День сміху — 1 квітня — привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Привітання з 1 квітня: вірші, проза та найяскравіші листівки до Дня сміху
1 квітня в Україні та світі відзначають одне з найвеселіших свят — День сміху або ж День дурня. Це свято сповнене доброзичливими жартами, гумором й щирим бажанням викликати у когось усмішку.
Новини.LIVE ділиться теплими та душевними привітаннями у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати близьких, друзів та знайомих з цим весняним добрим днем!
День сміху 2023 — прикольні вірші
В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує — той живе!
І тому я всіх вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу вам я грошей міх,
В цей день жартів і потіх.
***
Перше квітня в Україні
Відзначають свято сміху.
Hу, потіха! Ой потіха!
Наче цілий білий світ
З'їв смішинки на обід!
***
Зранку сонечко засяє
Нам про свято нагадає
1 квітня відзначаєм
Наших друзів з ним вітаєм
Розіграєм їх на втіху
Хай живіт тріщить від сміху!
***
Перше квітня, перше квітня
Ха-ха-ха — брехня всесвітня.
Всіх вітаю я з цим днем,
Будь не дурнем, будь конем!
***
В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує — той живе!
І тому я всіх вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу вам я грошей міх,
В цей день жартів і потіх.
***
Десь колись на перше квітня
Почалась брехня всесвітня.
Щоб всі люди не журились
Й веселішими робились.
І, якщо, сьогодні вдасться
Обвести когось навкруг пальця
День пройшов твій не дарма
Можна келих пить до дна!
День сміху 1 квітня — привітання у прозі
Вітаю з 1 квітня! Бажаю радості, веселощів, дивитися на все крізь призму оптимізму. Нехай гумор допомагає у важких ситуаціях, і кожен день знаходиться привід пожартувати та голосно посміятися!
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Сьогодні День сміху, гумору і веселощів! Вітаю вас, мої дорогі, з цим прекрасним святом! Бажаю всім бути життєрадісними, веселими та позитивними людьми. Сміх продовжує наше життя, тому побільше Вам посмішок, щасливих миттєвостей і радісних подій.
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Вітаю з 1 квітня! У мене є для тебе найцінніший подарунок — це мішок щастя і кошик гарного настрою. Можеш не економити, мого подарунка вистачить до наступного Дня сміху.
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Нехай посмішка цього дня не зійде з обличчя, а безмірне щастя заповнить серце і душу. Нехай завжди оточують лише люблячі очі рідних і близьких, а удача постійно йде поруч. Бажаю від щирого серця, щоб горе, біди і невдачі обходили стороною, і вітаю з 1 квітня — Днем сміху.
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Вітаю тебе зі святом сміху! Бажаю тобі йти по життю з посмішкою, завжди знаходитися в прекрасному настрої і гуморі. Не втрачай свій талант заряджати всіх навколо своєю енергією і позитивним настроєм. Нехай у твоєму житті буде якомога більше приводів для посмішок!
Як правильно, що серед сотень свят і пам'ятних дат, є день, присвячений сміху! Дзвінкий сміх робить наше життя яскравішим, веселішим, приємнішим. Кажуть, він продовжує життя! Сміятися потрібно з рідними та близькими, з друзями та коханими, з колегами та простими перехожими. З Днем сміху! Нехай у твоєму житті його буде багато.
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Вітаю з Днем сміху! Нехай гарний настрій і гумор будуть супутниками всього твого життя, нехай сміх наповнює душу радістю і натхненням. Бажаю тобі, щоб в житті завжди були люди, на яких можна покластися і з якими можна щиро посміятися!
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Вітаю з 1 квітня! Бажаю радості, веселощів, дивитися на все крізь призму оптимізму. Нехай гумор допомагає у важких ситуаціях, і кожен день знаходиться привід пожартувати і голосно посміятися!
Красиві привітання у листівках з 1 квітня
Відеопривітання з Днем сміху 1 квітня