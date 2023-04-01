День смеха — 1 апреля — поздравления в прозе, стихах и ярких открытках

1 апреля — отличный повод, чтобы подарить радость и улыбки своим друзьям и родным

1 апреля в Украине и мире отмечают один из самых веселых праздников — День смеха или День дурака. Этот праздник наполнен доброжелательными шутками, юмором и искренним желанием вызвать у кого улыбку.

Новини.LIVE делится теплыми и душевными поздравлениями в прозе, стихах и открытках. Не забудьте приветствовать близких, друзей и знакомых с этим весенним добрым днем!

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В этот день нужно шутить,

И людей всех поздравлять!

Ведь смысл в этом есть,

Кто шутит – тот живет!

И потому я всех поздравляю,

Улыбаться заставляю.

Желаю вам я денег мех,

В этот день шуток и утех.

***

Первое апреля в Украине

Отмечают праздник смеха.

Hу, потеха! Ой потеха!

Как целый белый свет

Съел смешки на обед!

***

Утром солнышко засияет

Нам о празднике напомнит

1 апреля отмечаем

Наших друзей с ним поздравляем

Разыграем их в удовольствие

Пусть живот трещит от смеха!

***

Первое апреля, первое апреля

Ха-ха-ха - ложь всемирная.

Всех поздравляю я с этим днем,

Будь не дураком, будь конем!

***

В этот день нужно шутить,

И людей всех поздравлять!

Ведь смысл в этом есть,

Кто шутит – тот живет!

И потому я всех поздравляю,

Улыбаться заставляю.

Желаю вам я денег мех,

В этот день шуток и утех.

***

Где-то на первое апреля

Началась ложь всемирная.

Чтобы все люди не сокрушались

И веселее делались.

И, если, сегодня удастся

Обвести кого-то вокруг пальца

День прошел твой не зря

Можно бокал пить до дна!

День смеха 1 апреля — поздравление в прозе

Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в трудных ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!

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Сегодня День смеха, юмора и веселья! Поздравляю вас, мои дорогие, с этим прекрасным праздником! Желаю всем быть жизнерадостными, веселыми и позитивными людьми. Смех продолжает нашу жизнь, поэтому побольше вам улыбок, счастливых мгновений и радостных событий.

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Поздравляю с 1 апреля! У меня есть для тебя самый ценный подарок – это мешок счастья и корзина хорошего настроения. Можешь не экономить, моего подарка хватит до следующего дня смеха.

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Пусть улыбка в этот день не сойдет с лица, а безмерное счастье восполнит сердце и душу. Пусть всегда окружают любящие глаза родных и близких, а удача постоянно идет рядом. Желаю от всей души, чтобы горе, беды и неудачи обходили стороной, и поздравляю с 1 апреля — Днем смеха.

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Поздравляю тебя с праздником смеха! Желаю тебе идти по жизни с улыбкой, всегда находиться в прекрасном настроении и настроении. Не теряй свой талант заряжать всех вокруг своей энергией и положительным настроением. Пусть в твоей жизни будет побольше поводов для улыбок!

Как правильно, что среди сотен праздников и памятных дат есть день, посвященный смеху! Звенящий смех делает нашу жизнь ярче, веселее, приятнее. Говорят, он продлевает жизнь! Смеяться нужно с родными и близкими, с друзьями и любимыми, с коллегами и простыми прохожими. С Днем смеха! Пусть в твоей жизни его будет много.

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Поздравляю с Днем смеха! Пусть хорошее настроение и юмор будут спутниками всей твоей жизни, пусть смех наполняет душу радостью и вдохновением. Желаю тебе, чтобы в жизни всегда были люди, на которых можно положиться и с которыми можно искренне посмеяться!

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Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в трудных ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!

Красивые поздравления в открытках с 1 апреля

Видеопоздравления с Днем смеха 1 апреля