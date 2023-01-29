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Раскол в семье: король Чарльз хочет, чтобы Гарри прибыл на коронацию, преемник Уильям выступил против

29 января 2023 09:05
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Король Чарльз просит архиепископа разрешить Гарри посетить свою коронацию
Герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Скандал в королевской семье Великобритании не утихает. Король Чарльз обратился к архиепископу Кентерберийскому с просьбой заключить соглашение, чтобы позволить Гарри посетить свою коронацию. Однако на это резко отреагировал принц Уильям.

Об этом сообщает The Mail on Sunday .

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В чем заключается скандал между Гарри и Уильямом

Король Чарльз хочет, чтобы архиепископ Джастин Уэлби заключил соглашение со своими рассоренными сыновьями. Это позволит Гарри и его жене Меган посетить церемонию коронации Вестминстерского аббатства в мае, говорят высокопоставленные источники, близкие к дворцу Ламбет.

Когда принц Гарри опубликовал свои мемуары "Spare", где описывались скандалы в королевской семье и даже физические нападения, отношения с братом и отцом значительно ухудшилось.

Решение о примирении король Чарльз принял и на фоне того, что хочет дать собственное телеинтервью перед коронацией. Приближенные лица королевской семьи говорят, что король считает отсутствие Гарри и Меган недопустимым. Мол, их отсутствие хуже, чем их присутствие, поэтому готов пойти на уступки, чтобы убедить их посетить церемонию.

Однако на такое предложение резко отреагировал принц Уильям. Он считает, что это предложение принц Гарри может использовать в своих целях и устроить очередной трюк, который испортит коронацию. К примеру, пойти на прогулку в бедные районы Лондона из Меган Маркл.

Король Чарльз хочет заманить сына

Также близкие к семье источники говорят, что принцу Гарри могут предложить высокопоставленный пост в аббатстве или договоренность о сохранении своих титулов. Этим его будут побуждать к участию.

"Семья раскололась, и все указывает на то, что Гарри советуют ни на что не соглашаться на этом этапе и "играть долго" до последней минуты, что очень усложняет переговоры с ним. Лагерь Гарри четко дал понять, что идея о том, что он просто посетит Коронацию и будет вести себя прилично, а затем его лишат титулов, была совершенно неприемлемой, он возмущается, когда общественное сознание объединяет Эндрю как двух "проблемных принцев", поскольку считает, что обстоятельства совершенно разные", — сообщили источники.

Прошлой ночью и Ламбетский дворец, и Букингемский дворец отказались от комментариев, а источник, близкий к принцу Уильяму, сообщил, что им не известно о каких-либо подобных переговорах по коронации.

Напомним, в начале года откровенные мемуары принца Гарри , получившие название Spare ("Запасной"), обсуждал весь мир. Книга младшего сына короля Чарльза III побила мировой рекорд по продажам, обогнав биографию бывшего президента США Барака Обамы. Когда страсти откровений утихли, поклонники принца начали обсуждать личную жизнь.

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