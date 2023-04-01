День сміху — 1 квітня — привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

1 квітня — чудовий привід, аби подарувати радість і усмішки своїм друзям та рідним

1 квітня в Україні та світі відзначають одне з найвеселіших свят — День сміху або ж День дурня. Це свято сповнене доброзичливими жартами, гумором й щирим бажанням викликати у когось усмішку.

Новини.LIVE ділиться теплими та душевними привітаннями у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати близьких, друзів та знайомих з цим весняним добрим днем!

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В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує — той живе!

І тому я всіх вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу вам я грошей міх,

В цей день жартів і потіх.

***

Перше квітня в Україні

Відзначають свято сміху.

Hу, потіха! Ой потіха!

Наче цілий білий світ

З'їв смішинки на обід!

***

Зранку сонечко засяє

Нам про свято нагадає

1 квітня відзначаєм

Наших друзів з ним вітаєм

Розіграєм їх на втіху

Хай живіт тріщить від сміху!

***

Перше квітня, перше квітня

Ха-ха-ха — брехня всесвітня.

Всіх вітаю я з цим днем,

Будь не дурнем, будь конем!

***

В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує — той живе!

І тому я всіх вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу вам я грошей міх,

В цей день жартів і потіх.

***

Десь колись на перше квітня

Почалась брехня всесвітня.

Щоб всі люди не журились

Й веселішими робились.

І, якщо, сьогодні вдасться

Обвести когось навкруг пальця

День пройшов твій не дарма

Можна келих пить до дна!

День сміху 1 квітня — привітання у прозі

Вітаю з 1 квітня! Бажаю радості, веселощів, дивитися на все крізь призму оптимізму. Нехай гумор допомагає у важких ситуаціях, і кожен день знаходиться привід пожартувати та голосно посміятися!

***

Сьогодні День сміху, гумору і веселощів! Вітаю вас, мої дорогі, з цим прекрасним святом! Бажаю всім бути життєрадісними, веселими та позитивними людьми. Сміх продовжує наше життя, тому побільше Вам посмішок, щасливих миттєвостей і радісних подій.

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Вітаю з 1 квітня! У мене є для тебе найцінніший подарунок — це мішок щастя і кошик гарного настрою. Можеш не економити, мого подарунка вистачить до наступного Дня сміху.

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Нехай посмішка цього дня не зійде з обличчя, а безмірне щастя заповнить серце і душу. Нехай завжди оточують лише люблячі очі рідних і близьких, а удача постійно йде поруч. Бажаю від щирого серця, щоб горе, біди і невдачі обходили стороною, і вітаю з 1 квітня — Днем сміху.

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Вітаю тебе зі святом сміху! Бажаю тобі йти по життю з посмішкою, завжди знаходитися в прекрасному настрої і гуморі. Не втрачай свій талант заряджати всіх навколо своєю енергією і позитивним настроєм. Нехай у твоєму житті буде якомога більше приводів для посмішок!

Як правильно, що серед сотень свят і пам'ятних дат, є день, присвячений сміху! Дзвінкий сміх робить наше життя яскравішим, веселішим, приємнішим. Кажуть, він продовжує життя! Сміятися потрібно з рідними та близькими, з друзями та коханими, з колегами та простими перехожими. З Днем сміху! Нехай у твоєму житті його буде багато.

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Вітаю з Днем сміху! Нехай гарний настрій і гумор будуть супутниками всього твого життя, нехай сміх наповнює душу радістю і натхненням. Бажаю тобі, щоб в житті завжди були люди, на яких можна покластися і з якими можна щиро посміятися!

***

Вітаю з 1 квітня! Бажаю радості, веселощів, дивитися на все крізь призму оптимізму. Нехай гумор допомагає у важких ситуаціях, і кожен день знаходиться привід пожартувати і голосно посміятися!

Красиві привітання у листівках з 1 квітня

Відеопривітання з Днем сміху 1 квітня