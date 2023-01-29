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Розкол в сім'ї: король Чарльз хоче, щоб Гаррі прибув на коронацію, наступник Вільям виступив проти

29 січня 2023 09:05
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Король Чарльз просить архієпископа дозволити Гаррі відвідати свою коронацію
Герцоги Сассекські, принц Гаррі та Меган Маркл
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Скандал у королівській родині Великої Британії не вщухає. Король Чарльз звернувся до архієпископа Кентерберійського з проханням укласти угоду, щоб дозволити Гаррі відвідати свою коронацію. Проте, на це різко відреагував принц Вільям.

Про це повідомляє The Mail on Sunday.

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Король Чарльз хоче, щоб архієпископ Джастін Велбі уклав угоду зі своїми розсвареними синами. Це дозволить Гаррі та його дружині Меган відвідати церемонію коронації Вестмінстерського абатства в травні, кажуть високопоставлені джерела, близькі до палацу Ламбет. 

Відколи принц Гаррі опублікував свої мемуари "Spare", де описувалися скандали у королівській сім'ї та навіть фізичні напади, стосунки із братом та батьком значно погіршилося. 

Рішення про примирення король Чарльз прийняв та тлі того, що хоче  дати власне телеінтерв’ю перед коронацією. Наближені особи до королівської сім'ї кажуть, що король вважає відсутність Гаррі та Меган неприпустимим. Мовляв, їх відсутність гірша, ніж їх присутність, тому готовий піти на поступки, щоб переконати їх відвідати церемонію.

Проте, на таку пропозицію різко відреагував принц Вільям. Він вважає, що цю пропозицію принц Гаррі може використати у своїх цілях та влаштувати черговий "трюк", який зіпсує коронацію. Наприклад, піти на прогулянку у бідні райони Лондона з Меган Маркл. 

Король Чарльз хоче заманити сина 

Також близькі до сім'ї джерела кажуть, що принцу Гаррі можуть запропонувати високопоставлену посаду в абатстві або домовленість про збереження своїх титулів. Цим його спонукатимуть до участі. 

"Сім'я розкололася, і все вказує на те, що Гаррі радять ні на що не погоджуватися на цьому етапі і "грати довго" до останньої хвилини, що дуже ускладнює переговори з ним. Табір Гаррі чітко дав зрозуміти, що ідея про те, що він просто відвідає Коронацію і буде поводитися пристойно, а потім його позбавлять титулів, була абсолютно неприйнятною. Він обурюється, коли громадська свідомість об’єднує Ендрю як двох "проблемних принців", коли він вважає, що обставини абсолютно різні", — повідомили джерела.

Минулої ночі і Ламбетський палац, і Букінгемський палац відмовилися від коментарів, а джерело, близьке до принца Вільяма, повідомило, що їм не відомо про будь-які подібні переговори щодо коронації. 

Нагадаємо, на початку року відверті мемуари принца Гаррі, які отримали назву Spare ("Запасний"), обговорював весь світ. Книга молодшого сина короля Чарльза III побила світовий рекорд за продажами, обігнавши біографію колишнього президента США Барака Обами. Коли пристрасті щодо відвертостей вщухли, шанувальники принца почали обговорювати особисте життя.

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