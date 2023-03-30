Россиянка набила тату с Медведчуком и признается ему в любви
В соцсетях нашли девушку, которая называет пророссийского политика Виктора Медведчука "крашем" и сделала татуировку с лицом своего кумира на плече. Девушка также носит футболку с портретом Медведчука.
Девушка зарегистрирована в Twitter с ником "булочкой с правым экстремизмом (мисс Медведчук)".
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Что известно о фанатке Медведчука
Профиль ведет розоволосая девушка, сейчас проживающая в Германии.
В описании профиля она указала русский и немецкий флаги. Также девушка рассказывает, что у нее пограничное расстройство личности.
Девушка также рассказывает, что кроме Медведчука, очевидно, ждет из тюрьмы Андреса. Вероятно, речь идет об Андресе Брейвике, норвежском неонацисте, отсиживающем 21-летний срок за убийство 77 человек.
Среди людей, с которыми девушка ассоциирует себя, среди других, указаны Медведчук и Брейвик.
2022 девушка постила фотографии в футболке с принтом в форме сердца с фотографией Медведчука.
За аккаунтом блоггерки следит менее тысячи человек. Ее посты о любви к Медведчуку мало кого интересовали до того момента, пока в марте 2023 года девушка не показала фото татуировки с лицом кумира.
Напомним, недавно бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что на постоянной основе проживает в москве. Жить в столице россии он начал после того, как его обменяли во время очередного обмена пленными между Украиной и россией.
Ранее турецкие СМИ обнародовали подробности обмена Медведчука.