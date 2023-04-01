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Поздравления с 1 апреля: стихи, проза и яркие открытки ко Дню смеха

1 апреля 2023 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День смеха — 1 апреля — поздравления в прозе, стихах и ярких открытках
1 апреля — отличный повод, чтобы подарить радость и улыбки своим друзьям и родным
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

1 апреля в Украине и мире отмечают один из самых веселых праздников — День смеха или День дурака. Этот праздник наполнен доброжелательными шутками, юмором и искренним желанием вызвать у кого улыбку.

Новини.LIVE делится теплыми и душевными поздравлениями в прозе, стихах и открытках. Не забудьте приветствовать близких, друзей и знакомых с этим весенним добрым днем!

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День смеха 2023 — прикольные стихи

В этот день нужно шутить,
И людей всех поздравлять!
Ведь смысл в этом есть,
Кто шутит – тот живет!
И потому я всех поздравляю,
Улыбаться заставляю.
Желаю вам я денег мех,
В этот день шуток и утех.

***

Первое апреля в Украине
Отмечают праздник смеха.
Hу, потеха! Ой потеха!
Как целый белый свет
Съел смешки на обед!

***

Утром солнышко засияет
Нам о празднике напомнит
1 апреля отмечаем
Наших друзей с ним поздравляем
Разыграем их в удовольствие
Пусть живот трещит от смеха!

***

Первое апреля, первое апреля
Ха-ха-ха - ложь всемирная.
Всех поздравляю я с этим днем,
Будь не дураком, будь конем!

***

В этот день нужно шутить,
И людей всех поздравлять!
Ведь смысл в этом есть,
Кто шутит – тот живет!
И потому я всех поздравляю,
Улыбаться заставляю.
Желаю вам я денег мех,
В этот день шуток и утех.

***

Где-то на первое апреля
Началась ложь всемирная.
Чтобы все люди не сокрушались
И веселее делались.
И, если, сегодня удастся
Обвести кого-то вокруг пальца
День прошел твой не зря
Можно бокал пить до дна!

День смеха 2023 — прикольные стихи

День смеха 1 апреля — поздравление в прозе

Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в трудных ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!

***

Сегодня День смеха, юмора и веселья! Поздравляю вас, мои дорогие, с этим прекрасным праздником! Желаю всем быть жизнерадостными, веселыми и позитивными людьми. Смех продолжает нашу жизнь, поэтому побольше вам улыбок, счастливых мгновений и радостных событий.

***

Поздравляю с 1 апреля! У меня есть для тебя самый ценный подарок – это мешок счастья и корзина хорошего настроения. Можешь не экономить, моего подарка хватит до следующего дня смеха.

***

Пусть улыбка в этот день не сойдет с лица, а безмерное счастье восполнит сердце и душу. Пусть всегда окружают любящие глаза родных и близких, а удача постоянно идет рядом. Желаю от всей души, чтобы горе, беды и неудачи обходили стороной, и поздравляю с 1 апреля — Днем смеха.

***

Поздравляю тебя с праздником смеха! Желаю тебе идти по жизни с улыбкой, всегда находиться в прекрасном настроении и настроении. Не теряй свой талант заряжать всех вокруг своей энергией и положительным настроением. Пусть в твоей жизни будет побольше поводов для улыбок!

День смеха 1 апреля — приветствие в прозе

Как правильно, что среди сотен праздников и памятных дат есть день, посвященный смеху! Звенящий смех делает нашу жизнь ярче, веселее, приятнее. Говорят, он продлевает жизнь! Смеяться нужно с родными и близкими, с друзьями и любимыми, с коллегами и простыми прохожими. С Днем смеха! Пусть в твоей жизни его будет много.

***

Поздравляю с Днем смеха! Пусть хорошее настроение и юмор будут спутниками всей твоей жизни, пусть смех наполняет душу радостью и вдохновением. Желаю тебе, чтобы в жизни всегда были люди, на которых можно положиться и с которыми можно искренне посмеяться!

***

Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в трудных ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!

Красивые поздравления в открытках с 1 апреля

С Днем смеха! Положительные картинки и открытки

Поздравления с 1 апреля

Поздравления с 1 апреля: стихи и открытки

С 1 апреля: веселые картинки

Хорошее поздравление с 1 апреля

Приветствие с Днем смеха

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