Поле битви визначене: Ілон Маск розповів, де дасть бій Цукербергу
Американський мільярдер і власник соціальної мережі Х (яку більше знають як Twitter) Ілон Маск повідомив, що узгоджував із прем’єр-міністром та міністром культури Італії місце двобою проти мільярдера і власника компанії Meta Марка Цукерберга. Де саме в Італії відбудеться поєдинок, він не сказав.
Про це Ілон Маск розповів на своїй сторінці в Twitter.
Хто організовує двобій двох мільярдерів
Подія транслюватиметься в прямому ефірі на Meta і X, платформах соціальних мереж. Боєм займатимуться Фонд Маска та Фонд Цукерберга без участі UFC.
Маск також написав у Twitter, що всі кошти від бою будуть передані ветеранам. Точне місце проведення бою не уточнюється.
"Все в кадрі камери буде Стародавнім Римом", — написав Маск.
Варто зазначити, що йдеться, скоріш за все, про певні декорації, які будуть відображати естетику Стародавнього Риму, а не про саме Вічне місто.
Також видання ANSA повідомило, що міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано заперечив, що двобій буде відбуватися в Римі.
Раніше ми повідомляли, що Марк Цукерберг запропонував Маску дату поєдинку. Власник Twitter мовчить.
Нагадаємо, бізнесмен Ілон Маск анонсував пряму трансляцію свого бою із засновником компанії Meta Марком Цукербергом.