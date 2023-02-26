Как просить прощения в Прощеное воскресенья 26 февраля — душевные открытки-прощения

Прощеное воскресенье 2023: как просить прощения и душевные открытки-прощения
26 февраля украинцы отмечают светлый праздник — Прощеное воскресенье. В этот день христиане просят прощения за свою вину и сами прощают прошлые обиды родным, родственникам, друзьям, коллегам, знакомым, соседям и даже недругам.
Рассказываем, почему важно извиниться в этот день и как правильно это сделать. А также делимся душевными и искренними извинениями и открытками-прощениями.
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Прощеное воскресенье — зачем извиняться
Прощеное воскресенье предшествует Великому посту — времени примирения с Богом. И сделать это невозможно без соблюдения наставлений Писания о мире с ближними:
"Если возможно и зависит от вас, пребывайте в мире со всеми людьми" (Рим. 12: 18). Исполнение этого руководства, а также искренняя молитва, духовное и телесное очищение позволят верующим обновиться для встречи Воскресения Господня".
Прощеное воскресенье — это своего рода проверка перед Великим постом: готов ли человек работать над собой, легко ли ему очистить душу и сердце, простить других и самому извиниться.
"Если мы хотим, чтобы Господь прощал нас, то и сами должны прощать ближним. Если ждем от Него милосердия — то и сами должны быть милосердными. (Мф.