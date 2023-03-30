Росіянка набила тату з Медведчуком та зізнається йому у коханні

Дівчина похвалилася у мережі татуюванням з Медведчуком

У соцмережах знайшли дівчину, яка називає проросійського політика Віктора Медведчука "крашем" та зробила татуювання з обличчям свого кумира на плечі. Дівчина також носить футболку з портретом Медведчука.

Дівчина зареєстрована у Twitter з ніком "булочка с правым экстремизмом (мисс Медведчук)".

Що відомо про фанатку Медведчука

Профіль веде рожевоволоса дівчина, яка зараз проживає в Німеччині.

В описі профілю вона вказала російський та німецький прапори. Також дівчина розповідає, що у неї межовий розлад особистості.

Дівчина також розповідає, що, окрім Медведчука, очевидно, чекає з в'язниці Андреса. Імовірно, йдеться про Андреса Брейвіка, норвезького неонациста, який відсиджує 21-річний термін за вбивство 77 людей.

Серед людей, з якими дівчина асоціює себе вона, серед інших, вказала Медведчука і Брейвіка.

2022 року дівчина постила фотографії у футболці з принтом у формі серця з фотографією Медведчука.

За обліковим записом блогерки стежить менше тисячі людей. Її пости дописи про любов до Медведчука мало кого цікавили до того моменту, поки в березні 2023 року дівчина не показала фото татуювання з обличчям кумира.

Нагадаємо, нещодавно колишній народний депутат України Віктор Медведчук заявив, що на постійній основі проживає у москві. Мешкати у столиці рф він почав після того, як його обміняли під час чергового обміну полоненими між Україною та росією.

Також раніше турецькі ЗМІ оприлюднили подробиці обміну Медведчука.