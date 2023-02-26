С Прощеным воскресеньем — 26 февраля — поздравления в стихах, прозе и открытках

Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках
В последний день Масленицы, 26 февраля, празднуют Прощеное воскресенье. Этот день является подготовкой к Великому посту. Верующие считают, что в пост нельзя войти, не извинившись и самому искренне не простив. Именно поэтому в этот день христиане не только поздравляют друг друга с праздником, но и извиняются за свою вину и сами прощают прошлые обиды родным.
Новини.LIVE собрало лучшие поздравления с этим светлым праздником в стихах, прозе и открытках.
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Прощеное воскресенье 2023 — поздравления в стихах на украинском языке
Очисти душу і розум,
Прощення у всіх попроси,
І Бог, як дуже попросим,
Сьогодні теж простить!
***
Неділя Прощена дарує
Нам надію на мир та любов.
Всі помилки Господь нам прощає,
Виливаючи свою милість знову.
Нехай добро множиться в житті,
Душу нехай наповнює тепло,
Нехай для смутку не буде причини
І завжди буде в душі тепло!
***
Я від душі прошу пробачення
За біль, відчай і рани,
Необережні слова,
За всі помилки та обмани!
***
Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо,
Вином і млинцями всіх ми пригощаємо.
В Прощену неділю друзів всіх вітаємо,
Просимо пробачення й усіх пробачаємо!
***
Не проста неділя,
Не просто вихідний —
День сьогодні особливий!
Душу для ближніх відкрий.
Ми просимо пробачення,
У Господа і всіх,
Хто має для нас значення.
Спокутуємо гріх.
У Прощену неділю,
Перед самим постом
У прощення я вірю,
Хай це і непросто.
***
Непомітно день за днем
Тихенько ми живемо
Й уваги не звертаємо,
Як близьких ображаємо,
Дано в році нам день цілий.
Тихий, світлий і недільний,
Щоб пробачення попросити
І образи відпустити.
***
Наїдалися млинцями, набирались сили,
Ось і Прощена неділя швидко наступила.
Родичів, сусідів, друзів треба навістити
І у них пробачення чемно попросити.
***
У Прощену неділю
Пробач мене, мій друже.
Я каюся і вірю —
Ты шляхетный дуже!
Від душі тобі бажаю
Любові, миру, процвітання!
Я і сам тебе прощаю.
Прийми мої вітання!
***
Масляна — розговіння!
В Україні свято —
Прощена неділя.
Любі мама й тато,
Пробачте, завинила!
Я ж, в ім'я такого свята,
Щиро всіх простила.
***
Прошу прощення у всіх,
З ким в житті ми перетиналися.
Зберігати образи — це гріх.
Вибачте, якщо ображалися.
Нехай посмішки і любов Серця і душі населяють,
А світом править доброта.
Вибачте, я всіх прощаю.
***
Нехай, мов полум’я, прощення
Спалить все зло й тягар образ.
І хай не буде важко в серці,
Душа хай не болить у нас.
Я зовсім не соромлюся
Прощення попросити,
Адже якщо нема образи
На світлі легше жити.
Всіх цієї неділі
Господь велів прощати,
Творити добро і світлом
Життя наше прикрашати.
Я від душі прошу пробачення
За біль, відчай і рани,
Необережні слова,
За всі помилки і обмани!
Почнімо все спочатку,
Без сліз і без образ,
І в наших душах щастя
Поселиться ураз.
***
Прошу, вибачте мені мої помилки
І фрази, кинуті зопалу,
Образи замість дружньої усмішки
І те, що я деколи рубаю з плеча.
Вибачте невиправдані сварки,
Нерозуміння у важкі години.
За різкі слова і наші суперечки
Хочу у Вас попросити вибачення.
***
Сьогодні у всіх я попрошу вибачення
За фрази, вчинки, мою поведінку.
І якщо в душі ви образу зберігаєте,
Прошу вас, образу мені цю вибачте!
І нехай в цей день очищуються душі,
Адже сміття нікому в цьому житті не потрібне.
Нехай всі гріхи відпускає нам Бог.
Бажаю, щоб Він вберіг від біди!
***
Прошу прощення у всіх,
З ким в житті ми перетиналися.
Зберігати образи — це гріх.
Вибачте, якщо ображалися.
Нехай посмішки і любов
Серця і душі населяють,
А світом править доброта.
Вибачте, я всіх прощаю.
***
Прошу, вибачте мені мої помилки
І фрази, кинуті зопалу,
Образи замість дружньої усмішки
І те, що я деколи рубаю з плеча.
Вибачте невиправдані сварки,
Нерозуміння у важкі години.
За різкі слова і наші суперечки
Хочу у Вас попросити вибачення.
Поздравления с Прощенным воскресеньем в прозе
С Прощеным воскресеньем! Пусть этот день принесет прощение и мир в дом, подарит здоровье, терпение, умение сочувствовать и прощать друг друга!
***
В Прощеное воскресенье я искренне прошу меня простить. Прошу оставить все плохое в прошлом, прошу не вспоминать о ссорах и оскорблениях, прошу не жалеть и не унывать. Желаю, чтобы в сердце жило счастье, чтобы душа была исполнена гармонии и вдохновения, чтобы любимые и дорогие сердцу люди всегда были рядом с тобой.
***
Умение прощать и просить прощения присуще истинному христианину. Пусть в этот прекрасный день оно будет с тобой! С Прощеным воскресеньем!
***
Как много значит слово "прости", сказанное от всей души! Я хочу попросить тебя простить все, что было сделано и сказано неправильно. Пусть плохое останется позади, а лучше не заставит себя ждать.
***
В Прощеное воскресенье хочу попросить тебя простить все оскорбления и недоразумения. Пусть твое сердце всегда будет добрым и отзывчивым, а душа открытой и искренней!
***
Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Я хочу извиниться за все, что было сделано и сказано неправильно. Пусть все плохое останется в прошлом. Желаю тебе здоровья, благополучия, крепкой веры и душевного тепла.
***
В этот светлый день прошу простить меня! Пусть все обиды, ссоры, слова останутся в прошлом! За все ошибки, грубость и неприятные разговоры извините, и да простит вас Бог!
***
Я прошу прощения у тебя за все вины, которые тебя оскорбили или разочаровали. А дарую тебе свое прощение и прошу Бога, чтобы он тоже простил тебе. Пусть Бог оберегает тебя от ошибок и бед, дарит здоровье и довольство. Пусть ангелы освещают твой жизненный путь ярким светом.
Поздравляю с Прощеным воскресеньем! В этот праздник хочется извиняться за все, ведь так часто мы оскорбляем друг друга нечаянно. Пусть рядом будут настоящие друзья и близкие люди, а в сердце царит гармония и любовь!
***
Прошу прощения за все, чтобы сказано и сделано, не подумав. Пусть то, что так угнетало сердце, освободит мысли и облегчит душу. Ведь прощая других, мы находим прощение сами.
***
Я прошу прощения у тебя за все вины, которые тебя оскорбили или разочаровали. Тебе же дарю свое прощение. Пусть Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и довольство. Пусть ангелы освещают твой жизненный путь ярким светом.
***
Прости меня за все! Пусть Прощеное воскресенье принесет счастье и подарит мир в душе, чтобы наша жизнь была светлой и чистой, не омраченной образами и огорчениями.
***
Умение прощать и просить прощения присуще истинному христианину. Пусть в этот прекрасный день оно будет с тобой! С Прощеным воскресеньем!
***
С Прощеным воскресеньем! Пусть этот день принесет прощение и мир в дом, подарит здоровье, терпение, умение сочувствовать и прощать друг друга!
***
Я поздравляю тебя с Прощеным воскресеньем! Прости меня, если я невольно чем-то обидел тебе или нанес боли. Я хочу, чтобы ни одно темное мнение или скрытое оскорбление не омрачали наши отношения! И я искренне прощаю тебе и говорю, что ни за что не держу на тебе зла!
Прощеное воскресенье 26 февраля — поздравления в открытках
Видеопоздравления с Прощеным воскресеньем
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