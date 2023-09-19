Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Понад 200 метрів під водою: люди зможуть жити на дні океану вже в 2027 році arrow

Понад 200 метрів під водою: люди зможуть жити на дні океану вже в 2027 році

19 вересня 2023 10:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Понад 200 метрів під водою: люди зможуть жити на дні океану вже в 2027 році
Спроєктована підводна станція Sentinel для дослідників. Фото: DEEP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Британська інжинірингова компанія DEEP розробила підводне житло та планує поселити людей на дні океану вже до 2027 року. Йдеться про глибину 200 метрів.

Про це повідомляє IFLscience

Читайте також:

Життя на дні океану: який вигляд має підводне житло

Зазначається, що компанія вже створила макет модульного підводного житла, яке дозволять людям жити під водою до 28 днів безперервно. 

Окрім того, інженери планують створити підводу станцію, де зможуть проживати самі дослідники. Це створено з тією умовою, щоб "краще вивчати та розуміти океани, аби зберегти їх". 

  • підводна станція для дослідників
    Спроєктована підводна станція Sentinel для дослідників. Фото: DEEP
  • підводна станція для дослідників
    Спроєктована підводна станція Sentinel для дослідників. Фото: DEEP
  • підводна станція для дослідників
    Спроєктована підводна станція Sentinel для дослідників. Фото: DEEP
1 / 3

"Житло працюватиме на відновлюваній енергії і матиме супутниковий зв'язок завдяки буям. Відходи ж життєдіяльності дослідників будуть перероблятися завдяки біореактору, який зараз знаходиться у розробці", — розповідають розробники. 

Також інженери поділилися, що модульне житло зможе працювати на дні океану близько 20 років і його можна буде передислокувати в різні місця по всьому світу. А перші дослідження свого модульного житла компанія планує провести у затопленому кар'єрі у Великій Британії на глибині 600 метрів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що розпечені океани посилюють хвилі смертоносної спеки, шторми та повені на суші. Понад 80% цих водойм залишаються некартографованими та недослідженими. Вчені масово почали досліджувати морські глибини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз