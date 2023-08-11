Поле битвы определено: Илон Маск рассказал, где даст бой Цукербергу
Американский миллиардер и владелец социальной сети Х (которую больше знают как Twitter) Илон Маск сообщил, что согласовывал с премьер-министром и министром культуры Италии место поединка против миллиардера и владельца компании Meta Марка Цукерберга. Где именно в Италии состоится поединок, он не указал.
Об этом Илон Маск рассказал на своей странице в Twitter.
Кто организует поединок двух миллиардеров
Событие будет транслироваться в прямом эфире на Meta и X, платформах социальных сетей. Боем будут заниматься Фонд Маска и Фонд Цукерберга без участия UFC.
Маск также написал в Twitter, что все средства от боя будут переданы ветеранам. Точное место проведения боя не уточняется.
"Все в кадре камеры будет Древним Римом", - написал Маск.
Следует отметить, что речь идет, скорее всего, об определенных декорациях, которые будут отражать эстетику Древнего Рима, а не о самом Вечном городе.
Также издание ANSA сообщило, что министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано отрицал, что поединок будет происходить в Риме.
Ранее сообщалось, что Марк Цукерберг предложил Маску дату поединка. Владелец Twitter молчит.
Напомним, бизнесмен Илон Маск анонсировал прямую трансляцию своего боя с основателем компании Meta Марком Цукербергом.