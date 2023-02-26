З Прощеною неділею — 26 лютого — привітання у віршах, прозі та листівках

Прощена неділя 2023: привітання зі святом у віршах, прозі та листівках
В останній день Масляного тижня, 26 лютого, святкують Прощену неділю. Цей день є підготовкою до Великого посту. Віряни вважають, що у піст не можна увійти, не вибачившись і самому щиро не пробачивши. Саме тому в цей день християни не тільки вітають один одного зі святом, а й просять пробачення за свої провини та самі прощають минулі образи рідним.
Новини.LIVE зібрало найкращі привітання із цим світлим святом у віршах, прозі та листівках.
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Прощена неділя 2023 — привітання у віршах українською мовою
Очисти душу і розум,
Прощення у всіх попроси,
І Бог, як дуже попросим,
Сьогодні теж простить!
***
Неділя Прощена дарує
Нам надію на мир та любов.
Всі помилки Господь нам прощає,
Виливаючи свою милість знову.
Нехай добро множиться в житті,
Душу нехай наповнює тепло,
Нехай для смутку не буде причини
І завжди буде в душі тепло!
***
Я від душі прошу пробачення
За біль, відчай і рани,
Необережні слова,
За всі помилки та обмани!
***
Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо,
Вином і млинцями всіх ми пригощаємо.
В Прощену неділю друзів всіх вітаємо,
Просимо пробачення й усіх пробачаємо!
***
Не проста неділя,
Не просто вихідний —
День сьогодні особливий!
Душу для ближніх відкрий.
Ми просимо пробачення,
У Господа і всіх,
Хто має для нас значення.
Спокутуємо гріх.
У Прощену неділю,
Перед самим постом
У прощення я вірю,
Хай це і непросто.
***
Непомітно день за днем
Тихенько ми живемо
Й уваги не звертаємо,
Як близьких ображаємо,
Дано в році нам день цілий.
Тихий, світлий і недільний,
Щоб пробачення попросити
І образи відпустити.
***
Наїдалися млинцями, набирались сили,
Ось і Прощена неділя швидко наступила.
Родичів, сусідів, друзів треба навістити
І у них пробачення чемно попросити.
***
У Прощену неділю
Пробач мене, мій друже.
Я каюся і вірю —
Ты шляхетный дуже!
Від душі тобі бажаю
Любові, миру, процвітання!
Я і сам тебе прощаю.
Прийми мої вітання!
***
Масляна — розговіння!
В Україні свято —
Прощена неділя.
Любі мама й тато,
Пробачте, завинила!
Я ж, в ім'я такого свята,
Щиро всіх простила.
***
Прошу прощення у всіх,
З ким в житті ми перетиналися.
Зберігати образи — це гріх.
Вибачте, якщо ображалися.
Нехай посмішки і любов Серця і душі населяють,
А світом править доброта.
Вибачте, я всіх прощаю.
***
Нехай, мов полум’я, прощення
Спалить все зло й тягар образ.
І хай не буде важко в серці,
Душа хай не болить у нас.
Я зовсім не соромлюся
Прощення попросити,
Адже якщо нема образи
На світлі легше жити.
Всіх цієї неділі
Господь велів прощати,
Творити добро і світлом
Життя наше прикрашати.
Я від душі прошу пробачення
За біль, відчай і рани,
Необережні слова,
За всі помилки і обмани!
Почнімо все спочатку,
Без сліз і без образ,
І в наших душах щастя
Поселиться ураз.
***
Прошу, вибачте мені мої помилки
І фрази, кинуті зопалу,
Образи замість дружньої усмішки
І те, що я деколи рубаю з плеча.
Вибачте невиправдані сварки,
Нерозуміння у важкі години.
За різкі слова і наші суперечки
Хочу у Вас попросити вибачення.
***
Сьогодні у всіх я попрошу вибачення
За фрази, вчинки, мою поведінку.
І якщо в душі ви образу зберігаєте,
Прошу вас, образу мені цю вибачте!
І нехай в цей день очищуються душі,
Адже сміття нікому в цьому житті не потрібне.
Нехай всі гріхи відпускає нам Бог.
Бажаю, щоб Він вберіг від біди!
***
Прошу прощення у всіх,
З ким в житті ми перетиналися.
Зберігати образи — це гріх.
Вибачте, якщо ображалися.
Нехай посмішки і любов
Серця і душі населяють,
А світом править доброта.
Вибачте, я всіх прощаю.
***
Прошу, вибачте мені мої помилки
І фрази, кинуті зопалу,
Образи замість дружньої усмішки
І те, що я деколи рубаю з плеча.
Вибачте невиправдані сварки,
Нерозуміння у важкі години.
За різкі слова і наші суперечки
Хочу у Вас попросити вибачення.
Привітання з Прощеною неділею у прозі
З Прощеною неділею! Нехай цей день принесе прощення і мир в дім, подарує здоров’я, терпіння, вміння співчувати та пробачати одне одного!
***
У Прощену неділю я щиро прошу мене за все пробачити. Прошу залишити все погане в минулому, прошу не згадувати про сварки та образи, прошу не шкодувати та не сумувати. Бажаю, щоб у серці жило щастя, щоб душа була сповнена гармонії та натхнення, щоб кохані та дорогі серцю люди завжди були поряд з тобою.
***
Вміння прощати та просити пробачення притаманне справжньому християнину. То нехай у цей чудовий день воно буде з тобою! З Прощеною неділею!
***
Як багато важить слово "пробач", сказане від щирого серця! Я хочу попросити тебе пробачити за все, що було зроблено і сказано неправильно. Нехай погане залишиться позаду, а краще не змусить себе чекати.
***
У Прощену неділю хочу попросити тебе вибачити за всі образи та непорозуміння. Нехай твоє серце завжди буде добрим і чуйним, а душа відкритою і щирою!
***
Вітаю з Прощеною неділею! Я хочу попросити пробачення за все, що було зроблено і сказано неправильно. Нехай все погане залишиться у минулому. Бажаю тобі здоров’я, добробуту, міцної віри та душевного тепла.
***
У цей світлий день прошу пробачити мені! Нехай усі образи, сварки, слова залишаться в минулому! За всі помилки, грубість та неприємні розмови вибачте, і нехай простить вас Бог!
***
Я прошу пробачення у тебе за всі провини, які тебе образили або розчарували. А натомість дарую тобі своє прощення і прошу Бога, щоб він теж пробачив тобі. Нехай Бог оберігає тебе від помилок і бід, дарує здоров'я і достаток. Нехай ангели освітлюють твою життєву дорогу яскравим світлом.
Вітаю з Прощеною неділею! У це свято хочеться просити вибачення за все, адже так часто ми ображаємо один одного ненавмисно. Нехай поряд будуть справжні друзі та близькі люди, а у серці панує гармонія та любов!
***
Прошу вибачення за все, щоб сказано і зроблено, не подумавши. Нехай те, що так гнітило серце, звільнить думки та полегшить душу. Адже прощаючи інших, ми знаходимо прощення самі.
***
Я прошу пробачення в тебе за всі провини, які тебе образили чи розчарували. Тобі ж дарую своє прощення. Нехай Бог оберігає тебе від бід і дарує здоров’я та достаток. Нехай ангели висвітлюють твою життєву дорогу яскравим світлом.
***
Пробач мені за все! Нехай Прощена неділя принесе щастя і подарує мир у душі, щоб наше життя було світлим і чистим, не затьмарене образами та прикрощами.
***
Вміння прощати та просити пробачення притаманне справжньому християнину. То нехай у цей чудовий день воно буде з тобою! З Прощеною неділею!
***
З Прощеною неділею! Нехай цей день принесе прощення і мир в дім, подарує здоров’я, терпіння, вміння співчувати та пробачати одне одного!
***
Я вітаю тобі з Прощеною неділею! Прости мене, якщо я мимоволі чимось тобі образив або наніс болю. Я хочу, щоб жодна темна думка чи прихована образа не затьмарювали наші відносини! І я з щирого серця прощаю тобі та говорю, що ні за що не тримаю на тобі зла!
Прощена неділя 26 лютого — привітання у листівках
Відеопривітання з Прощеною неділею
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