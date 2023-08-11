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Поле битвы определено: Илон Маск рассказал, где даст бой Цукербергу

11 августа 2023 19:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Поле битвы определено: Илон Маск рассказал, где даст бой Цукербергу
Илон Маск с бойцами ММА, тренирующими его. Фото: Twitter
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Американский миллиардер и владелец социальной сети Х (которую больше знают как Twitter) Илон Маск сообщил, что согласовывал с премьер-министром и министром культуры Италии место поединка против миллиардера и владельца компании Meta Марка Цукерберга. Где именно в Италии состоится поединок, он не указал.

Об этом Илон Маск рассказал на своей странице в Twitter.

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Событие будет транслироваться в прямом эфире на Meta и X, платформах социальных сетей. Боем будут заниматься Фонд Маска и Фонд Цукерберга без участия UFC.

Маск также написал в Twitter, что все средства от боя будут переданы ветеранам. Точное место проведения боя не уточняется.

"Все в кадре камеры будет Древним Римом", - написал Маск.

Следует отметить, что речь идет, скорее всего, об определенных декорациях, которые будут отражать эстетику Древнего Рима, а не о самом Вечном городе.

Также издание ANSA сообщило, что министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано отрицал, что поединок будет происходить в Риме.

Ранее сообщалось, что Марк Цукерберг предложил Маску дату поединка. Владелец Twitter молчит.

Напомним, бизнесмен Илон Маск анонсировал прямую трансляцию своего боя с основателем компании Meta Марком Цукербергом.

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