Более 200 метров под водой: люди смогут жить на дне океана уже в 2027 году

Спроектирована подводная станция Sentinel для исследователей. Фото: DEEP

Британская инжиниринговая компания DEEP разработала подводное жилье и планирует поселить людей на дне океана уже к 2027 году. Речь идет о глубине 200 метров.

Об этом сообщает IFLscience.

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Компания уже создала макет модульного подводного жилья, которое позволит людям жить под водой до 28 дней непрерывно.

Кроме того, инженеры планируют создать подводную станцию, где смогут проживать сами исследователи. Это создано с тем условием, чтобы "лучше изучать и понимать океаны, чтобы сохранить их".

Спроектирована подводная станция Sentinel для исследователей. Фото: DEEP

Спроектирована подводная станция Sentinel для исследователей. Фото: DEEP

Спроектирована подводная станция Sentinel для исследователей. Фото: DEEP 1/3 _ 3

"Жилье будет работать на возобновляемой энергии и будет иметь спутниковую связь благодаря буям. Отходы жизнедеятельности исследователей будут перерабатываться благодаря биореактору, который сейчас находится в разработке", — рассказывают разработчики.

Также инженеры поделились, что модульное жилье сможет работать на дне океана около 20 лет и его можно будет передислоцировать в разные места по всему миру. Первые же исследования своего модульного жилья компания планирует провести в затопленном карьере в Великобритании на глубине 600 метров.

Напомним, недавно мы писали, что раскаленные океаны усиливают волны смертоносной жары, штормы и наводнения на суше. Более 80% этих водоемов остаются некартографированными и неисследованными. Ученые массово начали исследовать морские глубины.