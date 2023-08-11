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Поле битви визначене: Ілон Маск розповів, де дасть бій Цукербергу

11 серпня 2023 19:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Поле битви визначене: Ілон Маск розповів, де дасть бій Цукербергу
Ілон Маск з бійцями ММА, які тренують його. Фото: Twitter
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Американський мільярдер і власник соціальної мережі Х (яку більше знають як Twitter) Ілон Маск повідомив, що узгоджував із прем’єр-міністром та міністром культури Італії місце двобою проти мільярдера і власника компанії Meta Марка Цукерберга. Де саме в Італії відбудеться поєдинок, він не сказав. 

Про це Ілон Маск розповів на своїй сторінці в Twitter.

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Подія транслюватиметься в прямому ефірі на Meta і X, платформах соціальних мереж. Боєм займатимуться Фонд Маска та Фонд Цукерберга без участі UFC. 

Маск також написав у Twitter, що всі кошти від бою будуть передані ветеранам. Точне місце проведення бою не уточнюється.

"Все в кадрі камери буде Стародавнім Римом", — написав Маск.

Варто зазначити, що йдеться, скоріш за все, про певні декорації, які будуть відображати естетику Стародавнього Риму, а не про саме Вічне місто.

Також видання ANSA повідомило, що міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано заперечив, що двобій буде відбуватися в Римі.

Раніше ми повідомляли, що Марк Цукерберг запропонував Маску дату поєдинку. Власник Twitter мовчить.

Нагадаємо, бізнесмен Ілон Маск анонсував пряму трансляцію свого бою із засновником компанії Meta Марком Цукербергом.

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