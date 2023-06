Чем полезна малина

Ягоды малины. Фото: Pexels

Малиной можно наслаждаться круглый год как свежей, так и замороженной. Но эти роскошные ягоды не только вкусны и универсальны. Они имеют впечатляющий питательный профиль, что делает их одними из самых полезных ягод.

Содержит много питательных веществ

По данным Министерства сельского хозяйства США, одна 100-граммовая порция малины содержит 23 мг витамина С. Это количество составляет примерно 30% от минимальной суточной нормы витамина С для женщин, согласно данным Национального института здоровья. Витамин С поддерживает иммунитет и здоровье кожи и помогает производить коллаген.

Кроме того, витамин С в малине повышает способность организма сжигать жиры, согласно исследованию, опубликованному в журнале Американского колледжа питания (Journal of the American College of Nutrition).

Малина также содержит:

марганец; кальций;

витамин К;

витамин Е;

витамины группы В;

магний;

медь;

железо;

калий.

Ягоды малины имеют низкое содержание сахара.

По данным Министерства сельского хозяйства США, малина также является одним из фруктов с самым низким содержанием сахара — всего 2,7 г на 100-граммовую порцию, по сравнению с 13 граммами в маленьком яблоке.

Низкое содержание сахара делает малину отличным вариантом для тех, кто любит сладкое и хочет минимизировать общее потребление сахара.

Богата антивозрастными антиоксидантами

Малина является источником антиоксидантов благодаря высокому содержанию витамина С.

Согласно исследованию, проведенному в 2015 году в журнале Molecules, большее потребление фруктов, богатых антиоксидантами, такими как малина, связано с меньшим риском хронических заболеваний, связанных со стрессом.

К таким заболеваниям относятся:

сердечно-сосудистые заболевания;

рак.

Антиоксиданты могут предотвращать или замедлять некоторые виды повреждения клеток. Когда вы занимаетесь спортом, превращаете пищу в энергию или подвергаетесь воздействию сигаретного дыма, загрязненного воздуха и солнечного света, ваш организм естественным образом производит свободные радикалы. Свободные радикалы – это очень нестабильные молекулы, которые вызывают повреждение клеток.

Свободные радикалы могут вызвать "окислительный стресс", что приводит к повреждению клеток. Но согласно исследованию молекулы антиоксидантов противодействуют окислительному стрессу, вызванному свободными радикалами.

Антиоксиданты малины также помогают уменьшить воспаление — известный как триггер преждевременного старения. Природные защитные вещества малины также поддерживают восстановление ДНК и блокируют ферменты, вызывающие боль при артрите.

Малина содержит много клетчатки

Согласно исследованию Advanced Nutrition, малина является одним из крупнейших источников пищевых волокон в пищевых продуктах, обеспечивая 6,5 г на каждые 100 г, что составляет треть от минимальной суточной нормы.

Поддерживает здоровье пищеварения

Клетчатка малины также помогает преуспевать полезным кишечным бактериям. В статье 2021 г. в журнале Nutrients подчеркивается, что увеличение потребления пищевых волокон может изменить кишечные бактерии. А это может оказать положительное влияние на людей, страдающих ожирением, метаболическим синдромом, а также другими хроническими заболеваниями кишечника.

Может помочь предотвратить диабет.

В исследовании 2019 года, опубликованном в журнале Obesity, 32 взрослых людей в возрасте от 20 до 60 лет были случайным образом распределены на три завтрака. Каждый прием пищи был похож по калорийности и содержанию макроэлементов.

Однако они получали разные порции замороженной красной малины: Один прием пищи не содержал малины, второй включал одну чашку, а третий – две чашки.

Исследователи обнаружили, что для тех, кто риск развития диабета, употребление большего количества малины уменьшало количество инсулина, необходимого для контроля уровня сахара в крови. Уровень сахара в крови был ниже у тех, кто потреблял две чашки красной малины, чем у тех, кто не ел ни одной.

Малина улучшает работу мозга и память

Малина помогает противостоять окислительному стрессу – дисбалансу между свободными радикалами, повреждающими клетки, и способностью организма бороться с их вредным воздействием.

Поскольку окислительный стресс является фактором риска таких заболеваний как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, малина является лучшим продуктом для поддержания мозга.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports в 2022 году, флавоноиды, содержащиеся в ягодах, также помогают улучшить координацию, память и настроение. А еще эти ягоды выводят токсичные белки, связанные с дисфункцией мозга.

