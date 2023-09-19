Понад 200 метрів під водою: люди зможуть жити на дні океану вже в 2027 році

Спроєктована підводна станція Sentinel для дослідників. Фото: DEEP

Британська інжинірингова компанія DEEP розробила підводне житло та планує поселити людей на дні океану вже до 2027 року. Йдеться про глибину 200 метрів.

Про це повідомляє IFLscience.

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Зазначається, що компанія вже створила макет модульного підводного житла, яке дозволять людям жити під водою до 28 днів безперервно.

Окрім того, інженери планують створити підводу станцію, де зможуть проживати самі дослідники. Це створено з тією умовою, щоб "краще вивчати та розуміти океани, аби зберегти їх".

Спроєктована підводна станція Sentinel для дослідників. Фото: DEEP

Спроєктована підводна станція Sentinel для дослідників. Фото: DEEP

Спроєктована підводна станція Sentinel для дослідників. Фото: DEEP 1 / 3

"Житло працюватиме на відновлюваній енергії і матиме супутниковий зв'язок завдяки буям. Відходи ж життєдіяльності дослідників будуть перероблятися завдяки біореактору, який зараз знаходиться у розробці", — розповідають розробники.

Також інженери поділилися, що модульне житло зможе працювати на дні океану близько 20 років і його можна буде передислокувати в різні місця по всьому світу. А перші дослідження свого модульного житла компанія планує провести у затопленому кар'єрі у Великій Британії на глибині 600 метрів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що розпечені океани посилюють хвилі смертоносної спеки, шторми та повені на суші. Понад 80% цих водойм залишаються некартографованими та недослідженими. Вчені масово почали досліджувати морські глибини.