З Прощеною неділею — 26 лютого — привітання у віршах, прозі та листівках

У цей день заведено не тільки вітати зі святом, а й просити прощення

В останній день Масляного тижня, 26 лютого, святкують Прощену неділю. Цей день є підготовкою до Великого посту. Віряни вважають, що у піст не можна увійти, не вибачившись і самому щиро не пробачивши. Саме тому в цей день християни не тільки вітають один одного зі святом, а й просять пробачення за свої провини та самі прощають минулі образи рідним.

Новини.LIVE зібрало найкращі привітання із цим світлим святом у віршах, прозі та листівках.

Прощена неділя 2023 — привітання у віршах українською мовою

Очисти душу і розум,

Прощення у всіх попроси,

І Бог, як дуже попросим,

Сьогодні теж простить!

***

Неділя Прощена дарує

Нам надію на мир та любов.

Всі помилки Господь нам прощає,

Виливаючи свою милість знову.

Нехай добро множиться в житті,

Душу нехай наповнює тепло,

Нехай для смутку не буде причини

І завжди буде в душі тепло!

***

Я від душі прошу пробачення

За біль, відчай і рани,

Необережні слова,

За всі помилки та обмани!

***

Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо,

Вином і млинцями всіх ми пригощаємо.

В Прощену неділю друзів всіх вітаємо,

Просимо пробачення й усіх пробачаємо!

***

Не проста неділя,

Не просто вихідний —

День сьогодні особливий!

Душу для ближніх відкрий.

Ми просимо пробачення,

У Господа і всіх,

Хто має для нас значення.

Спокутуємо гріх.

У Прощену неділю,

Перед самим постом

У прощення я вірю,

Хай це і непросто.

***

Непомітно день за днем

Тихенько ми живемо

Й уваги не звертаємо,

Як близьких ображаємо,

Дано в році нам день цілий.

Тихий, світлий і недільний,

Щоб пробачення попросити

І образи відпустити.

***

Наїдалися млинцями, набирались сили,

Ось і Прощена неділя швидко наступила.

Родичів, сусідів, друзів треба навістити

І у них пробачення чемно попросити.

***

У Прощену неділю

Пробач мене, мій друже.

Я каюся і вірю —

Ты шляхетный дуже!

Від душі тобі бажаю

Любові, миру, процвітання!

Я і сам тебе прощаю.

Прийми мої вітання!

***

Масляна — розговіння!

В Україні свято —

Прощена неділя.

Любі мама й тато,

Пробачте, завинила!

Я ж, в ім'я такого свята,

Щиро всіх простила.

***

Прошу прощення у всіх,

З ким в житті ми перетиналися.

Зберігати образи — це гріх.

Вибачте, якщо ображалися.

Нехай посмішки і любов Серця і душі населяють,

А світом править доброта.

Вибачте, я всіх прощаю.

***

Нехай, мов полум’я, прощення

Спалить все зло й тягар образ.

І хай не буде важко в серці,

Душа хай не болить у нас.

Я зовсім не соромлюся

Прощення попросити,

Адже якщо нема образи

На світлі легше жити.

Всіх цієї неділі

Господь велів прощати,

Творити добро і світлом

Життя наше прикрашати.

Я від душі прошу пробачення

За біль, відчай і рани,

Необережні слова,

За всі помилки і обмани!

Почнімо все спочатку,

Без сліз і без образ,

І в наших душах щастя

Поселиться ураз.

***

Прошу, вибачте мені мої помилки

І фрази, кинуті зопалу,

Образи замість дружньої усмішки

І те, що я деколи рубаю з плеча.

Вибачте невиправдані сварки,

Нерозуміння у важкі години.

За різкі слова і наші суперечки

Хочу у Вас попросити вибачення.

***

Сьогодні у всіх я попрошу вибачення

За фрази, вчинки, мою поведінку.

І якщо в душі ви образу зберігаєте,

Прошу вас, образу мені цю вибачте!

І нехай в цей день очищуються душі,

Адже сміття нікому в цьому житті не потрібне.

Нехай всі гріхи відпускає нам Бог.

Бажаю, щоб Він вберіг від біди!

***

Прошу прощення у всіх,

З ким в житті ми перетиналися.

Зберігати образи — це гріх.

Вибачте, якщо ображалися.

Нехай посмішки і любов

Серця і душі населяють,

А світом править доброта.

Вибачте, я всіх прощаю.

***

Прошу, вибачте мені мої помилки

І фрази, кинуті зопалу,

Образи замість дружньої усмішки

І те, що я деколи рубаю з плеча.

Вибачте невиправдані сварки,

Нерозуміння у важкі години.

За різкі слова і наші суперечки

Хочу у Вас попросити вибачення.

Привітання з Прощеною неділею у прозі

З Прощеною неділею! Нехай цей день принесе прощення і мир в дім, подарує здоров’я, терпіння, вміння співчувати та пробачати одне одного!

***

У Прощену неділю я щиро прошу мене за все пробачити. Прошу залишити все погане в минулому, прошу не згадувати про сварки та образи, прошу не шкодувати та не сумувати. Бажаю, щоб у серці жило щастя, щоб душа була сповнена гармонії та натхнення, щоб кохані та дорогі серцю люди завжди були поряд з тобою.

***

Вміння прощати та просити пробачення притаманне справжньому християнину. То нехай у цей чудовий день воно буде з тобою! З Прощеною неділею!



***

Як багато важить слово "пробач", сказане від щирого серця! Я хочу попросити тебе пробачити за все, що було зроблено і сказано неправильно. Нехай погане залишиться позаду, а краще не змусить себе чекати.

***

У Прощену неділю хочу попросити тебе вибачити за всі образи та непорозуміння. Нехай твоє серце завжди буде добрим і чуйним, а душа відкритою і щирою!

***

Вітаю з Прощеною неділею! Я хочу попросити пробачення за все, що було зроблено і сказано неправильно. Нехай все погане залишиться у минулому. Бажаю тобі здоров’я, добробуту, міцної віри та душевного тепла.

***

У цей світлий день прошу пробачити мені! Нехай усі образи, сварки, слова залишаться в минулому! За всі помилки, грубість та неприємні розмови вибачте, і нехай простить вас Бог!

***

Я прошу пробачення у тебе за всі провини, які тебе образили або розчарували. А натомість дарую тобі своє прощення і прошу Бога, щоб він теж пробачив тобі. Нехай Бог оберігає тебе від помилок і бід, дарує здоров'я і достаток. Нехай ангели освітлюють твою життєву дорогу яскравим світлом.

Вітаю з Прощеною неділею! У це свято хочеться просити вибачення за все, адже так часто ми ображаємо один одного ненавмисно. Нехай поряд будуть справжні друзі та близькі люди, а у серці панує гармонія та любов!

***

Прошу вибачення за все, щоб сказано і зроблено, не подумавши. Нехай те, що так гнітило серце, звільнить думки та полегшить душу. Адже прощаючи інших, ми знаходимо прощення самі.

***

Я прошу пробачення в тебе за всі провини, які тебе образили чи розчарували. Тобі ж дарую своє прощення. Нехай Бог оберігає тебе від бід і дарує здоров’я та достаток. Нехай ангели висвітлюють твою життєву дорогу яскравим світлом.

***

Пробач мені за все! Нехай Прощена неділя принесе щастя і подарує мир у душі, щоб наше життя було світлим і чистим, не затьмарене образами та прикрощами.

***

Вміння прощати та просити пробачення притаманне справжньому християнину. То нехай у цей чудовий день воно буде з тобою! З Прощеною неділею!

***

З Прощеною неділею! Нехай цей день принесе прощення і мир в дім, подарує здоров’я, терпіння, вміння співчувати та пробачати одне одного!

***

Я вітаю тобі з Прощеною неділею! Прости мене, якщо я мимоволі чимось тобі образив або наніс болю. Я хочу, щоб жодна темна думка чи прихована образа не затьмарювали наші відносини! І я з щирого серця прощаю тобі та говорю, що ні за що не тримаю на тобі зла!

Прощена неділя 26 лютого — привітання у листівках

Відеопривітання з Прощеною неділею

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