал, что это помещение сдается в аренду, сразу пришла в голову идея открыть здесь ресторан крымскотатарской кухни. И название сразу пришло в голову. Других вариантов вообще не рассматривал. Нам с женой хотелось внести какой-то вклад для победы над россией, создать такое место, где чувствовал бы себя, как в свободном Крыму, у себя дома.

А тут еще удалось потролить россиян. Улица, на которой расположен ресторан, называется "Русской агрессии". Каждый день, когда вывешиваю флаги — украинский, крымскотатарский и польский — перед носом посольства российской федерации, получаю невероятное наслаждение.

Ресторан Крим
Ельміра та Ернест

— Не было ли агрессии или угроз со стороны россиян?

— Они молчат. Может, приходили, у меня были такие подозрения. Как-то зашли посетители, разговаривали на польском, но я услышал акцент и понял, что люди из россии. Спросил, откуда приехали, одна женщина ответила, что из-за границы. А когда сделали заказ, она сказала, что да, она россиянка, но не поддерживает путина и ей очень стыдно за весь русский народ. Сильно извинялась за все происходящее. Но когда получаешь нож в спину, прощения нет.

— Как давно вы живете в Польше?

— Уже три года. После 2014 года были вынуждены выехать в Киев. Жили на Русановке, нам там очень нравилось: каналы, озеро Тельбин, Днепр, много воды, как возле моря, в Крыму. Когда началась пандемия, поехали в Польшу, у нас здесь сын учился, да и сами мы окончили польские вузы.

В Крыму остались мои родители. Маму я больше так и не увидел, она скончалась два года назад. Это очень больно. Я вынужден был покинуть полуостров из-за политических преследований со стороны россии.

Ресторан Крим

Во время революции достоинства с первого до последнего дня я был на Майдане, волонтерил. Помню одну историю: из Ужгорода приехали люди, привезли с собой еду, колбаску, лучок и баклажки с водой. Я спросил, зачем они привезли воду оттуда. Они ответили, что это вода с гор, их самая вкусная. И поделились ею со мной. Мне было так приятно, и это поразило, что люди с собой эту воду привезли на Майдан. Помню, какими все были организованными: несли еду, медикаменты, одежду. Никто не финансировал и не спонсировал Майдан, люди приходили, потому что они хотели.

— У вас был до этого опыт ресторатора?

— Нет, мы с женой не рестораторы вообще. Она художница, на стенах заведения ее картины. Я — журналист. Но, знаете, в душе каждый крымский татарин, видимо, кулинар. Я очень люблю Крым и крымскотатарскую кухню. Когда работал журналистом, много лет назад вел программу, где рассказывал о легендах, обычаях и традициях нашего народа. Эти знания скопились и дали свой результат.

Крымские татары очень разнонародны — есть степные, горные, южнобережные. А многие воспринимают нас стереотипно, с подачи россиян, мол мы прискакали на лошадях из Монголии. Только россияне могли такое придумать.

Ресторан Крим
Ернест

— Кто вам помог с открытием ресторана, легко ли это было сделать?

— С оформлением документов помогли друзья поляки. В Польше очень хорошее отношение к крымским татарам. Знаете, почему взрослые достигают меньшего успеха, чем дети? Дети не знают и не думают о том, какие трудности их ждут впереди. Они идут и делают. А взрослые начинают оценивать и не могут решиться. Многие не доходят даже до того, чтобы просто начать. Мы как те дети — не знали, что нас ждет впереди, и погрузились во все это.

Мы так часто переезжали — из Крыма в Киев, из Киева в Варшаву — терять уже было нечего, решили попробовать. Ремонт делали сами. Помогали друзья из Крыма, которые здесь были проездом: кто-то ехал от мобилизации, кто-то просто уже не мог выдержать жизнь в оккупации. И пока они были здесь пару дней, приходили, красили, белили, штукатурили.

Ресторан Крим

Мы спустили все деньги, которые у нас были. Очень помог финансово мой друг, сейчас живущий в Германии. Он тоже крымский татарин. Когда я с ним разговаривал, поделился такой идеей, но сказал, что нет денег. Он ответил: "Перед русским посольством, говоришь? Я тебе дам денег". Все сложилось и нашлось.

— В ресторане очень красивый интерьер, как вы придумали дизайн?

— Когда мы нашли это помещение и решили открыть ресторан, все, что у нас было, принесли из дома сюда. Картины рисовала моя жена. Она когда-то работала иллюстратором и редактором крымскотатарских книг. У нее было много выставок в Крыму, Киеве и Польше. У жены  даже есть грамота от посольства Украины за вклад в развитие украинской культуры в Польше.

Ресторан Крим

Также в ресторане есть картины моего тестя, он известный в Крыму художник. У жены вся семья художники — папа художник, брат. Он также занимается возрождением крымскотатарского искусства. В ресторане есть кувшины его ручной работы.

Ресторан Крим

Все иллюстрации передают сцены из Крыма, например, бабушка варит кофе на пепле. Мы тоже здесь готовим кофе таким образом, но на раскаленном песке. Вывески заказывали в Запорожье. Дизайн придумал мой сын. Я говорю, что сын — это наш мозг, я — сердце, а жена — душа ресторана.

— Чтобы готовить крымскотатарские блюда, надо хорошо знать традиции и культуру народа. Кто работает в ресторане?

— У нас работают крымские татары. И это еще больше передает атмосферу Крыма, чувствуешь себя, как, например, где-то на Ай-Петри. Ребята в разное время выехали с полуострова: кто-то до войны, кто-то после. Готовим и жена, и я. Работаем каждый день, без выходных, с утра до позднего вечера. Даже не ожидали, что будет такой ажиотаж. Очень много людей приходит, и это очень приятно, что нас так поддерживают.

Ресторан Крим

— А какое ваше любимое блюдо здесь?

— Ой, я все люблю. Больше всего, пожалуй, чебуреки и янтыки. Чебурек — это часть нашей культуры. Мы их едим на завтрак, обед и ужин. Когда приходят гости, когда какие-нибудь праздники — всегда едим чебуреки. Только правильно он называется "чи бо рек". "Чи" — это мясо, то есть чебурек — это мясо в тесте, пирожок с мясом.

Ресторан Крим

Янтык похож, но несколько иная технология приготовления. Правильно он называется "тава янтык", "тава" — это сковорода. Меню у нас пока небольшое. Не успеваем на большее, потому что все делаем своими силами. Но у нас точно по-домашнему и с любовью.

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