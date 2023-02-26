Як просити вибачення у Прощену неділю 26 лютого — душевні листівки-пробачення

Прощена неділя є важливою духовною подією для багатьох вірян, які готуються до Великого посту та прагнуть очистити свою душу й тіло перед великими церковними святами

26 лютого українці відзначають світле свято — прощену неділю. В цей день християни просять пробачення за свої провини та самі прощають минулі образи рідним, родичам, друзям, колегам, знайомим, сусідам та навіть недругам.

Розповідаємо, чому важливо попросити вибачення у цей день та як правильно це зробити. А також ділимося душевними та щирими вибаченнями та листівками-вибаченнями.

Прощена неділя — навіщо просити вибачення

Прощена неділя передує Великому посту — часу примирення з Богом. І зробити це неможливо без дотримання настанов Писання щодо миру з ближніми:

"Якщо можливо і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми" (Рим. 12: 18). Виконання цієї настанови, а також щира молитва, духовне і тілесне очищення дозволять вірянам оновитися для зустрічі Воскресіння Господнього".

Прощена неділя — це свого роду перевірка перед Великим постом: чи готова людина працювати над собою, чи легко їй очистити душу і серце, пробачити іншим і самому попросити пробачення.

"Якщо ми хочемо, щоб Господь прощав нас, то й самі маємо прощати ближнім. Якщо чекаємо від Нього милосердя - то й самі маємо бути милосердними. Про це ми просимо у молитві Господній: "Прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим" (Мф. 6: 12). Пам’ятаймо, що прагнення помсти й осудження отруює нас зсередини. Крім того, немає людини, яка не чинила б гріха, тому ми самі маємо визнати та розкаятися, коли завинили", — йдеться на сторінці Православної Церкви України у Facebook.

Як правильно просити вибачення у Прощену неділю

Представники церкви зазначають, що не можна просити вибачення звичайним словом "пробач", оскільки воно вже стало буденним. Тож людина, яка його вживає, не відчуває щирої провини за свої вчинки.

Традиційно на Прощену неділю треба говорити два слова: "Пробач мені", а відповідати "Бог простить – і я прощаю".

Головне, на чому наголошують усі священники, що пробачення мають іти від щирого серця та з чистими намірами, а не як данину церковним традиціям. Тому що тільки в такому разі ці слова матимуть сенс.

Найкраще просити прощення при особистій зустрічі. Якщо такої можливості немає, можна зателефонувати або ж написати. Також хорошим варіантом буде прислати щиру та красиву листівку.

Що буде, якщо не пробачити в Прощену неділю

Бувають ситуації, коли в Прощену неділю людину не хочуть пробачити. В цьому випадку небажання відпустити образу залишається на совісті того, хто відмовив: вважається, що той, хто просить, полегшує душу, а інший — приймає тягар образи у подвійному розмірі. Іншими словами, якщо не пробачити ближнього за гріхи, то й нема чого сподіватися на прощення своїх Господом.

Якщо ви не можете пробачити людині, так і скажіть їй прямо: "Я через свою неміч поки що не можу пробачити, але я щиро бажаю, щоб Бог пробачив тобі". Так краще, ніж брехня. Адже брехня — це теж гріх.

Подібна відповідь зробить вас ближчими, ніж сказати лицемірно "Прощаю". Потрібно багато і старанно працювати над собою, щоб позбутися гордині та від щирого серця пробачити кривдникові.

Пробачення на Прощену неділю своїми словами

У Прощену неділю я щиро прошу мене за все пробачити. Прошу залишити все погане в минулому, прошу не згадувати про сварки та образи, прошу не шкодувати та не сумувати. Бажаю, щоб у серці жило щастя, щоб душа була сповнена гармонії та натхнення, щоб кохані та дорогі серцю люди завжди були поряд з тобою.

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Вміння прощати та просити пробачення притаманне справжньому християнину. То нехай у цей чудовий день воно буде з тобою! Пробач мені!

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У Прощену неділю щиро попросимо одне в одного пробачення і пробачимо взаємні образи, і тоді ми з доброю душею приступимо до Великого посту і з чистим серцем зустрінемо Пасху. Нехай в кожній родині панує мир і спокій, любов і взаєморозуміння. Нехай кожен день приносить радість, удачу і щастя.

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Нехай кожен, у кого ти попросиш пробачення сьогодні, тебе простить, щоб світле свято не затьмарилося образами, і ти прости всіх, навіть тих, хто не просить, і нехай нагородою за твоє прощення стане спокійна душа.

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У цей світлий день прошу пробачити мені! Нехай усі образи, сварки, слова залишаться в минулому! За всі помилки, грубість та неприємні розмови вибачте, і нехай простить вас Бог!

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Я прошу пробачення у тебе за всі провини, які тебе образили або розчарували. А натомість дарую тобі своє прощення і прошу Бога, щоб він теж пробачив тобі. Нехай Бог оберігає тебе від помилок і бід, дарує здоров'я і достаток. Нехай ангели освітлюють твою життєву дорогу яскравим світлом.

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Прошу, вибачте мені мої помилки, І фрази, кинуті зопалу. Образи замість дружньої посмішки, І те, що я часом надто категоричний. Вибачте невиправдані сварки, Нерозуміння у важкі години. За всі непотрібні слова і суперечки Хочу у Вас вибачення попросити.

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Пробач мені за все! Нехай Прощена неділя принесе щастя і подарує мир у душі, щоб наше життя було світлим і чистим, не затьмарене образами та прикрощами.

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Прошу вибачення за все, щоб сказано і зроблено, не подумавши. Нехай те, що так гнітило серце, звільнить думки та полегшить душу. Адже прощаючи інших, ми знаходимо прощення самі.

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У Прощену неділю прошу у вас, рідні мої, вибачення за всі помилки. Вибачте мені за слова, вчинки та думки, які могли образити вас. Пам'ятайте, що я вас дуже люблю, ціную і поважаю. Нехай ніякі випадково кинуті фрази більше ніколи нас не сварять. Здоров'я вам, невичерпного оптимізму та впевненості у своїх силах. Зі святом!

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У цей святковий Прощений день прошу мене за все пробачити! Нехай всі образи, сварки, неприємні слова, помилки та непорозуміння залишаться в минулому! І хай вибачить вам Бог!

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Як багато важить слово "пробач", сказане від щирого серця! Я хочу попросити тебе пробачити за все, що було зроблено і сказано неправильно. Нехай погане залишиться позаду, а краще не змусить себе чекати.

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У Прощену неділю хочу попросити тебе вибачити за всі образи і непорозуміння. Нехай твоє серце завжди буде добрим і чуйним, а душа відкритою і щирою!

Прощена неділя 2023 — листівки-вибачення

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