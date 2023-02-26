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Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

26 февраля 2023 06:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Прощеным воскресеньем — 26 февраля — поздравления в стихах, прозе и открытках
В этот день принято не только поздравлять с праздником, но и просить прощения
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В последний день Масленицы, 26 февраля, празднуют Прощеное воскресенье. Этот день является подготовкой к Великому посту. Верующие считают, что в пост нельзя войти, не извинившись и самому искренне не простив. Именно поэтому в этот день христиане не только поздравляют друг друга с праздником, но и извиняются за свою вину и сами прощают прошлые обиды родным.

Новини.LIVE собрало лучшие поздравления с этим светлым праздником в стихах, прозе и открытках.

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Прощеное воскресенье 2023 — поздравления в стихах на украинском языке

Очисти душу і розум,

Прощення у всіх попроси,

І Бог, як дуже попросим,

Сьогодні теж простить!

***

Неділя Прощена дарує

Нам надію на мир та любов.

Всі помилки Господь нам прощає,

Виливаючи свою милість знову.

Нехай добро множиться в житті,

Душу нехай наповнює тепло,

Нехай для смутку не буде причини

І завжди буде в душі тепло!

***

Я від душі прошу пробачення

За біль, відчай і рани,

Необережні слова,

За всі помилки та обмани!

***

Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо,

Вином і млинцями всіх ми пригощаємо.

В Прощену неділю друзів всіх вітаємо,

Просимо пробачення й усіх пробачаємо!

***

Не проста неділя,

Не просто вихідний — 

День сьогодні особливий!

Душу для ближніх відкрий.

Ми просимо пробачення,

У Господа і всіх,

Хто має для нас значення.

Спокутуємо гріх.

У Прощену неділю,

Перед самим постом

У прощення я вірю,

Хай це і непросто.

***

Непомітно день за днем

Тихенько ми живемо

Й уваги не звертаємо,

Як близьких ображаємо,

Дано в році нам день цілий.

Тихий, світлий і недільний,

Щоб пробачення попросити

І образи відпустити.

***

Наїдалися млинцями, набирались сили,

Ось і Прощена неділя швидко наступила.

Родичів, сусідів, друзів треба навістити

І у них пробачення чемно попросити.

***

У Прощену неділю

Пробач мене, мій друже.

Я каюся і вірю — 

Ты шляхетный дуже!

Від душі тобі бажаю

Любові, миру, процвітання!

Я і сам тебе прощаю.

Прийми мої вітання!

***

Масляна —  розговіння!

В Україні свято — 

Прощена неділя.

Любі мама й тато,

Пробачте, завинила!

Я ж, в ім'я такого свята,

Щиро всіх простила.

***

Прошу прощення у всіх,

З ким в житті ми перетиналися.

Зберігати образи —  це гріх.

Вибачте, якщо ображалися.

Нехай посмішки і любов Серця і душі населяють,

А світом править доброта.

Вибачте, я всіх прощаю.

***

Нехай, мов полум’я, прощення

Спалить все зло й тягар образ.

І хай не буде важко в серці,

Душа хай не болить у нас.

Я зовсім не соромлюся

Прощення попросити,

Адже якщо нема образи

На світлі легше жити.

Прощенное воскресенье 2023 — поздравления в стихах на украинском языке

Всіх цієї неділі

Господь велів прощати,

Творити добро і світлом

Життя наше прикрашати.

Я від душі прошу пробачення

За біль, відчай і рани,

Необережні слова,

За всі помилки і обмани!

Почнімо все спочатку,

Без сліз і без образ,

І в наших душах щастя

Поселиться ураз.

***

Прошу, вибачте мені мої помилки

І фрази, кинуті зопалу,

Образи замість дружньої усмішки

І те, що я деколи рубаю з плеча.

Вибачте невиправдані сварки,

Нерозуміння у важкі години.

За різкі слова і наші суперечки

Хочу у Вас попросити вибачення.

***

Сьогодні у всіх я попрошу вибачення

За фрази, вчинки, мою поведінку. 

І якщо в душі ви образу зберігаєте,

Прошу вас, образу мені цю вибачте!

І нехай в цей день очищуються душі,

Адже сміття нікому в цьому житті не потрібне.

Нехай всі гріхи відпускає нам Бог.

Бажаю, щоб Він вберіг від біди!

***

Прошу прощення у всіх,

З ким в житті ми перетиналися.

Зберігати образи — це гріх.

Вибачте, якщо ображалися.

Нехай посмішки і любов

Серця і душі населяють,

А світом править доброта.

Вибачте, я всіх прощаю.

***

Прошу, вибачте мені мої помилки

І фрази, кинуті зопалу,

Образи замість дружньої усмішки

І те, що я деколи рубаю з плеча.

Вибачте невиправдані сварки,

Нерозуміння у важкі години.

За різкі слова і наші суперечки

Хочу у Вас попросити вибачення.

Поздравления с Прощенным воскресеньем в прозе

Поздравления с Прощенным воскресеньем в прозе

С Прощеным воскресеньем! Пусть этот день принесет прощение и мир в дом, подарит здоровье, терпение, умение сочувствовать и прощать друг друга!

***

В Прощеное воскресенье я искренне прошу меня простить. Прошу оставить все плохое в прошлом, прошу не вспоминать о ссорах и оскорблениях, прошу не жалеть и не унывать. Желаю, чтобы в сердце жило счастье, чтобы душа была исполнена гармонии и вдохновения, чтобы любимые и дорогие сердцу люди всегда были рядом с тобой.

***

Умение прощать и просить прощения присуще истинному христианину. Пусть в этот прекрасный день оно будет с тобой! С Прощеным воскресеньем!


***

Как много значит слово "прости", сказанное от всей души! Я хочу попросить тебя простить все, что было сделано и сказано неправильно. Пусть плохое останется позади, а лучше не заставит себя ждать.

***

В Прощеное воскресенье хочу попросить тебя простить все оскорбления и недоразумения. Пусть твое сердце всегда будет добрым и отзывчивым, а душа открытой и искренней!

***

Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Я хочу извиниться за все, что было сделано и сказано неправильно. Пусть все плохое останется в прошлом. Желаю тебе здоровья, благополучия, крепкой веры и душевного тепла.

***

В этот светлый день прошу простить меня! Пусть все обиды, ссоры, слова останутся в прошлом! За все ошибки, грубость и неприятные разговоры извините, и да простит вас Бог!

***

Я прошу прощения у тебя за все вины, которые тебя оскорбили или разочаровали. А дарую тебе свое прощение и прошу Бога, чтобы он тоже простил тебе. Пусть Бог оберегает тебя от ошибок и бед, дарит здоровье и довольство. Пусть ангелы освещают твой жизненный путь ярким светом.

Прощенное воскресенье 26 февраля — поздравление

Поздравляю с Прощеным воскресеньем! В этот праздник хочется извиняться за все, ведь так часто мы оскорбляем друг друга нечаянно. Пусть рядом будут настоящие друзья и близкие люди, а в сердце царит гармония и любовь!

***

Прошу прощения за все, чтобы сказано и сделано, не подумав. Пусть то, что так угнетало сердце, освободит мысли и облегчит душу. Ведь прощая других, мы находим прощение сами.

***

Я прошу прощения у тебя за все вины, которые тебя оскорбили или разочаровали. Тебе же дарю свое прощение. Пусть Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и довольство. Пусть ангелы освещают твой жизненный путь ярким светом.

***

Прости меня за все! Пусть Прощеное воскресенье принесет счастье и подарит мир в душе, чтобы наша жизнь была светлой и чистой, не омраченной образами и огорчениями.

***

Умение прощать и просить прощения присуще истинному христианину. Пусть в этот прекрасный день оно будет с тобой! С Прощеным воскресеньем!

***

С Прощеным воскресеньем! Пусть этот день принесет прощение и мир в дом, подарит здоровье, терпение, умение сочувствовать и прощать друг друга!

***

Я поздравляю тебя с Прощеным воскресеньем! Прости меня, если я невольно чем-то обидел тебе или нанес боли. Я хочу, чтобы ни одно темное мнение или скрытое оскорбление не омрачали наши отношения! И я искренне прощаю тебе и говорю, что ни за что не держу на тебе зла!

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